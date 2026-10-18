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Η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2027 έκανε δηλώσεις την επομένη μιας ημέρας ταραχών που συγκλόνισαν τη Γαλλία, την ίδια στιγμή που οι λεηλασίες ξανάρχισαν στο Παρίσι.



«Βιώνουμε μια κρίση εμπιστοσύνης», τόνισε η υποψήφια για την προεδρία Μαρίν Λεπέν. Την περιγράφει ως «απειλή για τη δημοκρατία». Η ηγέτιδα του Εθνικής Συσπείρωσης αποδίδει την ευθύνη στην ακροαριστερά και στον Εμανουέλ Μακρόν, έναν πρόεδρο που, όπως λέει, «στερείται αξιοπιστίας και εξουσίας».

Η Μαρίν Λε Πεν μίλησε λιγότερο από δύο ώρες πριν από την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία αναμένεται στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

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Vous avez vu hier nos villes, nos rues, notre pays, malmenés, maltraités, mis à sac.



Nous vivons une crise profonde de confiance, d’autorité qui fait peser une menace sur la démocratie. Le constat doit nous alerter : notre pays est pris en étau, voire en otage, entre la violence… pic.twitter.com/Ar1nDCfozl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 18, 2026

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (RN), Ζορντάν Μπαρντελά, πιστεύει ότι «η τάξη δεν υπάρχει πλέον στη Γαλλία σήμερα». Σύμφωνα με τον Μπαρντέλα, «η Γαλλία ταπεινώθηκε» το βράδυ του Σαββάτου. Ο ηγέτης της ακροδεξιάς έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε αστυνομικό τμήμα στο Παρίσι.

Η Μαρίν Λε Πεν και ο δεύτερος στην ιεραρχία του κόμματός της παίρνουν θέση, την ώρα που οι λεηλασίες έχουν ξαναρχίσει στο Παρίσι, λιγότερο από 24 ώρες μετά από μια μέρα χάους που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία.