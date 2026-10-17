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Οι διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και εκατοντάδες συλλήψεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Στη Γαλλία, το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» επανεμφανίστηκε, ενώ στην Αλβανία οι φοιτητές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού καταγγέλλοντας τη διαφθορά.

Αντίστοιχα, στο Βέλγιο η ένταση επικεντρώνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα, με τους πολίτες να εκφράζουν ευρύτερη δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές πολιτικές και την οικονομική ανασφάλεια.

Οι αρχές των εμπλεκόμενων χωρών προειδοποιούν για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, ενώ οι διαδηλωτές επιδιώκουν τη συνέχιση των διεκδικήσεών τους.

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Μαζικές κινητοποιήσεις με φόντο την ακρίβεια, την κοινωνική ανισότητα, το κόστος της εκπαίδευσης και την κυβερνητική πολιτική καταγράφονται σε Γαλλία, Βέλγιο και Αλβανία. Συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, χρήση δακρυγόνων και συλλήψεις στη Γαλλία, επεισόδια στις Βρυξέλλες και καταγγελίες για χρήση πλαστικών σφαιρών από την αλβανική αστυνομία συνθέτουν ένα σκηνικό αυξανόμενης κοινωνικής έντασης.

Έντονη αναταραχή επικρατεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την οικονομική πίεση, τις κοινωνικές ανισότητες και τις πολιτικές των κυβερνήσεών τους. Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις και εκατοντάδες συλλήψεις, στο Βέλγιο οι διαμαρτυρίες για το κόστος και την πρόσβαση στην εκπαίδευση κλιμακώθηκαν σε επεισόδια στις Βρυξέλλες, ενώ στην Αλβανία οι φοιτητικές κινητοποιήσεις εισήλθαν στην πέμπτη ημέρα τους, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

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Παρά τις διαφορετικές αφορμές, οι κινητοποιήσεις στις τρεις χώρες συνδέονται με ένα ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας, που τροφοδοτείται από το αυξημένο κόστος ζωής, την ανασφάλεια για το μέλλον και την αμφισβήτηση των κυβερνητικών επιλογών.

🇫🇷 Manifestantes franceses colocam a polícia para correr e destroem viaturas durante protestos em Paris contra as medidas neoliberais do governo Macron. https://t.co/un9g7f8J0Q October 17, 2026

Γαλλία: Περισσότερες από 140 διαδηλώσεις και 270 συλλήψεις

Στη Γαλλία, περισσότερες από 140 διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με χιλιάδες πολίτες να επιστρέφουν στους δρόμους λίγες ημέρες μετά τα αιματηρά επεισόδια που είχαν συνοδεύσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Βασικά αιτήματα των διαδηλωτών είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και η βελτίωση των προοπτικών για το μέλλον.

Το Παρίσι βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της έντασης. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν επανειλημμένα χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκεντρώσεις εκατοντάδων ατόμων. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, πολλοί από τους συγκεντρωμένους φορούσαν μάσκες και μαύρα ρούχα, ενώ ορισμένοι εκτόξευαν πυροτεχνήματα και φώναζαν συνθήματα.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Σαιντ-Ετιέν, όπου ένας διαδηλωτής υπέστη βαρύ τραυματισμό και έχασε το χέρι του, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

Marseille : plusieurs dizaines de manifestants ont pénétré brièvement samedi dans le hall de la mairie, sur le vieux port, après avoir enfoncé la porte en criant "c’est la Révolution, on prend la Bastille". Ils ont été dispersés par des forces de l’ordre ⤵️ https://t.co/QMtEYxYZTK Advertisement October 17, 2026

Η ένταση επεκτάθηκε και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Στη Μασσαλία, διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα. Σε ξεχωριστό περιστατικό, ομάδα πολιτών που διαμαρτυρόταν για το υψηλό κόστος ζωής εισήλθε για σύντομο χρονικό διάστημα στο δημαρχείο, φωνάζοντας το σύνθημα «Έφοδος στη Βαστίλη». Παράλληλα, διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Στη Λυών, οι αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν συγκέντρωση περίπου 300 ατόμων έξω από πανεπιστημιακό χώρο. Στη Ρουέν, στην περιοχή της Νορμανδίας, πανεπιστημιακό κτίριο υπέστη ζημιές από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς, με πηγή που γνωρίζει την έρευνα να εκτιμά ότι ενδέχεται να πρόκειται για εμπρησμό.

