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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κυρία Ταγαρά απέφυγε να αναλύσει τις θέσεις του κόμματός της και κατηγόρησε επανειλημμένα την κυβέρνηση για ανικανότητα.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε στο περιστατικό αναδημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επικριτικό σχόλιο.

Η Κατερίνα Ταγαρά υπερασπίστηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη και ανάρτησε αργότερα ολόκληρο το απόσπασμα της εκπομπής στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

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Έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την τηλεοπτική εμφάνιση της πρώην βουλευτού Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Ταγαρά, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα έντονης αντιπαράθεσης με τον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα.

Η συζήτηση μεταξύ των δύο προσώπων πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με την Κατερίνα Ταγαρά να απευθύνεται στον συνομιλητή της με έντονο ύφος και υψωμένη φωνή, προκαλώντας σχόλια για την εξέλιξη της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης.

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Το σχετικό βίντεο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επέλεξε να σχολιάσει το περιστατικό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο υπουργός Υγείας αναδημοσίευσε το επίμαχο απόσπασμα, εκφράζοντας την έκπληξή του για όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

«Ποια είναι αυτή η κυρία;… Έλα Χριστέ και Παναγία!» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Από την πλευρά της, η ίδια η Κατερίνα Ταγαρά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ολόκληρη τη συζήτηση, καθώς και το σχετικό βίντεο από την τηλεοπτική της παρουσία.

Και για τον Τσίπρα τα ίδια ακούγαμε https://t.co/KSEOQUX7js — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) November 10, 2026

Τι ειπώθηκε στην αντιπαράθεση της Κατερίνας Ταγαρά με τον Βασίλη Φεύγα

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συζήτησης, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πάνελ ζήτησαν από την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει σε ποια σημεία διαφοροποιείται η θέση του κόμματός της όσον αφορά τα εθνικά θέματα.

Η απάντηση της Κατερίνας Ταγαρά συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, καθώς αντί να αναπτύξει συγκεκριμένα επιχειρήματα για τις διαφορές της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, επέμεινε στην κριτική προς την κυβέρνηση, κάνοντας επανειλημμένα λόγο για ανικανότητα.

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«Γιατί εγώ είμαι υπέρ των εθνικών συμφερόντων, αλλά εσείς είστε ανίκανοι κι ο ανίκανος πρέπει να φεύγει. Είστε πλήρως ανίκανοι και γι’ αυτό να φύγετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνεχίζοντας την έντονη τοποθέτησή της.

Η παρέμβασή της ολοκληρώθηκε με αναφορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο υπερασπίστηκε απέναντι στις αμφισβητήσεις σχετικά με την καταλληλότητά του να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Ο κ. Ανδρουλάκης, που αμφισβητήσατε, που είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει», ήταν η χαρακτηριστική φράση με την οποία έκλεισε την τοποθέτησή της, σε μια συζήτηση που εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και προκάλεσε την παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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