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Ξεχωρίζω λέξεις, αναζητώ την ερμηνεία τους, τις τοποθετώ στον παρόντα χρόνο, τις ταξινομώ. Τελευταία κολλάω πάλι στη λέξη ταυτότητα. Στην ευρωπαϊκή. Το 2011, μέσα στην οικονομική κρίση, έγραφα ότι η απουσία της τέμνει εγκαρσίως την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ψυχανεμιζόμουν διχασμό, ενδεχομένως και διάλυση. Δεκαπέντε , σχεδόν δεκαέξι χρόνια μετά, επιστρέφω στις ίδιες γραμμές, με την αμηχανία του ανθρώπου που θα προτιμούσε κάποιες από τις ανησυχίες του να έχουν διαψευστεί.

Η Ευρώπη άντεξε. Θα ήταν άδικο να το προσπεράσουμε. Αντιμετώπισε αλλεπάλληλες κρίσεις, αναζήτησε κοινές απαντήσεις, κράτησε όρθιο ένα οικοδόμημα που πολλοί βιάστηκαν να ξεγράψουν. Κι όμως, περισσότερο από ογδόντα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη της πολλαπλότητας και του πνευματικού πλουραλισμού, των κοινών αξιών και των θεσμών εξακολουθεί να δυσκολεύεται να συμφωνήσει στο περιεχόμενο της κοινής της ζωής. Σαν να κατοικούμε στο ίδιο σπίτι, αλλά κάθε φορά που χρειάζεται να επισκευαστεί η στέγη να μετράμε ποιο δωμάτιο βρέχεται περισσότερο.

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Στο βιβλίο του «Ο φόβος των βαρβάρων», ο Τσβετάν Τοντόροφ αναζητεί, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Μια αναζήτηση που μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε πέρα από την οικονομική οργάνωση της Ένωσης.

Ο Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να αισθάνεται περήφανος που ανήκει στην ήπειρο όπου γεννήθηκαν Έλληνες φιλόσοφοι, Ιταλοί αναγεννησιακοί ζωγράφοι, Γάλλοι και Άγγλοι διανοητές και σπουδαίοι λογοτέχνες. Μπορεί να επικαλείται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος πρόνοιας, αρκεί η περηφάνια του να μην παραμερίζει τις σφαγές και τους ανθρώπινους εξευτελισμούς που σημάδεψαν την ίδια ήπειρο.

Αυτή η κληρονομιά, όμως, χρειάζεται καθημερινό περιεχόμενο. Να αναγνωρίζει ο πολίτης κάτι από τις κοινές αξίες στην εργασία του, στο νοσοκομείο, στην εκπαίδευση του παιδιού του. Να αισθάνεται ότι η ευρωπαϊκή ιδιότητα τον συνδέει με ανθρώπους των οποίων δεν μιλά τη γλώσσα, αλλά μπορεί να καταλάβει την αγωνία. Αλλιώς, η ταυτότητα μένει μια ωραία λέξη, προσεκτικά φυλαγμένη στα επίσημα κείμενα, μακριά από τη ζωή που υποτίθεται ότι περιγράφει.

Κάπου εδώ, εν έτει 2026 σ’ έναν πλέον τριγωνικό κόσμο (μετά την τριμερή στη Σενζέν της Κίνας) και με το μέτωπο της Ουκρανίας συνεχώς επιδεινούμενο, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με τον γρίφο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ένα, εκ πρώτης όψεως, τεχνικό ζήτημα που στην πραγματικότητα αποκαλύπτει πόσο πολιτική τελικά είναι η αριθμητική.

Στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την περίοδο 2028–2034 – τελικά οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν – οι «Φειδωλές» χώρες του Βορρά στοχεύουν στο να περιορίσουν τις εθνικές συνεισφορές, ενώ οι «Φίλοι της Συνοχής», χώρες του Νότου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα υπερασπίζονται τους πόρους της συνοχής και αυτούς της αγροτικής πολιτικής. Στην πράξη, η σύγκρουση αφορά το αν οι νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ανάγκες της ΕΕ θα καλυφθούν μέσω περικοπών στα παραδοσιακά ταμεία (θέση των Φειδωλών) ή μέσω αύξησης των συνολικών συνεισφορών και νέων πόρων (θέση των χωρών της Συνοχής).