Περιορισμένος ήταν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, ο αριθμός των αποκλεισμών σε σχέση με τα μπλόκα που είχαν προαναγγείλει οι διαδηλωτές. Στην Τουλούζη, οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν για να αποτρέψουν τον αποκλεισμό σιδηροδρομικών γραμμών και κυκλικού κόμβου.

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Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 140 διαδηλώσεις και 270 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο. Στις περιφέρειες είχαν συμμετάσχει συνολικά περίπου 32.800 άτομα, ενώ οι συλλήψεις είχαν ήδη ξεπεράσει τις 100 από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων.

Η επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων» και η οικονομική πίεση

Οι κινητοποιήσεις φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο συγκλόνισε τη Γαλλία το 2018 και το 2019. Τότε, χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν κυρίως κατά των αυξήσεων στη φορολογία των καυσίμων, ενώ οι βίαιες συγκρούσεις, ιδιαίτερα στα Ηλύσια Πεδία, είχαν προκαλέσει διεθνή αίσθηση.

Το νέο κάλεσμα για την αναβίωση του κινήματος περιλαμβάνει συγκεντρώσεις και αποκλεισμούς κυκλικών κόμβων και άλλων κομβικών σημείων, με κεντρικό αίτημα την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής. Αντίστοιχα αιτήματα είχαν διατυπώσει μαθητές και φοιτητές που διαδηλώνουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, ζητώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και σπουδών.

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🇫🇷 Protesters drape a giant yellow vest over a statue in Paris Protests against the rising cost of living and deteriorating social conditions are taking place across France, with students and supporters of a revival of the Yellow Vest movement — which Moscow once went to great lengths to support — joining the demonstrations. — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026

Στις κινητοποιήσεις συναντώνται διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων μαθητές, φοιτητές, αγρότες, ακτιβιστές για το κλίμα και υποστηρικτές των «Κίτρινων Γιλέκων». Οργανώσεις διαμαρτυρίας συνεργάζονται με φοιτητικές ομάδες και συνδικάτα, επιδιώκοντας να διευρύνουν τη συμμετοχή και να συντονίσουν τις αντιδράσεις απέναντι στην οικονομική πίεση και τις κοινωνικές ανισότητες.

Η δυσαρέσκεια ενισχύεται από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. Το υψηλό δημόσιο χρέος, η στενή παρακολούθηση από τις χρηματαγορές, η άνοδος των τιμών των καυσίμων και η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης επιβαρύνουν το κοινωνικό κλίμα.

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Ωστόσο, η τελική έκταση των κινητοποιήσεων παρέμενε αβέβαιη. Οι διαδηλώσεις συνέπεσαν με την πρώτη ημέρα των σχολικών διακοπών, ενώ τα συνδικάτα έχουν ήδη καλέσει εργαζομένους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν σε νέα διαδήλωση και απεργία στις 5 Νοεμβρίου.

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Έκκληση Μακρόν για αυτοσυγκράτηση – Φόβοι για νέα κλιμάκωση

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία την Παρασκευή, μιλώντας από τις Βρυξέλλες. Όπως δήλωσε, το δικαίωμα στη διαδήλωση πρέπει να ασκείται με σεβασμό, χωρίς προσβολές και βανδαλισμούς.

Από την πλευρά τους, πηγές που πρόσκεινται στον υπουργό Εσωτερικών προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των πορειών, κυρίως στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες αστικές περιοχές. Σύμφωνα με εκτίμηση αστυνομικής πηγής, αναμένονταν περίπου 150.000 διαδηλωτές εκτός της μητροπολιτικής περιοχής του Παρισιού και ακόμη 40.000 στην ίδια την πρωτεύουσα.

Ο Ζερόμ Ροντρίγκες, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να διεκδικούν τα αιτήματά τους και μετά τις 17 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε χάσει το ένα του μάτι σε διαδήλωση στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2019.

