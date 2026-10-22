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Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τον Άγγελο, τη Λάουρα και τη Βαλέρια, στα οποία τρέφουν μεγάλη αγάπη και αδυναμία.

Η μικρότερη κόρη τους, Βαλέρια Λάτσιου, πέτυχε μια σημαντική διάκριση, καθώς έγινε δεκτή στο London School of Economics and Political Science, ένα από τα γνωστά πανεπιστήμια του Λονδίνου. Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε δημόσια το σχολείο της στην Αθήνα, το St Catherine’s British School, μέσα από σχετική ανάρτηση. Τόσο η Ελένη Μενεγάκη όσο και ο Γιάννης Λάτσιος έσπευσαν να σχολιάσουν την ανακοίνωση, εκφράζοντας με τον τρόπο τους την υπερηφάνεια και τη χαρά τους για την επιτυχία της κόρης τους.

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Κάτω από την ανάρτηση η Ελένη Μενεγάκη, ο Γιάννης Λάτσιος, ο Άγγελος Λάτσιος και ο Θοδωρής Μισόκαλος έσπευσαν να γράψουν «συγχαρητήρια» και να προσθέτουν κόκκινες καρδιές.

Η ανάρτηση του σχολείου

«Ένα εξαιρετικό επίτευγμα και ένα συναρπαστικό ταξίδι μπροστά της η Βαλέρια Λ., τάξη του 2026, η οποία συγκέντρωσε εντυπωσιακούς 43 βαθμούς στο δίπλωμα IB!

Με έντονο ενδιαφέρον για την κατανόηση του κόσμου γύρω της, η Βαλέρια έκανε το επόμενο ακαδημαϊκό της βήμα στο έγκριτο London School of Economics and Political Science (LSE), όπου σπουδάζει Οικονομικά και Πολιτική.

Η επιτυχία της Βαλέριας αντανακλά υπέροχα την αφοσίωση, την περιέργεια και την αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της στο St Catherine’s και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους φοιτητές που επιδιώκουν τις δικές τους φιλοδοξίες.

Συγχαρητήρια, Βαλέρια! Είμαστε απίστευτα περήφανοι για τα επιτεύγματά σου και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία καθώς εξερευνάς νέες ιδέες, αγκαλιάζεις νέες ευκαιρίες και διαμορφώνεις το δικό σου λαμπρό μέλλον», έγραφε η ανάρτηση του σχολείου της Βαλέριας Λάτσιου.