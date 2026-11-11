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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κόρη του εισήχθη στο πανεπιστήμιο αποκλειστικά με τις βαθμολογικές της επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η κόρη του διέθετε νόμιμο αθλητικό δελτίο και συμμετείχε κανονικά σε αγώνες, σύμφωνα με τις επιλογές του προπονητή της.

Παράλληλα, ο κ.

Τσαβδαρίδης αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική παρέμβαση στην υπόθεση, δηλώνοντας πρόθυμος να παρέχει εξηγήσεις σε κάθε αρμόδια αρχή αν του ζητηθεί.

Τέλος, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η κόρη του δεν φοιτά στο τμήμα όπου εισήχθη, καθώς σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου.

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Κατηγορηματικά αρνήθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, τις καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με την κόρη του και την πιθανή εικονική δήλωσή της ως αθλήτριας σε σύλλογο χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με όσα είχαν μεταδοθεί, η συγκεκριμένη εγγραφή φέρεται να αποσκοπούσε στην εξασφάλιση επιπλέον μορίων για την εισαγωγή της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι η κόρη του εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα αποκλειστικά με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές, χωρίς να κάνει χρήση πρόσθετης μοριοδότησης λόγω αθλητικών επιδόσεων.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, παρακολουθεί από την προηγούμενη ημέρα τα σχετικά δημοσιεύματα και διερωτήθηκε δημόσια για ποιο ακριβώς ζήτημα κατηγορείται και ποιο αδίκημα του αποδίδεται. Ο ίδιος τόνισε ότι η κόρη του συμμετείχε κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προετοιμάστηκε και πέτυχε την εισαγωγή της στη Γεωπονική Σχολή με αποκλειστικό κριτήριο τις δικές της επιδόσεις, χωρίς να αξιοποιήσει οποιοδήποτε προνόμιο που συνδέεται με αθλητικές διακρίσεις.

Τσαβδαρίδης: Η κόρη μου δεν χρησιμοποίησε αθλητική μοριοδότηση

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι, παρότι η κόρη του εγγράφηκε στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα, δεν παρακολούθησε ποτέ μαθήματα στη συγκεκριμένη σχολή και δεν φοιτά εκεί σήμερα. Αντίθετα, όπως σημείωσε, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε αδικία εις βάρος άλλου υποψηφίου, επισημαίνοντας πως κανένα παιδί ελληνικής οικογένειας δεν έχασε θέση σε πανεπιστημιακό ίδρυμα εξαιτίας της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απέρριψε κατηγορηματικά και τους ισχυρισμούς περί δικής του παρέμβασης για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου στον οποίο φέρεται να ήταν εγγεγραμμένη η κόρη του.

Όπως δήλωσε, δεν είχε καμία ανάμειξη σε τέτοια διαδικασία, ενώ εξέφρασε την ετοιμότητά του να δώσει εξηγήσεις σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εφόσον του ζητηθεί.

Αναγνώρισε ότι, ως δημόσιο πρόσωπο, είναι θεμιτό να δέχεται κριτική και να υπόκειται σε έλεγχο. Ωστόσο, έθεσε ζήτημα προστασίας της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνονται παράπλευρες απώλειες στο πλαίσιο μιας δημόσιας αντιπαράθεσης.

Τι απαντά για τη συμμετοχή της κόρης του στους αγώνες χάντμπολ

Αναφορικά με τις καταγγελίες ότι η κόρη του δεν είχε αγωνιστεί ποτέ με τη συγκεκριμένη ομάδα χάντμπολ, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η συμμετοχή της στους αγώνες ήταν πραγματική.

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Ειδικότερα, ανέφερε ότι η κόρη του έλαβε μέρος σε αγώνες, χωρίς ωστόσο να αγωνιστεί σε όλους, καθώς η επιλογή της συμμετοχής της γινόταν από τον προπονητή της.

Επιπλέον, σημείωσε ότι διέθετε νόμιμο αθλητικό δελτίο, το οποίο είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, τόνισε ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του.

Τι αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του MEGA για την υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα την προηγούμενη ημέρα, μέσα από ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

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Σύμφωνα με τις καταγγελίες που παρουσιάστηκαν, η 17χρονη κόρη του υφυπουργού φέρεται να είχε δηλωθεί εικονικά ως αθλήτρια σε σύλλογο χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό να εξασφαλίσει πρόσθετα μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να διευκολυνθεί η εισαγωγή της σε πανεπιστημιακή σχολή.

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι η ανήλικη εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε γήπεδο τον Νοέμβριο του 2025, όταν το όνομά της καταγράφηκε σε φύλλο αγώνα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από γονείς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι εξαιτίας της παρουσίας της στη σύνθεση της ομάδας έμειναν εκτός αποστολής άλλες αθλήτριες που συμμετείχαν κανονικά στις προπονήσεις.

Οι καταγγέλλοντες έκαναν λόγο για εικονική εγγραφή της κόρης του υφυπουργού στον αθλητικό σύλλογο, αποδίδοντας την υπόθεση σε παρέμβαση του ίδιου. Από την πλευρά του, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης αρνήθηκε κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια, είχε συμμετάσχει σε αγώνες και δεν χρησιμοποίησε αθλητική μοριοδότηση για την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο.

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