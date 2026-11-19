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Η ίδια διευκρίνισε ότι οι πολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης, καθιστώντας αναγκαία την επανένταξή της στο πολιτικό σχήμα.

Αναφερόμενη σε παλαιότερη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βουλευτής τόνισε ότι οι σχέσεις της με τον Γιώργο Παπανδρέου έχουν αποκατασταθεί πλήρως μέσω της κοινής τους δράσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει τη δυναμική να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης, επιδιώκοντας την ανασύνταξη του κόμματος.

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Τους λόγους που την οδήγησαν να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, ύστερα από 16 χρόνια αποχής, εξήγησε η Νίνα Κασιμάτη, αναφερόμενη παράλληλα στην παλαιότερη ανάρτησή της στο Twitter, το 2013, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε συνδεθεί με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του OPEN, η βουλευτής περιέγραψε την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ το 2010, όταν συμμετείχε στην αριστερή εσωκομματική ομάδα «Νέος Αγωνιστής». Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη ομάδα είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από το κόμμα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούνταν εκείνη την περίοδο.

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Ωστόσο, όπως ανέφερε, η απομάκρυνσή της δεν σήμαινε ότι έπαψε να αισθάνεται κοντά στις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. «Τιμώ και έχω μέσα μου τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Οι συνθήκες ωρίμασαν, άλλες συνθήκες άλλαξαν. Μετά από μακρά περισυλλογή αποφάσισα να επανενταχθώ στο κόμμα μου», σημείωσε, εξηγώντας την απόφασή της να επιστρέψει.

Η ανάρτηση για τον Μαραθώνιο της Βοστόνης και η αναφορά στον Γιώργο Παπανδρέου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο tweet που είχε δημοσιεύσει η Νίνα Κασιμάτη το 2013, λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Στην επίμαχη ανάρτηση είχε γράψει: «Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον Μαραθώνα της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν». Η φράση είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς είχε εκληφθεί ως αιχμή προς τον τότε πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Αναφερόμενη σήμερα στο συγκεκριμένο περιστατικό, η ίδια υποστήριξε ότι η επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει επιστροφή στο πολιτικό περιβάλλον του 2010, καθώς, όπως είπε, έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα και η εμπειρία της οικονομικής κρίσης έχει αλλάξει τις πολιτικές συνθήκες.

«Επέστρεψα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπήκα σε χρονοκάψουλα και γύρισα στο 2010. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Νομίζω ότι έχουμε γίνει όλοι σοφότεροι μέσα από την κρίση και τη διαχείριση της κρίσης από τα κόμματα. Αυτή την περίοδο είναι αναγκαία η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι στο παρελθόν έχει κάνει λάθη, τονίζοντας ότι έχει αναλάβει την ευθύνη για όσα έχει πει. «Για ό,τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει. Το έχω βάρος μέσα στην ψυχή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η αποκατάσταση των σχέσεων με τον Γιώργο Παπανδρέου

Η Νίνα Κασιμάτη διευκρίνισε ότι οι πολιτικές της σχέσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου έχουν πλέον αποκατασταθεί, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν συνεργαστεί στενά στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, έχουν δώσει από κοινού μάχες για ζητήματα που αφορούν τη χώρα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ένα tweet ή κάτι αποσπασματικό δεν είμαι εγώ, ούτε είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση που έχω για τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο τα τελευταία πέντε χρόνια είμαστε μαζί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε δώσει κοινές μάχες για τη χώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε αποκαταστήσει πολιτικά τις σχέσεις μας», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε προσωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν είχε ως αποδέκτη τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά εντασσόταν σε μια έντονη αντιπαράθεση με τρίτο πρόσωπο.

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«Σε προσωπικό επίπεδο δεν είχαμε κάποια αντιπαράθεση. Άλλωστε και εκείνο το tweet δεν απευθυνόταν σε εκείνον. Ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση με τρίτο πρόσωπο. Δεχόμασταν επιθέσεις και αντεπιτιθέμεθα. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η δημόσια παρουσία και η πολιτική διαδρομή ενός ανθρώπου δεν μπορούν να κρίνονται αποκλειστικά μέσα από μεμονωμένες δηλώσεις ή αναρτήσεις, ακόμη και αν αυτές έχουν γίνει πριν από πολλά χρόνια. «Οι άνθρωποι δεν είναι η απομόνωση πέντε λόγων τους μέσα σε 16, 25 ή 30 χρόνια. Είναι πολλά πράγματα που κάνουμε. Και άλλοι μίλησαν έτσι εκείνη την εποχή. Έχω να πω παραδείγματα», σημείωσε.

Η εκτίμησή της για την πορεία του ΠΑΣΟΚ

Κλείνοντας, η Νίνα Κασιμάτη τοποθετήθηκε για τις πολιτικές εξελίξεις και τη δυναμική που, κατά την εκτίμησή της, αναπτύσσει το ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το κόμμα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στην κυβέρνηση.

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Όπως υποστήριξε, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια μεταβαλλόμενη πολιτική εικόνα, με το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζει ανοδική πορεία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης, την οποία χαρακτήρισε ως κυβέρνηση με «καθεστωτικά χαρακτηριστικά».

«Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια δυναμική κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ το μόνο κόμμα που έχει ανοδική πορεία. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει καθεστωτικά χαρακτηριστικά», δήλωσε.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η ανασύνταξη του κόμματος και η επανασύνδεσή του με τη βάση του προκαλούν αντιδράσεις. «Γι’ αυτόν τον λόγο δεν τους αρέσει που το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επανενώνεται με τη βάση του», ανέφερε.

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