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Η κυβέρνηση Τραμπ αιτιολογεί την απόφαση υποστηρίζοντας ότι οι δασμοί θα ενισχύσουν την εγχώρια μεταποίηση και θα προστατεύσουν τις επενδύσεις.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί έρευνα του Λευκού Οίκου για την υπερπαραγωγή στο εξωτερικό και έρχεται σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης στις εμπορικές σχέσεις με το Πεκίνο.

Οι χώρες θα υπόκεινται σε διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών τους, παρά τις ανησυχίες για αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η Κίνα, από την πλευρά της, παρέτεινε την αναστολή απαγόρευσης εξαγωγών κρίσιμων ορυκτών εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης για την εφαρμογή προγενέστερων εμπορικών συμφωνιών.

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Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ανακοινώσουν σχέδια για την επιβολή νέων δασμών σε διάφορες χώρες, ενδεχομένως ήδη από σήμερα. Οι νέοι δασμοί στις εισαγωγές αναμένεται να πλήξουν πολλούς από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής, με την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία να συγκαταλέγονται μεταξύ των τουλάχιστον 14 περιοχών που θα επηρεαστούν.

Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρει το BBC, έρχεται στον απόηχο της έρευνας που διεξήγαγε ο Λευκός Οίκος στο πλαίσιο του λεγόμενου «Άρθρου 301» (Section 301). Η έρευνα ξεκίνησε τον Μάρτιο, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ —τους λεγόμενους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» (Liberation Day tariffs).

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Ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αμερικανικής μεταποίησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Πρόεδρος προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση όταν, τον Απρίλιο του 2025 —λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο—, ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς κατά των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ ανά τον κόσμο.

Αν και οι εν λόγω δασμοί ακυρώθηκαν στη συνέχεια, ο Αμερικανός Αντιπρόσωπος Εμπορίου, Τζέιμισον Γκριρ, είχε υποστηρίξει τότε ότι η υπερπαραγωγή στο εξωτερικό εκτόπιζε την αμερικανική μεταποίηση και αποθάρρυνε τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο των νέων δασμών, οι χώρες θα αντιμετωπίσουν διαφορετικούς συντελεστές φορολόγησης των εισαγωγών, ανάλογα με τις συμφωνίες που έχουν συνάψει προηγουμένως με τον Τραμπ.

Η ανακοίνωση είναι πιθανό να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας —των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως—, οι οποίες παραμένουν εγκλωβισμένες σε μια εμπορική διαμάχη.

Παρά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη επιλύσει πλήρως τις διαφορές τους, με μια προσωρινή συμφωνία να λήγει στις 10 Ιανουαρίου.

Ενόψει της συνόδου κορυφής στο Σενζέν, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Κίνα ότι δεν τήρησε πλήρως τους όρους της συμφωνίας του Οκτωβρίου 2025. Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι το Πεκίνο δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις του, «ιδίως όσον αφορά τις αγορές γεωργικών προϊόντων, τις σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά».

Ωστόσο, νωρίτερα την Τρίτη, η Κίνα παρέτεινε έως τις 27 Ιανουαρίου την αναστολή της απαγόρευσης εξαγωγών κρίσιμων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων του γαλλίου, του γερμανίου και του αντιμονίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, η απαγόρευση θα ετίθετο σε ισχύ την Παρασκευή. Η πολιτική δασμών της κυβέρνησης Τραμπ έχει δεχθεί κριτική επειδή οδηγεί σε αύξηση των τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές και προκαλεί ζημιά στην παγκόσμια οικονομία.