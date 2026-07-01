Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από την 1η Ιουλίου 2026 επιβάλλεται ειδικός εισαγωγικός δασμός τριών ευρώ ανά είδος προϊόντος σε μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που αποστέλλονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων και στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Η χρέωση υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος εντός της ίδιας αποστολής και αναμένεται να μετακυλιστεί τελικά στον καταναλωτή.

Οι αγορές που πραγματοποιούνται από αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση, καθώς ο δασμός καθορίζεται αποκλειστικά από τη χώρα προέλευσης της αποστολής.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω αλλαγής γνώμης, ο καταβληθείς δασμός δεν επιστρέφεται στον αγοραστή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ακριβότερες γίνονται από σήμερα, 1η Ιουλίου 2026, οι αγορές από δημοφιλείς πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, καθώς τίθεται σε ισχύ ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός για μικροδέματα που αποστέλλονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο μέτρο αφορά αποστολές αξίας έως 150 ευρώ και αναμένεται να αυξήσει το τελικό κόστος για χιλιάδες καταναλωτές που πραγματοποιούν online αγορές από τρίτες χώρες.

Πώς υπολογίζεται η νέα επιβάρυνση

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός ανέρχεται σε 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος που περιλαμβάνεται σε μία αποστολή και όχι για κάθε παραγγελία. Έτσι, ένα δέμα με τρία ίδια προϊόντα επιβαρύνεται με 3 ευρώ, ενώ αν περιλαμβάνει τρία διαφορετικά είδη, η συνολική χρέωση ανέρχεται στα 9 ευρώ. Ακόμη και προϊόντα της ίδιας κατηγορίας μπορεί να θεωρηθούν διαφορετικά, εφόσον υπάγονται σε διαφορετική δασμολογική ταξινόμηση.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: iSTOCK

Τι ισχύει για τον καταναλωτή

Τυπικά, ο δασμός καταβάλλεται από τον διασαφιστή της εισαγωγής, ωστόσο εκτιμάται ότι το κόστος θα μετακυλιστεί στον τελικό αγοραστή. Το καθεστώς του ΦΠΑ δεν αλλάζει, ενώ σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος επειδή ο καταναλωτής άλλαξε γνώμη, ο δασμός δεν επιστρέφεται. Η νέα ρύθμιση θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2028 και εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων και τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού από εισαγωγές χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες.

Τι ισχύει για αγορές από ευρωπαϊκές αποθήκες

Ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός δεν εφαρμόζεται με βάση το ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο πραγματοποιείται η αγορά, αλλά ανάλογα με τη χώρα από την οποία αποστέλλεται το προϊόν. Έτσι, παραγγελίες που ξεκινούν από αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβαρύνονται με τη νέα χρέωση των 3 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου της Amazon, με αποστολή από χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία ή η Ισπανία, δεν αναμένεται να δουν αυξήσεις στο κόστος. Αντίστοιχα, και οι παραγγελίες από την ASOS εξαιρούνται όταν αποστέλλονται από τα ευρωπαϊκά κέντρα διανομής της εταιρείας.

Αν όμως το δέμα προέρχεται απευθείας από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο ή οι ΗΠΑ, τότε ενδέχεται να επιβληθεί ο νέος δασμός. Συνεπώς, καθοριστικός παράγοντας είναι η χώρα αποστολής και όχι η έδρα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.