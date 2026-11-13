Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή Happy Day συμπληρώνει 14 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην τηλεόραση, έχοντας καθιερώσει τη σύνδεση ψυχαγωγίας και ενημέρωσης ως ιδέα του Δημήτρη Κοντομηνά.

Ο Δήμος Βερύκιος αναφέρει πως η ομάδα της εκπομπής, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Μαίρη Παλιαλέξη, κατάφερε να διατηρήσει υψηλά νούμερα τηλεθέασης παρά τον ανταγωνισμό.

Ο δημοσιογράφος δηλώνει ότι ο ρόλος του είναι να παραμένει ενοχλητικός προς την εξουσία, ενώ τονίζει πως η αλήθεια αποτελεί τον βασικό άξονα της επικοινωνίας του με το κοινό.

Παρά την επαγγελματική του πορεία, ο ίδιος ετοιμάζεται για νέα βήματα, όπως η δημιουργία vidcast, δηλώνοντας παράλληλα αφοσιωμένος στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

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Ούτε ίδιος ο Δήμος Βερύκιος περίμενε ότι το Happy Day θα κρατούσε 14 χρόνια και μάλιστα τα τελευταία από αυτά σημειώνει ακόμα πιο υψηλή τηλεθέαση, έχοντας καταφέρει να «εξουδετερώσει» όσους προσπάθησαν να το ανταγωνιστούν. «Είναι η κύηση της αγοράς. Η σύνδεση της ψυχαγωγίας με την ενημέρωση είναι μια ιδέα του Δημήτρη Κοντομηνά ο οποίος στον τομέα της επικοινωνίας ήταν ο μετρ των μετρ.

Δεν μου είχε κάνει πρόταση, μου είχε κάνει επιβολή. Και αυτή την ιδέα κάθισε να τη στήσει στο χαρτί η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία είχε βρει τη δημοσιογράφο που θα μπορούσε να μπει μπροστά, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ήταν έγκυος τότε στο δεύτερο παιδί της και έφτιαξε την ομάδα με τη Μαίρη Παλιαλέξη.

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O Δήμος Βερύκιος με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή το 2015.

Η Ζήνα είχε σκεφτεί και τον Δημήτρη Παπανώτα και μάλιστα τότε υπήρχαν αντιρρήσεις. Εγώ όμως που είχα δουλέψει μαζί του και υποστήριξα την άποψή της. Η Σταματίνα διαβάζει πολύ. Και η Τίνα και ο Κώστας Φραγκολιάς έρχεται διαβασμένος. Ο Παπανώτας έχει μια βιβλιοθήκη στο μυαλό του, έχει ισχυρή άποψη.

Υπάρχει ένα αστικός μύθος που λέει ότι ο Βερύκιος είχε εισβάλλει στο Υπουργείο Άμυνας με το αυτοκίνητό του σπάζοντας τις μπάρες επειδή ο φρουρός δεν τον είχε αναγνωρίσει. «Ο αστικός μύθος στηρίζεται σε ένα γεγονός. Στη δημοσιογραφία υπάρχει ένα δόγμα. Δεν αφήνω την αλήθεια να μου χαλάσει μια ωραία ιστορία.

Αυτός ο αστικός μύθος στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης με διευκόλυνε, Επειδή έχω παιδικό προφίλ, πάντα είμαι αξύριστος για να μη δείχνω μπούλης. Έπρεπε να έχω να ένα θατσερικό προφίλ». Τελικά ποιο ήταν το πραγματικό σκηνικό που είχε διαδραματιστεί εκείνη την ημέρα στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο Δήμος Βερύκιος με την αρχισυντάκτρια του Happy Day, Μαίρη Παλιαλέξη.

Δήμος Βερύκιος: «Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να είναι ενοχλητικός στην κάθε εξουσία»

Γιατί τον είχε ξεχωρίσει από πολύ νωρίς ο Δημήτρης Κοντομηνάς; «Γιατί είχε το χάρισμα του έμπορου. Γιατί εγώ “πουλάω” προϊόν. Εγώ βλέπω την κάμερα και είναι σαν να βλέπω τα μάτια της μάνας μου. Συνομιλώ με τη μάνα μου και ξέρω ότι μόνο με την αλήθεια μπορώ και να την πληγώσω και να την κάνω να χαρεί. Ό,τι λέω είναι ακατέργαστο.

Πολύ σύντομα ο Δήμος Βερύκιος θα εγκαινιάσει το δικό του vidcast, αν και πολλοί θεωρούν ότι αυτή η νέα τάση είναι κάτι που κάνει κακό στην τηλεόραση. «Και για μένα έλεγαν όταν ξεκινούσε το Happy Day ότι θα κάνω κακό στην έντυπη δημοσιογραφία. Πώς μπορεί ένας δημοσιογράφος της ενημέρωσης να εμπλακεί με μια ψυχαγωγική εκπομπή. Και μάλιστα οι σκληρές γραφίδες της Καθημερινής είχαν προεξοφλήσει ότι αυτό ήταν κάτι θνησιγενές. Αυτό με έκανε πιο δυνατό, να τους αποδείξω “αυτό που λέτε δεν ισχύει”».

«Είμαι στη δύση της επαγγελματικής μου πορείας. Η περίπτωση του Γιώργου Παπαδάκη πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους μας» ομολογεί ο Δήμος Βερύκιος. «Ναι, έπρεπε να αλλάξει ο τίτλος του “Καλημέρα Ελλάδα”. Ο τίτλος στήνεται από τον πρωταγωνιστή. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρχε μια ομαλή μετάβαση. Ξεκινάει το “Καλημέρα Ελλάδα” χωρίς καμία αναφορά- με τον Παπαδάκη εν ζωή ακόμα-, χωρίς καμία εκδήλωση κατά την έναρξη της επόμενης σεζόν. Αν ο γιος του, ο Φοίβος, εξέφρασε πίκρα, μπράβο του, γιατί περιφρουρεί τη μνήμη του πατέρα του».

