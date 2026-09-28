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Ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA αντέδρασε μεταθέτοντας την ώρα έναρξης της εκπομπής του Νίκου Μάνεση μισή ώρα νωρίτερα.

Η αλλαγή αυτή φέρνει τον Νίκο Μάνεση αντιμέτωπο με την εκπομπή της συζύγου του, Φαίης Μαυραγάνη, για είκοσι πέντε λεπτά.

Ο ALPHA υποστήριξε σε δελτίο Τύπου ότι η εκπομπή του Νίκου Μάνεση παραμένει πρώτη στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού.

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Αρκετή συζήτηση προκάλεσε η άνετη επικράτηση του MEGA Non Stop στο δυναμικό κοινό απέναντι στον «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA. Αν και την πρώτη μέρα η «περιέργεια» του κοινού για το ντεμπούτο της συντρόφου του Γιώργου Λιάγκα, Μαρίας Αντωνά, στον χώρο της ενημέρωσης ήταν αρκετή για να δικαιολογήσει την πρωτιά, τη δεύτερη μέρα η διαφορά ανέβηκε ακόμη περισσότερο, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ήταν η διαφορά στα γυναικεία- και πιο «εμπορικά»- κοινά.

Η αντίδραση του ALPHA ήταν άμεση σπεύδοντας να στείλει δελτίο Τύπου όπου ενημέρωνε ότι ο Νίκος Μάνεσης επικράτησε στο σύνολο κοινού, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωνε ότι η εκπομπή του θα ξεκινάει από το επόμενο Σάββατο μισή ώρα νωρίτερα ώστε να προλαβαίνει τον νέο του ανταγωνισμό που θα αρχίζει πλέον την ίδια, σχεδόν, ώρα.

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Ο Νίκος Μάνεσης και η Φαίη Μαυραγάνη.

Αυτό σημαίνει όμως ότι ο Νίκος Μάνεσης θα βρίσκεται πλέον για 25 λεπτά απέναντι από τη σύζυγό του, Φαίη Μαυραγάνη καθώς η εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται στις 09.40 τα Σαββατοκύριακα. Αυτό ήταν κάτι που μέχρι σήμερα το ζευγάρι φρόντιζε να αποφεύγει.

Η αλλαγή στην ώρα προβολής της εκπομπής που παρουσιάζει εδώ και μια δεκαετία ο Νίκος Μάνεσης δεν είχε προκύψει ούτε την εποχή που το «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου είχε πάρει προβάδισμα στο κοινό 18-54, οπότε προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η, εσπευσμένη κίνηση, για κάποιους, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι ο σταθμός και ο παρουσιαστής επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά απέναντι στον ανταγωνισμό, ο οποίος θα γίνει ακόμα πιο ισχυρός με την είσοδο της Φαίης Σκορδά στη συγκεκριμένη ζώνη.

Νίκος Μάνεσης: Το δελτίο Τύπου του ALPHA

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» έρχεται σε ΝΕΑ ΩΡΑ, στις 09:15, στον Alpha, συνεχίζοντας να καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν, τη στιγμή που συμβαίνουν. Παράλληλα, συνεχίζει τη δυναμική του πορεία στην προτίμηση των τηλεθεατών, κατακτώντας την πρώτη θέση.Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρέθηκε στην κορυφή, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 16,6% στο σύνολο του κοινού και 14,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Με ζωντανές συνδέσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, έρευνες, ρεπορτάζ, πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» καταγράφει όσα συμβαίνουν, αναζητά την ουσία πίσω από τα γεγονότα και δίνει χώρο στους ανθρώπους και στις ιστορίες τους. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει είδηση, αναδεικνύοντας ιστορίες ανθρώπων που αξίζει να ακουστούν.

O Νίκος Μάνεσης θεωρείται ένας από τους πιο πετυχημένους άντρες στον χώρο της τηλεοπτικής ενημέρωσης

Ο Νίκος Μάνεσης, με τη δημοσιογραφική εμπειρία και το προσωπικό του ύφος, μαζί με την έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, συνεχίζει παρακολουθεί την επικαιρότητα και τις εξελίξεις με αμεσότητα, αξιοπιστία και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες, μεταφέροντας την εικόνα από κάθε σημείο της χώρας και αναδεικνύοντας όσα απασχολούν την κοινωνία.

Φέτος, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συμπληρώνει 10 χρόνια στον Alpha. Δέκα χρόνια ειδήσεων, ερευνών, ζωντανών συνδέσεων, σημαντικών δημοσιογραφικών στιγμών και ανθρώπινων ιστοριών. Μια δεκαετία σταθερής παρουσίας στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου και σχέσης εμπιστοσύνης με το κοινό.

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Μούσιος- Τσεκούρας- Αντωνά: Το δελτίο Τύπου του MEGA

Το «MEGA Non Stop» κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης από την πρώτη κιόλας ημέρα μετάδοσής του.

Η νέα ενημερωτική εκπομπή του MEGA, με τον Ζήση Μούσιο, τον Βασίλη Τσεκούρα και τη Μαρία Αντωνά κέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, και βρέθηκε στην πρώτη θέση με μέσο όρο 14,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Το «MEGA Non Stop» προπορεύθηκε του ανταγωνισμού κατά 3,7 και πλέον ποστοστιαίες μονάδες, στη ζώνη μετάδοσής του. Στο σύνολο του κοινού, η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 12,7%.

Η πρωτιά καταγράφηκε και σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες με τις υψηλότερες επιδόσεις να φτάνουν έως και το 18,5% σε γυναικείο κοινό.

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Με συνεχή ροή ειδήσεων, γρήγορο ρυθμό και θεματολογία που βρίσκεται στην επικαιρότητα, το «MEGA Non Stop» έδωσε από την πρεμιέρα του το δικό του στίγμα στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου. Και η ανταπόκριση του τηλεοπτικού κοινού σηματοδότησε ένα πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα.

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