Ξανά ενώπιον των διαχωριστικών γραμμών

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Να λοιπόν που επιστρέφουν οι γνώριμες διαχωριστικές γραμμές, όπως τις ζήσαμε την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Οι αυστηροί Βόρειοι, οι απαιτητικοί Νότιοι. Βεβαίως, η γεωγραφία δεν εξηγεί τα πάντα. Οι συμμαχίες αλλάζουν και τα συμφέροντα τέμνονται. Αλλά οι παλιές ευκολίες επιβιώνουν: κάποιοι θεωρούν ότι πληρώνουν διαρκώς για τους υπόλοιπους και κάποιοι άλλοι ότι καλούνται να αποδεικνύουν πως δικαιούνται τη συμμετοχή τους.

Δεν υποτιμώ την ανάγκη ελέγχου των δαπανών. Ούτε θεωρώ την αλληλεγγύη λευκή επιταγή. Αναρωτιέμαι, όμως, πόσο μακριά μπορεί να προχωρήσει μια ‘Ενωση όταν η συζήτηση επιστρέφει μονίμως στο ποιος δίνει περισσότερα και ποιος παίρνει λιγότερα. Πώς αποτιμάται, αλήθεια, το όφελος μιας χώρας από τη συμμετοχή της σε μια κοινή αγορά; Και πόσο κοστίζει τελικά σε όλους μια περιφέρεια που φτωχαίνει, χάνει τους νέους της και παύει να πιστεύει στην κοινή υπόσχεση;

Η δυσκολία γίνεται μεγαλύτερη καθώς η Ευρώπη αναλαμβάνει νέες υποχρεώσεις.

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Το ερώτημα που με απασχολεί είναι πώς θα χωρέσουν οι αυξημένες φιλοδοξίες των ηγετών στις περιορισμένες διαθέσεις συνεισφοράς. Και ποιος θα κληθεί, στο τέλος, να στερηθεί κάτι που μέχρι χθες θεωρούσε αυτονόητο.

Το 2011, λέξεις όπως δημοκρατία, τεχνοκρατία, λαοί και αγορές γίνονταν ένα μονόχρωμο κουβάρι. Σήμερα προστέθηκαν η άμυνα, η στρατηγική αυτονομία, η ανταγωνιστικότητα. Το κουβάρι μεγάλωσε. Ο Ευρωπαίος άνθρωπος προσπαθεί να ξεχωρίσει τις άκρες του, ακούγοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και να προετοιμάζεται για στερήσεις, ίσως και για ένα νέο είδος πολέμου. Δύσκολη εξίσωση. Ακόμη δυσκολότερη όταν εκείνοι που τη θέτουν αποφεύγουν να εξηγήσουν πώς θα μοιραστεί το βάρος.

Ο ‘Οργουελ στη «Φάρμα των Ζώων» σημειώνει ότι αυτός που καταλαβαίνει το παρελθόν μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον.

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Ας θυμηθούμε τι συνέβη τον 19ο αιώνα, πώς αναδύθηκε ο εθνικισμός και πώς οι νέες ελίτ προσέφεραν στους λαούς μια ευκαιρία για εθνική ταυτότητα. Ας θυμηθούμε επίσης πώς, σε πολλές περιπτώσεις, μέσα από αυτήν την ταυτότητα, οι λαοί οδηγήθηκαν σε αλλεπάλληλες συγκρούσεις.

Η αναζήτηση ευρωπαϊκής ταυτότητας δεν είναι πομφόλυξ. Αφορά την πολιτική ιδέα που μπορεί να συγκρατήσει τις διαφορετικές εθνικές διαδρομές χωρίς να τις ισοπεδώσει. Αφορά την απόρριψη της ιδεολογίας του εχθρού, ακόμη κι όταν αυτός αποκτά το βολικό πρόσωπο του «σπάταλου» γείτονα ή του «άτεγκτου» εταίρου.

Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αλλά η πίστη χρειάζεται αποφάσεις που να την αντέχουν. Διαφορετικά, η Ευρώπη κινδυνεύει να συρρικνωθεί σε μικρότερους κύκλους αμοιβαίας καχυποψίας και να θυμίζει, σε βάθος χρόνου, ένα αποτυχημένο πείραμα. Θα αναζητούμε τότε την ενδεδειγμένη αναλογία υδρογόνου και οξυγόνου, έχοντας λησμονήσει πόσοι άνθρωποι περίμεναν απλώς να πιουν νερό.

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Ρίτσα Μασούρα

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