Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προτείνει την επιβολή επιπλέον δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αιτιολογούν την πρωτοβουλία επικαλούμενες την ανάγκη αντιμετώπισης της διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας που προκαλείται από αθέμιτες πρακτικές και κρατικές επιδοτήσεις.

Η Κίνα αναμένεται να υποστεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς οι νέοι δασμοί θα προστεθούν σε προγενέστερα μέτρα, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος εισαγωγής των προϊόντων της.

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ολοκλήρωσε έρευνα οκτώ μηνών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω πολιτικές των εταίρων πλήττουν την αμερικανική ανταγωνιστικότητα.

Οι οριστικές αποφάσεις για την εφαρμογή των δασμών θα ληφθούν μετά από περίοδο δημόσιας διαβούλευσης και ακροάσεων, με πιθανή έναρξη ισχύος τον Ιανουάριο του 2027.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο μέτωπο εμπορικής αντιπαράθεσης με 14 σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ ανοίγει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας την επιβολή επιπλέον δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα. Στη λίστα περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων μεγάλων οικονομιών.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προβλέπεται για την Κίνα, καθώς η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει πρόσθετους δασμούς 20% στα προϊόντα της, οι οποίοι θα προστεθούν στους περίπου 25% που είχαν επιβληθεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Advertisement

Advertisement

Η Ουάσινγκτον αιτιολογεί την πρωτοβουλία επικαλούμενη την αντιμετώπιση της λεγόμενης «διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας». Κατηγορεί συγκεκριμένους εμπορικούς εταίρους ότι ενθαρρύνουν την υπερβολική βιομηχανική παραγωγή, διαθέτοντας στη συνέχεια τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Τις προτεινόμενες επιβαρύνσεις παρουσίασε το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), έπειτα από έρευνα οκτώ μηνών για ενδεχόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει του άρθρου 301 της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας.

Συνολικά εξετάστηκαν 16 εμπορικοί εταίροι, ανάμεσά τους και χώρες που διατηρούν στενές σχέσεις με την Ουάσινγκτον. Από την πρόταση για νέους δασμούς εξαιρέθηκαν προς το παρόν μόνο το Μεξικό και η Νορβηγία.



Οι 14 χώρες που βρίσκονται στην λίστα Τραμπ

Όπως ανέφερε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, τα νέα μέτρα αφορούν εισαγωγές από την Κίνα, το Μπανγκλαντές, την Καμπότζη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Στη συγκεκριμένη ομάδα βρίσκονται τόσο αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες με έντονη εξαγωγική παρουσία όσο και παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμπερίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, καθώς καταδεικνύει ότι η νέα εμπορική πρωτοβουλία δεν στρέφεται αποκλειστικά κατά της Κίνας.

Advertisement

Οι αναλυτικοί συντελεστές για κάθε χώρα αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη μέσω της επίσημης ομοσπονδιακής εφημερίδας των ΗΠΑ, Federal Register.

Αντίθετα, η αξιολόγηση των εμπορικών πρακτικών του Μεξικού και της Νορβηγίας παραμένει σε εξέλιξη από το USTR, χωρίς να έχει προσδιοριστεί πότε θα ολοκληρωθεί.



Τα επιχειρήματα της αμερικανικής πλευράς

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι εμπορικοί εταίροι εφαρμόζουν πολιτικές που οδηγούν σε υπερπαραγωγή, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη η πραγματική ζήτηση και οι συνθήκες της αγοράς.

Advertisement

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καθένας από αυτούς τους εμπορικούς εταίρους δημιουργεί, διατηρεί ή συμβάλλει στη διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και παραγωγή σε μεταποιητικούς τομείς, μέσω διαφόρων ενεργειών, πολιτικών και πρακτικών που θεωρούμε αδικαιολόγητες και οι οποίες επιβαρύνουν ή περιορίζουν το αμερικανικό εμπόριο», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Με βάση την ερμηνεία του USTR, ο όρος διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία μια χώρα ενισχύει τη βιομηχανική παραγωγή και επεκτείνει τις παραγωγικές της δυνατότητες, χωρίς να συνυπολογίζει τη ζήτηση και τους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς.

Στις πρακτικές που εξετάζονται περιλαμβάνονται οι κρατικές παρεμβάσεις στη βιομηχανία, οι επιδοτήσεις, αλλά και η αξιοποίηση εξαρτημάτων και ενδιάμεσων αγαθών από οικονομίες που δεν λειτουργούν με πλήρως ελεύθερους όρους αγοράς.

Advertisement

Κατά την αμερικανική κυβέρνηση, τέτοιου είδους πολιτικές προσφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα σε ξένες επιχειρήσεις, δυσχεραίνοντας τη θέση των αμερικανικών εταιρειών και υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής.

Η σχετική έρευνα άρχισε τον Μάρτιο του 2026 και επικεντρώθηκε σε εμπορικούς εταίρους που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εμφανίζουν σημαντικά εμπορικά πλεονάσματα ή διαθέτουν παραγωγική δυναμικότητα μεγαλύτερη από τις ανάγκες της αγοράς.



Η Κίνα στο επίκεντρο των εξελίξεων

Η Κίνα αναμένεται να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες συνολικές επιβαρύνσεις από το νέο πακέτο μέτρων. Ειδικότερα, ο προτεινόμενος πρόσθετος δασμός 20% θα έρθει να προστεθεί στις επιβαρύνσεις περίπου 25% που είχαν επιβληθεί σε κινεζικά προϊόντα κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Advertisement

Έτσι, για ορισμένες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων, οι δασμοί από τα συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούσαν να ανέλθουν συνολικά περίπου στο 45%, ανάλογα με το είδος του προϊόντος και τους συντελεστές που ισχύουν.

Advertisement

Οι νέες επιβαρύνσεις, πάντως, δεν προβλέπεται να συσσωρευτούν με τους δασμούς 10% ή 12,5% που είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο η κυβέρνηση Τραμπ για ευρύτερη ομάδα 60 εμπορικών εταίρων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανεπαρκούς εφαρμογής της νομοθεσίας κατά της καταναγκαστικής εργασίας.

Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ακόμη ότι οι νέοι δασμοί θα παραμείνουν εντός των ανώτατων ορίων που έχουν συμφωνηθεί στις εμπορικές συμφωνίες της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε αυτές περιλαμβάνεται και το πλαφόν 20% για τους νέους δασμούς που θεσπίστηκαν κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του, στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας με την Κίνα. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου 2027.

Advertisement

Παράλληλα, προβλέπεται εξαίρεση για κινεζικές εισαγωγές συνολικής αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης των δασμών μέσω διμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, γνωστού ως Board of Trade.



Η ανακοίνωση των προτάσεων δεν σημαίνει ότι οι πρόσθετοι δασμοί θα τεθούν άμεσα σε ισχύ. Θα προηγηθεί περίοδος δημόσιας διαβούλευσης, κατά την οποία επιχειρήσεις, εμπορικοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις θέσεις τους.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προβλέπεται και δημόσια ακρόαση, πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από την αμερικανική κυβέρνηση.

Όπως εκτίμησε ανώτερος αξιωματούχος, η ενεργοποίηση των νέων δασμών μπορεί να μετατεθεί έως τον Ιανουάριο του 2027, εξαιτίας των απαιτούμενων διαδικασιών.

Τέλος, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το βράδυ της Τρίτης τις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση έλαβαν και οι χώρες που επηρεάζονται από τις προτάσεις.