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«Ό,τι και να συμβεί στις 17 του μήνα, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα σε μια μέρα. Πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί για πολύ περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αλβανία: Πέμπτη ημέρα διαδηλώσεων και καταγγελίες για χρήση πλαστικών σφαιρών

Την ίδια ώρα, η κοινωνική ένταση κλιμακώνεται στην Αλβανία, όπου οι μαζικές φοιτητικές κινητοποιήσεις εισήλθαν το Σάββατο στην πέμπτη ημέρα τους. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καταγγέλλοντας κυβερνητική διαφθορά, έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών εναντίον διαδηλωτών στα Τίρανα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Βίντεο του Reuters κατέγραψε αστυνομικούς να πυροβολούν με καραμπίνα προς το πλήθος έξω από το υπουργείο Παιδείας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου εντόπισαν πλαστικά σφαιρίδια στο έδαφος, ενώ δύο δημοσιογράφοι του Reuters και αρκετοί διαδηλωτές φέρεται να χτυπήθηκαν από αυτά, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν σημάδια στο σώμα τους.

Kjo eshte TMERR CFARE PO NDOSH KESHTUUU Please report what is happening in Albania. The police is shooting youths with rubber bullets @cnnbrk @EUCouncil @BBCWorld @Reuters https://t.co/dzw9pWDdL7 — Fjo (@Fjore19) October 17, 2026

Το περιστατικό σηματοδότησε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, η οποία έχει καταλάβει το κέντρο των Τιράνων τις τελευταίες ημέρες. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες και πέταξαν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και υδροβόλα.

Ο αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας, Σκέντερ Χίτα, δεν αρνήθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο. «Όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν εφαρμόστηκαν με περιορισμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πρόσφατων», ανέφερε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι επτά αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές έρευνες για «υπέρβαση εξουσίας» και «μη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας» κατά την αντιμετώπιση των διαδηλωτών. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποια συγκεκριμένα περιστατικά οδήγησαν στις αποφάσεις αυτές.

Οργή για τη διαφθορά και αιτήματα για πολιτική αλλαγή

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία τροφοδοτούνται από την οργή για την αντιληπτή διαφθορά της κυβέρνησης, την έλλειψη θέσεων εργασίας και τα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο κίνημα έχουν προστεθεί και πολίτες που αισθάνονται ότι έχουν παραμεληθεί, ιδιαίτερα μετά τις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού κατά πολυτελούς παραθαλάσσιου κατασκευαστικού έργου, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι συγκεκριμένες διαμαρτυρίες είχαν πραγματοποιηθεί ως επί το πλείστον ειρηνικά.

Η σημερινή αναταραχή συνιστά τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής πρόκληση για τον Έντι Ράμα, ο οποίος εξελέγη πέρυσι για τέταρτη θητεία. «Είναι 13 χρόνια διαφθοράς και 13 χρόνια αδράνειας και κενών υποσχέσεων. Έτσι, το ποτήρι ξεχείλισε και βρισκόμαστε εδώ για τα δικαιώματά μας», δήλωσε το Σάββατο ο 22χρονος φοιτητής Ιατρικής Γιούρι Ταουλάχου.

Large-scale, violent protests are taking place across Europe; intense, violent protests are also occurring in Albania. Indian leftists dream of replicating this in India. https://t.co/qBvnmNXMCH — War Flash (@WarFlash_2630) October 17, 2026

Η κυβέρνηση Ράμα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Παράλληλα, αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Αλβανία έχει μετατραπεί σε κόμβο για εγκληματικές ομάδες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός αρνείται τις κατηγορίες και δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Reuters ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Το Σάββατο υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του σέβεται τους φοιτητές και το δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται.

«Η ευθύνη μου είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές… να προστατεύσω τους πολίτες μας, να διασφαλίσω τη δικαιοσύνη και να προωθήσω την Αλβανία προς τα εμπρός, μαζί με αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία διαθέτει μια πολύ σαφή εντολή: να φέρει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Βέλγιο: Συγκρούσεις στις Βρυξέλλες για το κόστος της εκπαίδευσης

Στο Βέλγιο, οι κινητοποιήσεις επικεντρώνονται κυρίως στα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος, με φοιτητές και κοινωνικές οργανώσεις να αντιδρούν στην αύξηση του κόστους των σπουδών και σε μεταρρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζουν, ενδέχεται να περιορίσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στις Βρυξέλλες, εκατοντάδες φοιτητές και μέλη κοινωνικών κινημάτων συγκρούστηκαν με την αστυνομία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν μάσκες και φώναζαν αντιφασιστικά συνθήματα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα. Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, διαδηλωτές ανέτρεψαν επίσης ένα αυτοκίνητο.

