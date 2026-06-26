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Ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Παρασκευή να επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλα τα αγαθά που προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα της Ευώπης που αποφασίζει να επιβάλλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, o Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο δασμός «θα υπερισχύει των Συμφωνιών Εμπορίου που έχουν συναφθεί με τη Χώρα, είτε έχουν εφαρμοστεί, υπογραφεί, είτε όχι» και θα επιβληθεί άμεσα, εάν οι χώρες προχωρήσουν στο μέτρο.

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Η ανάρτηση Τραμπ

«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την επικείμενη εφαρμογή ενός Φόρου Ψηφιακών Υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές τις χώρες βρίσκονται κοντά στο να το εφαρμόσουν στην πράξη.

Numerous European Countries have been discussing the imminent implementation of a Digital Services Tax on American Companies. Some of these Countries are close to actually doing this. Please let this statement serve to represent that any Country that imposes such a Tax will… pic.twitter.com/LYSZwZFgRT June 26, 2026

Παρακαλώ, αφήστε αυτή τη δήλωση να χρησιμεύσει ως παράδειγμα ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα επιβαρυνθεί αμέσως με ΔΑΣΜΟ 100% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτός ο ΔΑΣΜΟΣ θα αντικαταστήσει τις Εμπορικές Συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη χώρα, είτε έχουν εφαρμοστεί, υπογραφεί είτε όχι. Επιπλέον, ο ΔΑΣΜΟΣ 100% θα επιβληθεί αμέσως, εάν προχωρήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε αναλυτικά.