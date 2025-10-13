Μόλις διορισμένη, η νέα κυβέρνηση του Σεμπαστιέν Λεκορνύ στη Γαλλία κινδυνεύει ήδη να πέσει. Η Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) του Ζαν-Λυκ Μελανσόν είχαν προειδοποιήσει ήδη από το βράδυ της Κυριακής ότι σκόπευαν να καταψηφίσουν τον πρωθυπουργό αυτή την εβδομάδα.

Τη Δευτέρα το πρωί, η Ματίλντ Πανό, πρόεδρος της αριστερής κοινοβουλευτικής ομάδας της LFI στην Εθνοσυνέλευση, ανακοίνωσε ότι το κόμμα της είχε ήδη καταθέσει πρόταση μομφής. «Έχει υπογραφεί από βουλευτές των υπερπόντιων εδαφών, κομμουνιστές και περιβαλλοντολόγους, καθώς και από ολόκληρη την ομάδα της Ανυπότακτης Γαλλίας», δήλωσε. «Η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Ο Λεκορνί θα πέσει και ο Μακρόν θα τον ακολουθήσει», συνέχισε η Πανό.

Η κυβέρνηση «προφανώς θα πέσει», προέβλεψε τη Δευτέρα ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Η Εθνική Συσπείρωση υπέβαλε επίσης πρόταση μομφής τη Δευτέρα. Υπογράφηκε από τον πρόεδρο του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά, καθώς και από την ομάδα που δημιούργησε ο Ερίκ Σιοτί την Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία (UDR), όπως ανακοίνωσε το κόμμα στο κοινωνικό δίκτυο X.

Νωρίτερα, μιλώντας στο TF1, ο Μπαρντελά ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει υπέρ μιας πρότασης «ακόμη και αν προέρχεται από άλλο πολιτικό κόμμα». Επομένως, η RN θα μπορούσε να ψηφίσει υπέρ της πρότασης της LFI, χωρίς να ισχύει το αντίστροφο, προκειμένου να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Ο Λεκορνί θα αντιμετωπίσει πιθανότατα ψήφο μομφής την Πέμπτη. Δεν είναι σαφές αν διαθέτει τις απαραίτητες ψήφους για να επιβιώσει, καθώς οι Σοσιαλιστές – των οποίων την υποστήριξη θα χρειαστεί σχεδόν σίγουρα για να συνεχίσει τον αγώνα – διατηρούν ανοιχτές τις επιλογές τους.

Τώρα όλα εξαρτώνται από τους Σοσιαλιστές οι οποίοι απαιτούν από τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση του. Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), Ολιβιέ Φορ, έγραψε στο Twitter ένα απλό «Κανένα Σχόλιο» το βράδυ της Κυριακής, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Οι Σοσιαλιστές θέλουν ο Λεκορνί να καταργήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Mακρόν αλλά και να θεσπίσει φόρο για τους δισεκατομμυριούχους, μέτρα που η δεξιά απορρίπτει κατηγορηματικά.

«Δεν θα υπάρξει μομφή αν ο πρωθυπουργός δεσμευτεί να εγκαταλείψει το άρθρο 49.3 και να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρεν στο Reuters

Δεν παραιτείται ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε τις εκκλήσεις για παραίτηση και επέκρινε σφοδρά τους αντιπάλους του τη Δευτέρα, καθώς η τελευταία του κυβέρνηση απειλείται από τις δύο προτάσεις μομφής που ενδέχεται να την ανατρέψουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια σειρά από μειοψηφικές κυβερνήσεις προσπαθούν να προωθήσουν προϋπολογισμούς μείωσης του ελλείμματος σε μια Εθνοσυνέλευση που χωρίζεται σε τρία διαφορετικά ιδεολογικά μπλοκ.

Ο Μακρόν έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς σε λιγότερο από δύο χρόνια και πολλοί από τους αντιπάλους του έχουν δηλώσει ότι ο μόνος τρόπος για να βγει η χώρα από την κρίση είναι ο πρόεδρος να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές ή να παραιτηθεί, κάτι που αρνείται να κάνει.

Λίγο μετά την άφιξή του στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να παραστεί σε συνάντηση με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Μακρόν έδειξε κατηγόρησε τους αντιπάλους του για την αποσταθεροποίηση της Γαλλίας και δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας θητείας του το 2027.

«Εξασφαλίζω συνέχεια και σταθερότητα, και θα συνεχίσω να το κάνω», είπε, προτρέποντας τον κόσμο να μην ξεχνά ότι η εντολή που έχει ανατεθεί στον πρόεδρο σημαίνει «να υπηρετεί, να υπηρετεί και να υπηρετεί».

Την Παρασκευή, ο Μακρόν επανέφερε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού νωρίτερα την εβδομάδα. Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο του Λεκορνί αργά την Κυριακή, με πολλές από τις κορυφαίες θέσεις να παραμένουν αμετάβλητες, παρά την υπόσχεση του πρωθυπουργού να ορίσει υπουργούς που θα ενσαρκώνουν την «ανανέωση και την πολυμορφία».

