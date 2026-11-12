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Νοτιοανατολικά της Καρπάθου φαινόταν να πλέει το πρωί της Πέμπτης το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, που απέπλευσε από την Κρήτη για να πραγματοποιήσει έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου.

Έχει προηγηθεί «πόλεμος» με NAVTEX μεταξύ Ελλάδας- Κύπρου και Τουρκίας, η οποία επιχειρεί να παρουσιαστεί ως αυτή που «έδωσε άδεια» για να προχωρήσουν οι διαδικασίες- κάτι που διαψεύδουν κατηγορηματικά η Ελλάδα και η Λευκωσία, τονίζοντας πως άδεια ζητήθηκε και δόθηκε μόνο από τις ίδιες.

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Το σκάφος, που έχει ναυλωθεί από τη γαλλική NEXANS, ολοκλήρωνε τις εργασίες όσον αφορά στη βαθμονόμηση του εξοπλισμού του προκειμένου να προχωρήσει στις έρευνες όπως προβλέπεται στις NAVTEX που έχουν εκδώσει Ελλάδα και Κύπρος.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένεται να παρουσιάσει στους πολιτικούς αρχηγούς τις τελευταίες εξελίξεις και τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης το Σάββατο, ενώ συνεχίζεται η πίεση της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Στο μεταξύ στην τουρκική πλευρά δημοσιεύματα σε ΜΜΕ παρουσιάζουν το όλο ζήτημα ως κάτι που διευθετήθηκε με την παράνομη τουρκική NAVTEX (και τις τουρκικές ενέργειες εν γένει) αποκλιμακώνοντας την κατάσταση και αποτρέποντας μια μείζονα κρίση, κατόπιν επαφών με τις γαλλικές αρχές για τις διεργασίες σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως «τουρκική υφαλοκρηπίδα»- διατηρώντας τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στο προσκήνιο.

Ειδικότερα, αυτό που υποστηρίζει η τουρκική πλευρά είναι πως διαβιβάστηκε γραπτή διπλωματική διακοίνωση από τη γαλλική πρεσβεία και χορηγήθηκε «άδεια» με τον ίδιο τρόπο.

Στην παρούσα φάση το ενδεχόμενο να υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση από πλευράς της Άγκυρας θεωρείται μάλλον περιορισμένο, ωστόσο το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό βρίσκονται σε επιφυλακή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ελληνική φρεγάτα βρισκόταν στην περιοχή, ενώ σε μεγαλύτερη απόσταση από το γαλλικό πλοίο ήταν τουρκική φρεγάτα. Αυτό που θεωρείται πιθανό είναι να επιχειρήσει η Τουρκία να «δώσει το παρών», με σκάφη της να «υποδέχονται» το γαλλικό πλοίο στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα» στέλνοντας σχετικά μηνύματα μέσω ασυρμάτου.

Γενικότερα μιλώντας, η Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει τις εργασίες πόντισης του καλωδίου με τις πάγιες διεκδικήσεις της στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τουρκική NAVTEX της 10ης Νοεμβρίου, με την οποία η Τουρκία εμφανίζεται να δίνει «συγκατάθεση» για εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές που χαρακτηρίζει τμήμα της υφαλοκρηπίδας της.