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Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν απέρριψε κατηγορηματικά τις αμερικανικές αιτιάσεις περί διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας της Ευρώπης.

Οι Βρυξέλλες διατηρούν το δικαίωμα αναστολής των δασμολογικών παραχωρήσεων προς την Ουάσινγκτον σε περίπτωση αθέτησης των προηγούμενων συμφωνηθέντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά επιδιώκοντας την εξαίρεση περισσότερων προϊόντων από τους επιβαλλόμενους δασμούς.

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Με την απαίτηση να τηρηθεί στο ακέραιο το συμφωνημένο πλαφόν του 15% στους δασμούς των ευρωπαϊκών προϊόντων αντέδρασε την Τετάρτη η Κομισιόν στη νέα αμερικανική δασμολογική πρωτοβουλία. Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις ασφαλιστικές δικλίδες που εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να αναστείλει τις δασμολογικές παραχωρήσεις της προς τις ΗΠΑ σε περίπτωση αθέτησης των συμφωνηθέντων.

«Βάσει της Κοινής Δήλωσης, το συνολικό ανώτατο όριο του 15% ισχύει για τα προϊόντα της ΕΕ. Αναμένουμε οποιοδήποτε μέτρο προκύψει από αυτή την έρευνα να το σέβεται πλήρως, ακόμη και σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους δασμούς», υπογράμμισε ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ, σε δήλωσή του που αναπαράγεται από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

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Όπως μετέδωσε νωρίτερα η HuffPost, η Ουάσινγκτον προτείνει νέους δασμούς σε 14 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η ΕΕ, βάσει του άρθρου 301 της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας, μετά την ακύρωση των προηγούμενων δασμών που είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου IEEPA από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η Κομισιόν απορρίπτει τις αμερικανικές αιτιάσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα (structural overcapacity), δηλαδή το φαινόμενο κατά το οποίο οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας υπερβαίνουν συστηματικά τη ζήτηση, οδηγώντας συχνά στη διοχέτευση προϊόντων σε χαμηλές τιμές στις διεθνείς αγορές.

Η Ουάσιγκτον επικαλείται ευρωπαϊκές πολιτικές ενίσχυσης της παραγωγής και των εξαγωγών, προνομιακή χρηματοδότηση και εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο Όλοφ Γκιλ ανέφερε ότι η Κομισιόν θα μελετήσει τα προκαταρκτικά πορίσματα της αμερικανικής έρευνας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο τη θέση των Βρυξελλών.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παραδοχή ότι η Ευρώπη αποτελεί πηγή διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Αντιθέτως, η Ευρώπη συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο», τόνισε ο Γκιλ.

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Ο Γκιλ επισήμανε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται τις ανησυχίες για την παγκόσμια υπερπαραγωγή, η οποία τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από κρατικές παρεμβάσεις και εντοπίζεται κυρίως σε τρίτες χώρες, μια έμμεση αναφορά στην Κίνα, χωρίς να την κατονομάζει. «Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απουσία κοινής δράσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είχε συμφωνηθεί και τι περιμένουν οι Ευρωπαίοι

Η εμπορική συμφωνία του Τέρνμπερι της Σκωτίας της 27ης Ιουλίου 2025, που αποτυπώθηκε στην Κοινή Δήλωση της 21ης Αυγούστου, προβλέπει συνολικό δασμολογικό συντελεστή 15% για τη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, με αντάλλαγμα, μεταξύ άλλων, την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

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Στα συμφωνηθέντα περιλαμβανόταν και η συνεργασία για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας υπερπαραγωγής.

Σύμφωνα με τον Γκιλ, η Κομισιόν θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με την Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας την εξαίρεση περισσότερων ευρωπαϊκών προϊόντων από τους δασμούς ή τη μείωση των επιβαρύνσεών τους, καθώς και νέα πεδία συνεργασίας.

Προς το παρόν, η αμερικανική πρόταση κινείται εντός του συμφωνημένου πλαφόν του 15%.

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Οι προειδοποιήσεις του Λάνγκε και οι ασφαλιστικές δικλίδες

Ήδη από τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η αμερικανική έρευνα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, είχε προειδοποιήσει, όπως είχε γράψει τότε η HuffPost, ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τα συμφωνηθέντα δεν θα γινόταν αποδεκτή.

Ο Γερμανός ευρωβουλευτής είχε πρωτοστατήσει στην ενσωμάτωση ασφαλιστικών δικλίδων, διαμηνύοντας ότι η συμφωνία δεν αποτελεί «λευκή επιταγή» προς τον Τραμπ.

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Η νομοθεσία που ενέκριναν οριστικά οι 27 τον Ιούνιο προβλέπει αναστολή των δασμολογικών παραχωρήσεων σε περίπτωση αθέτησης των αμερικανικών δεσμεύσεων και μηχανισμό προστασίας της ευρωπαϊκής παραγωγής.

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Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ρήτρα λήξης (sunset clause) των ευρωπαϊκών παραχωρήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2029, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί βάσει του άρθρου 301 μπορούν να διατηρηθούν για τέσσερα χρόνια, με δυνατότητα παράτασης, ξεπερνώντας ακόμη και την προεδρική θητεία του Τραμπ.

Πιο άμεση, ωστόσο, είναι η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2026: εάν οι ΗΠΑ εξακολουθούν τότε να επιβάλλουν δασμούς άνω του 15% στα ευρωπαϊκά παράγωγα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, η Κομισιόν μπορεί να αναστείλει δασμολογικές παραχωρήσεις προς την Ουάσινγκτον. Για το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει, μάλιστα, να ενημερώσει το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως την 1η Δεκεμβρίου.

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