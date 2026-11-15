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Ο επαναπατρισμός της Νίνας Κασιμάτη στα πάτρια εδάφη του ΠΑΣΟΚ επισφραγίζεται στην συνάντηση που θα έχει με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Χαριλάου Τρικούπη στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όλες οι πληροφορίες του τελευταίου διαστήματος ήθελαν την ανεξάρτητη βουλευτή της Β’ Πειραιά – εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – να επιστρέφει εκεί που ξεκίνησε την πολιτική της διαδρομή. Στο ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη.

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Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά την συνάντηση της Νίνας Κασιμάτη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα αριθμεί πλέον 37 μέλη στο τερέν της Βουλής.