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Ο Δήμος Βερύκιος την κόρη του Σοφία, το 2023.

Για τη δική του κόρη, τη Σοφία: «Της έχω πει “ξέρω ότι είναι βαρύ το φορτίο αλλά πρέπει να το υποστείς. Θα κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου αλλά πρέπει να μου επιτρέπεις ότι δεν συμφωνώ με μια επιλογή σου, να σου το λέω και με το καλό και με τις φωνές”».

«Έχω φτάσει στη σύνταξη και νομίζω ότι είμαι ακόμα έφηβος. Ξέρεις τι μου το επισημαίνει αυτό; Η χούφτα με τα χάπια που πρέπει να πίνω κάθε πρωί».

Με τον Δημήτρη Κοντομηνά και τη Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Έχει μετανιώσει που δεν είχε ζητήσει περισσότερα χρήματα από τον Δημήτρη Κοντομηνά; «Όχι γιατί εγώ βρέθηκα δίπλα του όταν δεν υπήρχε σεντ. Στα δύσκολα ήμουν. Στα εύκολα ήταν οι άλλοι που έπαιρναν τα εκατομμύρια.

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Όταν ήρθαμε στα πολύ δύσκολα και έπρεπε να βρούμε ένα πολύ μεγάλο ποσό που η κυρία Πόπη Παπανδρέου είχει επιβάλλει ως εγγύηση για να μην προφυλακιστεί ο Δημήτρης Κοντομηνάς γιατί θεωρούσε ότι είχε λεφτά στο εξωτερικό- μακάρι να υπήρχαν- ψάχνοντας να βρω πού πήγαν όλα τα εκατομμύρια που πούλησε την Ιντεραμέρικαν, την τράπεζα, την εταιρεία που ακόμα και σήμερα είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης εκεί βρήκαν λεφτά να φάνε και οι κότες που τα είχαν πάρει άτομα της δικής της τάξης.

Είχε φτάσει σε ένα σημείο που δυο τρεις υπάλληλοί του είχαν περισσότερα χρήματα από εκείνον και τον δάνεισαν για να συγκεντρωθεί το ποσό εκείνο της εγγύησης για να μην προφυλακιστεί. Από την ψυχαγωγία όχι την ενημέρωση».

Υπήρξε η περίοδος που επηρέαζε πολύ τις αποφάσεις του; «Όχι, αλλά με άκουγε. Του έκανα παρέα τις δύσκολες νύχτε χωρίς φεγγάρι. Δεν έμπαινα στα θέματα τηλεόρασης, αν τσακώνονται οι παρουσιάστριες επειδή είχαν βάψει τα μαλλιά στο ίδιο νούμερο ξανθού.

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Τι αποκαλύπτει ο Δήμος Βερύκιος για τη μέρα που εισέβαλλε ο Δημήτρης Κοντομηνάς στο πλατό της Ελένης Μενεγάκη;

«Αυτό που είχε γίνει τότε με τις τηλεοπτικές άδειες ήταν αυτοκτονικό για τον Αλέξη Τσίπρα, το πληρώνει ακόμα και τώρα. Ο Τσίπρας ανέβηκε στην εξουσία γιατί είχε όλα τα media με το μέρος του. Όχι τους καναλάρχες, είχε τον κόσμο που δούλευε στα κανάλια. Τον αγαπούσαν. Αυτή η αγάπη, μέσα σε ένα βράδυ μετατράπηκε σε λύσσα εναντίον του.

«Με στεναχωρεί που νέα παιδιά έχουν απόψεις ολοκληρωτικές, που διακατέχονται από έναν θυμό και ένα πείσμα που λόγω της ηλικίας τους δεν θα έπρεπε να έχουν».

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Γιατί πιστεύει ότι κανένα κόμμα μέχρι σήμερα δεν του έχει προτείνει να κατέβει στις εκλογές; Τι λέει για τον Κασσελάκη, τον Καρατζαφέρη και τον Πορτοσάλτε; Έχει μετανιώσει για κάτι που έχει πει ποτέ στον αέρα;

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Θα ήθελε να έχει τη δική του εκπομπή; «Όχι, γιατί εγώ είμαι αεροπόρος, χτυπώ και φεύγω. Καταρχάς βαριέμαι στην τηλεόραση, πέφτω. Δεν είμαι για χόρταση».

Πώς γίνεται ο Δήμος Βερύκιος να βρίσκεται στην τηλεόραση του ALPHA και ταυτόχρονα στο ραδιόφωνο του MEGA; «Εμένα ο ALPHA είναι το σπίτι μου. Τώρα πως έφτασα στο MEGA; Αφού δεν ήμουν στο ραδιόφωνο του ALPHA τα τελευταία 5 χρόνια. Αν ήμουν στο ραδιόφωνο του ALPHA δεν θα έφευγα για να πάω σε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Δεν πρόδωσα κανέναν, ενημέρωσα τους πάντες».

Τι πιστεύει για τη νέα πλατφόρμα που δημιουργεί ο ALPHA, το STAR, το MEGA και ο ΑΝΤ1; Έιναι μια εύθραυστη συμφωνία όπως ανησυχούν κάποιοι;

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Ο Δήμος Βερύκιος φοβάται τον χρόνο; «Παίζω μαζί του. Ο θάνατος ακόμα δεν με έχει αγγίξει ως έννοια. Κάνω ακόμα όνειρα πανάθεμά με κι εγώ».