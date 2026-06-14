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Μια όμορφη κυριακάτικη βόλτα εκτός κέντρου, αλλά εντός Αττικής, επέλεξαν να κάνουν η Ελένη Μενεγάκη και ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους στο Σούνιο, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες φαίνεται να απολαμβάνει τη διαδρομή με τον σύζυγό της, ενώ σε άλλες στιγμές χαλαρώνει δίπλα στη θάλασσα και κάνει τις βουτιές της φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι.

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Η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε πως ο προορισμός που διάλεξαν για την καλοκαιρινή τους απόδραση ήταν το Σούνιο, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και το καλοκαιρινό τοπίο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτησή της. «Δεν έχει σημασία ο προορισμός γιατί μαζί γράφουμε τις πιο όμορφες διαδρομές», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας με τρυφερό τρόπο τη σχέση της με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από την τηλεοπτική καθημερινότητα, η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στο κοινό της μέσα από τα social media. Οι αναρτήσεις της από την προσωπική της ζωή συγκεντρώνουν συχνά χιλιάδες αντιδράσεις και θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της.