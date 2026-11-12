Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ημέρα κρίσης ήταν η σημερινή για τον υφυπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή της ΝΔ στην Ημαθία, Λάζαρο Τσαβδαρίδη, μετά τις αποκαλύψεις για το θέμα της πρόσθετης μοριοδότησης της κόρης του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όπως είχε γράψει από χθες η HuffPost, ο υφυπουργός Ανάπτυξης θα έπρεπε να δώσει επιπλέον εξηγήσεις για το θέμα. Αυτές δόθηκαν αλλά δεν κρίθηκαν επαρκείς. Οπότε ο Λάζαρος Τσαβαρίδης υπέβαλε την παραίτηση του την οποία έκανε δεκτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Advertisement

Advertisement

Μπορεί ο κ. Τσαβδαρίδης μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης να δήλωσε ότι τελικά η κόρη του δεν έκανε χρήση της μοριοδότησης και ότι «μπήκε με το σπαθί της στο πανεπιστήμιο» καθώς εισήχθη μέσω των γραπτών εξετάσεων στη Γεωπονική Λάρισας ενώ σήμερα φοιτά σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου, όμως ανέκυψαν μία σειρά από ερωτήματα.

Όπως το γιατί να επιλέξει η κόρη του υφυπουργού να γίνει μέλος μίας ομάδας χάντμπολ της Θεσσαλονίκης ενώ η ίδια ζούσε στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η κοπέλα ήταν αναπληρωματική, χωρίς ενεργή συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες της ομάδας της και έγινε μέλος της ομάδας επειδή ήταν κόρη του υφυπουργού. Και όταν ο σύλλογος αναδείχθηκε πρωταθλητής, η κοπέλα απέκτησε το δικαίωμα στην πρόσθετη μοριοδότηση, με τον κ. Τσαβαδαρίδη να κάνει τη σχετική αίτηση.

Προέκυψε λοιπόν ένα ζήτημα ηθικής τάξης και για αυτό η υπόθεση είχε προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου που δεν θέλει να υπάρχουν «σκιές» για μέλη της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έχει τονίσει και δημόσια, δεν θέλει σε καμία περίπτωση συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών να δίνουν αφορμές που μπορεί να στέλνουν λάθος μηνύματα και τελικά να πλήττουν την εικόνα της κυβέρνησης.

Ήδη από χθες υπήρξαν εισηγήσεις για την άμεση απομάκρυνση του κ. Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση. Και για λόγους ουσίας αλλά και για να σταλεί ένα μήνυμα προς όλους.

Κάτι που τελικά έγινε σήμερα το πρωί…