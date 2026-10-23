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Παρά την εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό της, ο δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι οι δυο τους δεν διατηρούν πλέον καμία επικοινωνία.

Βερύκιος χαρακτήρισε την Ελένη Μενεγάκη ικανή εμπορική διαπραγματεύτρια και εξέφρασε την άποψη ότι η ίδια διαθέτει ακόμη θέση στην τηλεοπτική αγορά.

Τέλος, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν έχει υπογράψει ποτέ συμβόλαιο στα σαράντα πέντε χρόνια της επαγγελματικής του πορείας.

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Ο Δήμος Βερύκιος και η Ελένη Μενεγάκη είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στον Alpha, με τον δημοσιογράφο να διατηρεί θετικές αναμνήσεις από την περίοδο της κοινής τους πορείας. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Status» του Astra TV και στον Κωνσταντίνο Καμέα, ο ίδιος αποκάλυψε πως σήμερα δεν διατηρούν επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να κρύβει την εκτίμηση που εξακολουθεί να τρέφει για την παρουσιάστρια.

Αναφερόμενος στη σχέση τους, ο Δήμος Βερύκιος εξήγησε τι ήταν εκείνο που τον είχε κάνει να ξεχωρίσει την Ελένη Μενεγάκη κατά τη συνεργασία τους.

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«Αγαπώ την Ελένη Μενεγάκη γιατί έβλεπε το πάθος μου για την δουλειά και για τον Alpha. Αυτό μου ’χε κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση και γι’ αυτό με την Ελένη έχω μια πάρα πολύ γλυκιά ανάμνηση. Σήμερα δεν έχουμε επικοινωνία, όχι. Με κανέναν δεν μιλάω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την επαγγελματική στάση της παρουσιάστριας, περιγράφοντάς την ως αυστηρή και σκληρή διαπραγματεύτρια στις τηλεοπτικές συμφωνίες της. Όπως έχει αναφέρει, η Ελένη Μενεγάκη επέμενε στις θέσεις της και έφτανε τα πράγματα στα άκρα όταν πίστευε σε κάτι, διεκδικώντας παράλληλα υψηλές αμοιβές.

Μάλιστα, ο Δήμος Βερύκιος έχει αποκαλύψει πως η παρουσιάστρια τού είχε επισημάνει στο παρελθόν ότι ήταν «έγκλημα» για την οικογένειά του το γεγονός ότι δεν ζητούσε χρήματα από τον αείμνηστο επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά.

Στη νέα του συνέντευξη, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στις επαγγελματικές προοπτικές της Ελένης Μενεγάκη, εκφράζοντας την άποψη ότι θα μπορούσε να έχει ακόμη θέση στην τηλεοπτική αγορά.

«Με όλες τις προτάσεις θα ’χε σήμερα λόγο ύπαρξης στην τηλεόραση. Νομίζω ότι η Ελένη Μενεγάκη θα μπορούσε να ’ναι στην αγορά, γιατί δεν είναι μόνο μια παρουσιάστρια. Δεν είναι μια Barbie. Είναι έμπορος, πουλάει και έχει αυτό το χάρισμα. Είναι εμπόρισσα».

Ο ίδιος μίλησε και για τη δική του στάση απέναντι στις οικονομικές διαπραγματεύσεις, εξηγώντας ότι δεν έχει υπογράψει ποτέ συμβόλαιο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας.

«Εγώ δεν μπορώ να κάνω καμία διαπραγμάτευση οικονομική. Ποτέ, στα 45 χρόνια της πορείας μου, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Είναι συμβόλαιο τιμής και μόνο, λέω την αλήθεια», συμπλήρωσε ο Δήμος Βερύκιος.