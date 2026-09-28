Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην αμοιβαία μείωση δασμών για εμπορεύματα αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γεωργικών, βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων.

Οι δύο χώρες παρέτειναν την εμπορική εκεχειρία έως τις 10 Ιανουαρίου, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος για την επίλυση οικονομικών ζητημάτων και την ενίσχυση του διαλόγου.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνόδου κορυφής, οι ηγέτες συμφώνησαν στη δημιουργία ομάδας εργασίας για τη γεωργία και στον καθορισμό εξαγωγών άνθρακα από τις ΗΠΑ προς την Κίνα.

Οι πλευρές δεσμεύτηκαν για τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Κίνα θα εξετάσει το άνοιγμα της αγοράς της σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Παρά τις συμφωνίες, οι κινεζικές μετοχές κατέγραψαν πτώση λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων λεπτομερειών και των συνεχιζόμενων εντάσεων στον τεχνολογικό τομέα μεταξύ των δύο κρατών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς που είχαν επιβληθεί σε εμπορεύματα αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εισάγονται αμοιβαία, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από το αμερικανικό καλαμπόκι και τα καλλυντικά έως τις κινεζικές οικιακές συσκευές και τα παιχνίδια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΗΠΑ-Κίνας για το εμπόριο, οι δύο χώρες πρότειναν, η καθεμία, την υπαγωγή εμπορευμάτων αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων —τα οποία δεν εμπίπτουν σε ευαίσθητες κατηγορίες— σε ευνοϊκότερο δασμολογικό καθεστώς, όπως δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός Αντιπρόσωπος για το Εμπόριο, Jamieson Greer.

Advertisement

Advertisement

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό σήμαινε «εξασφάλιση βελτιωμένης πρόσβασης στην αγορά» για περίπου το 30% των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα, δήλωσε ο ίδιος.

Η αμοιβαία μείωση των δασμών, καθώς και η παράταση της εμπορικής ανακωχής, συγκαταλέγονταν στα βασικά αποτελέσματα της δεύτερης φετινής συνάντησης κορυφής μεταξύ του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Μία από τις δύο λίστες του Λευκού Οίκου έδειχνε ότι η Κίνα σχεδίαζε να μειώσει τους δασμούς σε διάφορα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του καλαμποκιού, του σιταριού, του σόργου, του κρέατος, των γαλακτοκομικών, καθώς και των φυτικών ελαίων και αλεύρων. Η λίστα δεν περιλάμβανε τη σόγια.

Το Πεκίνο θα επιδιώξει επίσης να μειώσει τους δασμούς σε αμερικανικά ψάρια και θαλασσινά, κορμούς και προϊόντα ξυλείας, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Σε άλλη λίστα περιλαμβάνονταν οι αμοιβαίες μειώσεις δασμών από την πλευρά της Ουάσιγκτον για κινεζικές μικροσυσκευές —όπως καφετιέρες και φρυγανιέρες— καθώς και για είδη επιτραπέζιας χρήσης, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα.

Οι λίστες περιλάμβαναν επίσης παιχνίδια, πυροτεχνήματα, τεχνητά άνθη, λαμπάκια για χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα εορταστικά διακοσμητικά, καθώς και παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.

Advertisement

Παράταση της εμπορικής εκεχειρίας

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η δίμηνη παράταση της εμπορικής εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες —έως τις 10 Ιανουαρίου— θα δώσει τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές να αξιολογήσουν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την επίλυση οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων, εξετάζοντας παράλληλα τρόπους προόδου σε αυτούς τους τομείς.

Η παράταση διασφαλίζει επίσης ένα «σχετικά σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον πολιτικής» για τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και τη συνέχιση των ουσιαστικών συνομιλιών.

Advertisement

Οι δύο πλευρές θα διεξάγουν τακτικές συνομιλίες σχετικά με πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες και εμπόδια, την ενίσχυση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας της πολιτικής, καθώς και την αντιμετώπιση των ανησυχιών των επιχειρήσεων, ανέφερε το υπουργείο.

Οι μετοχές στην Κίνα σημείωσαν απότομη πτώση τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές δεν είχαν στη διάθεσή τους αρκετές συγκεκριμένες λεπτομέρειες από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών που να δικαιολογούν αισιοδοξία, ενώ οι υποβόσκουσες εντάσεις επανήλθαν στο προσκήνιο.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου υποχώρησαν λόγω της προσπάθειας που καταβάλλεται και από τα δύο αμερικανικά κόμματα για την απαγόρευση χρήσης κινεζικών εξαρτημάτων σε κέντρα δεδομένων, ενώ ο δείκτης-αναφοράς των κορυφαίων εταιρειών σημείωσε πτώση άνω του 2%, αγγίζοντας χαμηλό έτους.

Advertisement

Γεωργία και άνθρακας

Η επιλογή προϊόντων από την Κίνα για τη μείωση των δασμών φαίνεται να αποσκοπεί στο να βοηθήσει το Πεκίνο να εκπληρώσει τη δέσμευση –ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο– για την αγορά αγροτικών προϊόντων. Η Κίνα έχει ήδη επαναλάβει τις αγορές μεγάλης κλίμακας αμερικανικής σόγιας, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη πέρυσι για την αγορά 25 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως.

Οι δύο χώρες θα συγκροτήσουν ομάδα εργασίας για τη γεωργία υπό την αιγίδα εμπορικού συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνεδρίαση πριν από το τέλος του έτους για να συζητήσει την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές και τα κανονιστικά ζητήματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου.

Advertisement

Η προεδρική σύνοδος κορυφής οδήγησε επίσης σε συμφωνία για την εισαγωγή από την Κίνα 10 εκατομμυρίων μετρικών τόνων άνθρακα ετησίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τα έτη 2027 και 2028, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 2% των ετήσιων εισαγωγών άνθρακα της Κίνας.

Advertisement

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα.

«Η εισαγωγή αμερικανικού άνθρακα δεν αποτελεί μόνο μια επωφελή συμπληρωματική πηγή για την εγχώρια αγορά άνθρακα της Κίνας, αλλά αποφέρει επίσης σταθερά οικονομικά έσοδα και θέσεις εργασίας στην αμερικανική βιομηχανία άνθρακα», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο.

Τεχνητή νοημοσύνη, χρηματοπιστωτικές εταιρείες και απευθείας πτήσεις

Advertisement

Στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών και θα συνεχίσουν τον διάλογο έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Η Κίνα θα εξετάζει και θα εγκρίνει επίσης τη δραστηριοποίηση και το άνοιγμα υποκαταστημάτων στην κινεζική αγορά από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αμερικανικά κεφάλαια.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η επικοινωνία σχετικά με την αύξηση των πτήσεων μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.