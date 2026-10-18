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Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό αναμένεται να απευθύνει την Κυριακή στις 21:00, ώρα Ελλάδας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου.

Η τοποθέτηση του Γάλλου προέδρου έρχεται στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν στη χώρα, με αφορμή την ακρίβεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

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Οι ταραχές είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός διαδηλωτή, ενώ εκατοντάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Παράλληλα, εκατοντάδες πολίτες συνελήφθησαν, με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.800 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου.

Το διάγγελμα του Μακρόν πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η γαλλική κυβέρνηση δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική και πολιτική πίεση, καθώς οι διαδηλώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 110.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα, ενώ σε πανεθνικό επίπεδο οι γαλλικές αρχές υπολογίζουν τη συμμετοχή σε περίπου 550.000 άτομα. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στις 800.000.