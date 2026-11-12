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Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε τροχιά εκλογικής νίκης με έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα.

Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, το κόμμα επισημαίνει την ανάγκη για αμυντική αυτάρκεια και άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων χωρίς ξένες παρεμβάσεις.

Τέλος, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε αναμενόμενη την παραίτηση του κ.

Τσαβδαρίδη, κάνοντας λόγο για αναξιοκρατικές αντιλήψεις της κυβέρνησης.

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«Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (12/11) στα Παραπολιτικά 90,1,

«Κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει δημόσια για συνεργασία. Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι θα πιέσει τον χώρο του κέντρου. Ο κόσμος του κέντρου θέλει πιο πολύ από όλους να φύγει ο Μητσοτάκης. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να επαναφέρει το σενάριο του δικομματισμού. Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει θέσεις, έχει ίδιες. Άλλα κόμματα προσπαθούν» πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

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Για την ατάκα του: “Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει”

Για την ατάκα που είπε ο ίδιος ο Κώστας Τσουκαλάς νωρίτερα «Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει», εξήγησε ότι «Δεν εννοώ συνεννόηση, εννοώ ότι υπάρχουν στην ουσία κοινά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει ότι μόνο τον κ. Τσίπρα μπορεί να νικήσει εύκολα, η ΕΛ.Α.Σ. γνωρίζει ότι δεν την νοιάζει να βγει πρώτη, την νοιάζει να βγει δεύτερη άρα όσο πολώνεται με την ΝΔ αυτό μπορεί να την ενισχύσει. Βλέπουμε ότι η πόλωση έχει μη πολιτικά χαρακτηριστικά. Εμείς δεν θέλουμε μια κοκορομαχία στην λάσπη».

Κατά τον εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ «είμαστε το μόνο κόμμα, που είναι σε μια διαρκή κίνηση προς τα πάνω. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μεγάλο αγώνα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η ανάγκη να μπει σε μια τροχιά εκλογικής νίκης. Πρέπει να φύγει τώρα ο Μητσοτάκης. Να αποφύγουμε την αύξηση των ανισοτήτων. Η εκλογική μάχη δε θα κριθεί στη λάσπη, αλλά στα κοινωνικά ζητήματα».

Αναφερόμενος, επίσης, στις έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ο κ. Τσουκαλάς είπε «το έργο πρέπει να προχωρήσει κι εμείς πιέσαμε πολύ. Ο Ανδρουλάκης έλεγε “δώστε μας χρονολόγιο”. Είχαμε στηρίξει τον μηχανισμό της χώρας και τις αμυντικές δυνάμεις. Αν είναι να χρειαζόμαστε εγγυήτριες δυνάμεις, δεν έχει νόημα. Όταν έχεις αμυντική αυτάρκεια, ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα. Μένω στη δήλωση Στυλιανίδη, ότι “η επίσημη ενημέρωση είναι NAVTEX. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται”. Γιατί χρειαζόταν η ανακοίνωση της Γαλλίας; Δημιουργεί ένα προηγούμενο, που μπορεί να χρησιμοποιεί η Τουρκία».

Ερωτηθείς, τέλος, για την παραίτηση Τσαβδαρίδη, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ την χαρακτήρισε «αναμενόμενη» λέγοντας «δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις και δεν είπε την αλήθεια ότι είχε ζητήσει την μοριοδότηση, άρα δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει. Το παιδί δεν φταίει σε κάτι, είναι όμως ένα δείγμα μιας αναξιοκρατικής αντίληψης, που έχει η κυβέρνηση».