🇧🇪🚨 Affrontements à Bruxelles entre policiers et manifestants mobilisés contre les réformes de l’éducation et les mesures d’austérité La police a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires https://t.co/GzdRrmTHah — Anadolu Français (@anadolufrancais) October 17, 2026

Η ένταση κλιμακώθηκε περίπου στις 12:30, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Brussels-Midi. Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF, συγκεντρωμένοι χρησιμοποίησαν τμήματα περίφραξης για να στήσουν οδόφραγμα και εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με νέα χρήση δακρυγόνων και ρίψεις νερού, προτού κινηθούν προς το πλήθος για να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Το ίδιο πρωί, περίπου 100 μαθητές και ενήλικες, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές, είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της βελγικής πρωτεύουσας. Η αρχική συγκέντρωση δεν είχε λάβει άδεια, ωστόσο στη συνέχεια οι διαδηλωτές εξασφάλισαν την έγκριση των αρχών για να πραγματοποιήσουν πορεία προς τον σταθμό Brussels-Midi.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή και πραγματοποιούσαν ελέγχους σε άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομικής καταστολής και των πολιτικών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου ακολούθησαν τις συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί στις 9 Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί και φοιτητές ήρθαν αντιμέτωποι στο περιθώριο διαδήλωσης που είχε οργανωθεί από συνδικάτα.

Διαμαρτυρίες και στη Λιέγη

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Λιέγη, όπου περίπου 250 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, συγκεντρώθηκαν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λιέγης-Γκιλεμέν και στη συνέχεια πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία προς το κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το πρακτορείο Belga.

Στην πορεία συμμετείχαν επίσης εργαζόμενοι και γονείς, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, το ύψος των διδάκτρων, το κόστος των δημόσιων συγκοινωνιών, τις εργασιακές συνθήκες και τις κοινωνικές ανισότητες.

Στη Λιέγη είχαν προηγηθεί, νωρίτερα τον Οκτώβριο, διαμαρτυρίες για το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι φοιτητές είχαν επισημάνει την αύξηση του κόστους των σπουδών και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, ζητήματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, προειδοποίησε μέσω ανάρτησης στο X ότι η κατάσταση δεν επρόκειτο πλέον για μια απλή διαμαρτυρία και ότι θα χρησιμοποιούνταν όλα τα αναγκαία μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι σε όσους προκαλούν επεισόδια.

Κοινός παρονομαστής η κοινωνική δυσαρέσκεια

Παρότι οι αφορμές διαφέρουν από χώρα σε χώρα, οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία, την Αλβανία και το Βέλγιο αναδεικνύουν την ένταση που προκαλούν η οικονομική ανασφάλεια, το κόστος της εκπαίδευσης και η αμφισβήτηση των κυβερνητικών πολιτικών.

Στη Γαλλία, η ακρίβεια και η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» και ενισχύουν τις προσπάθειες συντονισμού διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Στην Αλβανία, οι φοιτητικές διαμαρτυρίες έχουν διευρυνθεί, συνδέοντας τα εκπαιδευτικά προβλήματα με τις καταγγελίες για διαφθορά και την έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών. Στο Βέλγιο, οι ανησυχίες για το κόστος και την πρόσβαση στην εκπαίδευση συναντώνται με ευρύτερα αιτήματα για κοινωνική δικαιοσύνη και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Η εξέλιξη των κινητοποιήσεων και το κατά πόσο θα καταφέρουν να συσπειρώσουν ακόμη περισσότερες κοινωνικές ομάδες παραμένουν ανοιχτά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια των τελευταίων ημερών φέρνουν στο προσκήνιο την αυξανόμενη δυσαρέσκεια σημαντικού μέρους των πολιτών.

Με πληροφορίες από Reuters, France24, The Guardian, BBC

Πηγή φωτογραφιών: Reuters