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Ο Νίκος Μάνεσης συγκέντρωσε 10,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι εκπομπές του ΣΚΑΪ και του OPEN ακολούθησαν με χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.

Η Αναστασία Γιάμαλη σημείωσε μέσο όρο 11,2% στη μεσημεριανή ζώνη, υπερισχύοντας έναντι της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού κατά το δεύτερο μέρος της προβολής της.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Γερμανίας-Ελλάδας για το Nations League κυριάρχησε στη βραδινή ζώνη, καταγράφοντας μέσο όρο τηλεθέασης 37,1% στο δυναμικό κοινό.

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Όπως και το Σάββατο, έτσι και την Κυριακή η νέα εκπομπή του MEGA με τον Ζήση Μούσιο, τον Βασίλη Τσεκούρα και τη Μαρία Αντωνά πήρε με άνεση την πρωτιά στο δυναμικό κοινό (15,3%), αφήνοντας πίσω τον μέχρι τώρα, κυρίαρχο της συγκεκριμένης ζώνης, Νίκο Μάνεση που αρκέστηκε στο 10,3%.

Παρά το αρχικό ξάφνιασμα πολλών, ο διευθυντής ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτης Μαλέλης, φαίνεται πως δικαιώνεται για την απόφαση του να τοποθετήσει δίπλα στο αντρικό δημοσιογραφικό δίδυμο τη γνωστή παρουσιάστρια, η οποία στάθηκε με αξιοπρέπεια στον νέο της ρόλο και με σεβασμό απέναντι στους νέους της -και πιο έμπειρους- συνεργάτες.

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Το MEGA Non Stop άγγιξε μάλιστα το 23% σε τέταρτο, ενώ στο σύνολο κοινού οι δυο εκπομπές ήρθαν πολύ κοντά στα «ακαθάριστα» νούμερα, με τον Νίκο Μάνεση να κάνει μέσο όρο 13,7% και το Non Stop 13,6%. Η διαφορά όμως ήταν ακόμα μεγαλύτερη στις γυναίκες 25-54 με 10,5% και 16,3%, κάτι που είχε συμβεί και στην πρεμιέρα του Σαββάτου.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ρεπορτάζ στις 10» (9,2% στο δυναμικό και 12,9% στο σύνολο), ενώ η εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» στο OPEN ακολούθησε με 6,8%.

Αναστασία Γιάμαλη: Υψηλότερες επιδόσεις φέτος στη μεσημεριανή ζώνη του MEGA

Μετά τα, σχετικά χλιαρά, ποσοστά της πρεμιέρας (11,6%), η Ναταλία Γερμανού σημείωσε καλύτερη επίδοση την Κυριακή στο κοινό 18-54 με 13,8%. Η εκπομπή άγγιξε το 19,2% πριν ξεκινήσουν οι «Εξελίξεις Τώρα» στο MEGA, και σημείωσε πτωτική τάση στη συνέχεια,σημειώνοντας μονοψήφια απέναντι στην Αναστασία Γιάμαλη που έκανε μέσο όρο 11,2%. Οι δυο εκπομπές βρέθηκαν κοντά και στο σύνολο με 14,8% και 13,3% αντίστοιχα.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το δίδυμο Πανόπουλου- Λαζάρου στον ΣΚΑΪ ΜΕ 7,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ αρκετά πάνω από τον μέσο όρο του OPEN βρέθηκε η εκπομπή «Γκάζι τώρα» με 6,7%.

Στη βραδινή ζώνη, όπως ήταν αναμενόμενο, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Γερμανία- Ελλάδα για τη Nations League έκανε μέσο όρο 37,1% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας το 46% λίγο πριν από το σφύριγμα της λήξης.