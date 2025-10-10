Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όρισε την Παρασκευή τον Σεμπαστιάν Λεκόρνι ως πρωθυπουργό, επαναδιορίζοντάς τον μετά την παραίτησή του από το αξίωμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη από το βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026.

Με τον διορισμό του Λεκορνί, ο 47χρονος Μακρόν διακινδυνεύει την οργή των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να βγει η χώρα από την βαθύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών είναι είτε να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές είτε να παραιτηθεί.

Το άμεσο καθήκον του Λεκορνί θα είναι να υποβάλει τον προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο μέχρι το τέλος της Δευτέρας.

«Αποδέχομαι – από καθήκον – την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω έναν προϋπολογισμό για τη Γαλλία μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μας», έγραψε ο Λεκόρνι στο X.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτή την αστάθεια που βλάπτει την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας».

Και συνέχισε: «Όπως είπα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες θα τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση: οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να φτάσουν μέχρι τέλους.

Η αποκατάσταση των δημόσιων λογαριασμών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορέσει να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα.

Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι εισέλθουν στην κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν να αποσυνδεθούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027.

Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσαρκώνει την ανανέωση και την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων.

Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω σε αυτή την αποστολή».

