Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα κύμα κοινωνικών αναταράξεων εκδηλώνεται σε ευρωπαϊκές χώρες, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες και την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου.

Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις οδήγησαν σε εκτεταμένα επεισόδια, εκατοντάδες συλλήψεις και τραυματισμούς, ενώ στην Αλβανία οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα με αιτήματα κατά της διαφθοράς.

Στην Ιταλία και το Βέλγιο καταγράφηκαν συγκρούσεις διαδηλωτών με τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών.

Παράλληλα, στην Πορτογαλία χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λισαβόνα για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τη στεγαστική κρίση και τους χαμηλούς μισθούς.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες κοινωνικές πιέσεις, καθώς η οικονομική ανασφάλεια τροφοδοτεί κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο.

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Ένα νέο κύμα κοινωνικών και πολιτικών αναταράξεων σαρώνει την Ευρώπη, με τη Γαλλία και την Αλβανία να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιο έντονων επεισοδίων. Χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες, τις κυβερνητικές πολιτικές και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι κινητοποιήσεις εξελίσσονται σε βίαιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Από το Παρίσι και τα Τίρανα έως το Μιλάνο, τις Βρυξέλλες και τη Λισαβόνα, τα αιτήματα διαφέρουν, ωστόσο κοινός παρονομαστής είναι η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, οι εργαζόμενοι και οι νέοι. Οι διαδηλώσεις συνοδεύονται σε ορισμένες πόλεις από βανδαλισμούς, εμπρησμούς και λεηλασίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις κυβερνήσεις.

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Γαλλία: Ένας νεκρός, 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες

Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις με αιχμή το αυξημένο κόστος ζωής, τις κοινωνικές ανισότητες και την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη Le Monde, οι διοργανωτές υπολόγισαν τη συμμετοχή σε περίπου 800.000 άτομα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 550.000 διαδηλωτές.

Σύμφωνα με το BFMTV, ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στο Παρίσι από καρδιακή ανακοπή. Η κινητοποίηση συγκέντρωσε μαθητές, εργαζομένους, συνδικαλιστές και υποστηρικτές του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», ωστόσο σε αρκετές περιοχές οι πορείες σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις και καταστροφές.

Στο Παρίσι, επεισόδια ξέσπασαν γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας και κοντά σε κυβερνητικά κτίρια. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα, ενώ διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα. Αντίστοιχες εντάσεις καταγράφηκαν στη Μασσαλία, τη Λυών και το Μπορντό. Στη Λιμόζ πυρπολήθηκε το δημαρχείο, ενώ στη Λυών αναφέρθηκε εμπρησμός στο γραφείο τουρισμού.

Ο προσωρινός απολογισμός που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας έκανε λόγο για περίπου 1.200 προσαγωγές ή συλλήψεις και 150 τραυματισμένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Παράλληλα, ένας 17χρονος διαδηλωτής στο Σεντ-Ετιέν υπέστη ακρωτηριασμό του χεριού του από χειροβομβίδα.

Αλβανία: Πέντε ημέρες επεισοδίων και πίεση στον Έντι Ράμα

Στα Τίρανα, οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα, με φοιτητές και άλλους διαδηλωτές να ζητούν αλλαγές και να καταγγέλλουν τη διαφθορά, το αυξημένο κόστος της εκπαίδευσης, τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές και την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου.

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες συνδέθηκαν αρχικά και με περιβαλλοντικές αντιδράσεις σε σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, διευρύνθηκαν, αποκτώντας ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

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Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν και καταγράφηκαν τραυματισμοί αστυνομικών και πολιτών. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε τις καταστροφές και απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησής του, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή κυβέρνησης πρέπει να γίνεται μέσω εκλογών.

Anti-government protests are now in their FIFTH DAY in Albania 🇦🇱



Protestors HEAVILY outnumbered police, who can be seen hiding from rioters then being attacked.



Europe is exploding https://t.co/8tIBVAZZJR pic.twitter.com/6ohW7beXbC — SnoopDeg (@SnoopDegB) October 17, 2026

Ιταλία: Συγκρούσεις και λεηλασίες στο Μιλάνο

Επεισόδια σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου και σε ιταλικές πόλεις, όπου οι διαδηλωτές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ακρίβεια και τις κοινωνικές πολιτικές.

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Στο Μιλάνο, η κινητοποίηση κοντά στην Piazza del Duomo εξελίχθηκε σε συγκρούσεις, όταν ομάδες διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών. Αναφέρθηκαν επίσης λεηλασίες καταστημάτων και πυρπολήσεις αυτοσχέδιων οδοφραγμάτων.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, ενώ η περιοχή εκκενώθηκε και ο σταθμός του μετρό Duomo έκλεισε προσωρινά. Επεισόδια καταγράφηκαν ακόμη στην Μπολόνια και εντάσεις στο Τορίνο. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τη βία, διαχωρίζοντας το δικαίωμα στη διαδήλωση από τις καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Βέλγιο: Αντιδράσεις για την ακρίβεια και την εκπαίδευση

Στις Βρυξέλλες και στη Λιέγη, νεαροί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, σε κινητοποιήσεις που συνδέονται με το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις αλλαγές στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το Reuters, μέρος των συγκεντρωμένων στις Βρυξέλλες πέταξε μπουκάλια και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών, ενώ διαδηλωτές φέρεται να ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο. Οι αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού για να διαλύσουν τις ομάδες που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Οι φοιτητικές οργανώσεις εκφράζουν ανησυχία για το κόστος φοίτησης και για μεταρρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζουν, ενδέχεται να περιορίσουν την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν καταδίκασε τις βιαιοπραγίες και προανήγγειλε μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης.

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BREAKING:



The riots are spreading from France to Belgium.



Young second and third-generation migrants have joined forces with Antifa for today’s riots in Brussels pic.twitter.com/zySR6266OY Advertisement October 9, 2026

Πορτογαλία: Στο επίκεντρο η στεγαστική κρίση

Διαφορετική μορφή είχαν οι κινητοποιήσεις στην Πορτογαλία, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Λισαβόνα στις 17 Οκτωβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τους χαμηλούς μισθούς, τις συντάξεις, την ακρίβεια και τις δυσκολίες πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Η στεγαστική κρίση αποτελεί βασικό σημείο αντιπαράθεσης, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων και στα ενοίκια επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Εργαζόμενοι και συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν μέτρα για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και τη βελτίωση της πρόσβασης σε αξιοπρεπή στέγαση.

A Europa está em chamas: protestos contra a crise salarial e habitacional chegam a Portugal.

Milhares de manifestantes reuniram-se nas ruas de Lisboa, convocados pela Confederação dos Trabalhadores Portugueses (CGTP); também houve protestos em Coimbra e Porto.#Portugual pic.twitter.com/sIcQrELijo Advertisement October 17, 2026

Από τις βίαιες συγκρούσεις στη Γαλλία και την Αλβανία έως τις κινητοποιήσεις για τη στέγαση και τους μισθούς στην Πορτογαλία, οι εξελίξεις αναδεικνύουν την ένταση της κοινωνικής δυσαρέσκειας σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις, καθώς η ακρίβεια, οι ανισότητες και οι δυσκολίες στην καθημερινότητα τροφοδοτούν διαμαρτυρίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κοινό υπόβαθρο την οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια.