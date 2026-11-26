Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας, Βλαντίσλαβ Κοσινιάκ-Κάμις, παρακολουθεί την πρώτη στρατιωτική άσκηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», με τη συμμετοχή 11 χωρών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ενδεχόμενη ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός. Νόβα Ντέμπα, Πολωνία, 20 Νοεμβρίου 2026. (Agencja Wyborcza.pl/Patryk Ogorzalek via REUTERS)

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Ενώ η τριμερής συνάντηση των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας στη Σεντζέν συγκέντρωνε τη διεθνή προσοχή, έντεκα χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων πραγματοποιούσαν την πρώτη τους άσκηση στη Νόβα Ντέμπα της Πολωνίας, περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Εκεί δοκιμάστηκε στην πράξη μια ευρωπαϊκή αλυσίδα στρατιωτικής διοίκησης. Για τις κυβερνήσεις που συμμετείχαν, η άσκηση ήταν ένα πρώτο βήμα προς τον συντονισμό επιχειρήσεων με δική τους διοίκηση, σε μια περίοδο κατά την οποία η στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην ευρωπαϊκή ασφάλεια μεταβάλλεται.

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Η δοκιμή αυτή θέτει ένα ερώτημα. Αν η Ευρώπη χρειαστεί να αναλάβει μια επιχείρηση με διάρκεια, ποιος θα εξασφαλίσει τις επικοινωνίες, την αεράμυνα και τον ανεφοδιασμό της; Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να παρέχουν κρίσιμες δυνατότητες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Το περιθώριο πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων θα κριθεί και από το τι μπορούν να εξασφαλίσουν με δικές τους αποφάσεις, στον χρόνο που απαιτεί μια κρίση.

Γι’ αυτό έχει σημασία η συζήτηση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2027. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προβλέπει 31,7 δισ. για την άμυνα. Η κατανομή τους θα καθορίσει αν, πέρα από την κάλυψη επειγουσών αναγκών, θα δημιουργηθούν γραμμές παραγωγής που θα μπορούν να εξυπηρετούν την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους της σε βάθος χρόνου.

Η ουκρανική βιομηχανία έχει αποκτήσει την ικανότητα να ενσωματώνει γρήγορα στον σχεδιασμό την εμπειρία από τη χρήση ενός συστήματος στο πεδίο. Όταν μια ευρωπαϊκή προμήθεια διαρκεί χρόνια, οι ανάγκες μπορεί να έχουν ήδη αλλάξει μέχρι την παράδοση του εξοπλισμού. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν, από την πλευρά τους, να συνεισφέρουν κεφάλαια, εγκαταστάσεις παραγωγής και τεχνογνωσία σε τομείς όπως τα ραντάρ και οι δορυφορικές επικοινωνίες. Αυτός ο συνδυασμός δικαιολογεί τη διάθεση μέρους του πακέτου σε κοινά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής, με την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας να παραμένει άμεση προτεραιότητα.

Το πιο δύσκολο σημείο μιας τέτοιας συμφωνίας θα φανεί όταν δύο κυβερνήσεις χρειαστούν ταυτόχρονα την παραγωγή της ίδιας μονάδας. Το Κίεβο έχει κάθε λόγο να δίνει σήμερα προτεραιότητα στις δικές του ένοπλες δυνάμεις. Αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να υπολογίζουν σε μελλοντικές παραδόσεις, οι όροι πρέπει να συμφωνηθούν πριν από την επένδυση. Ποιος θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία που θα αναπτυχθεί από κοινού; Ποιος θα καλύψει το κόστος διατήρησης μιας γραμμής παραγωγής όταν μειωθούν οι παραγγελίες; Και με ποια διαδικασία θα κατανέμεται η παραγωγή σε περίπτωση κρίσης;

Αυτές οι αποφάσεις χρειάζονται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με πολυετή ορίζοντα και συμμετοχή της Ουκρανίας στη διαμόρφωση των κανόνων. Διαφορετικά, κάθε κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται χωριστά τους όρους πρόσβασής της, ενώ οι επιχειρήσεις θα καλούνται να επενδύσουν χωρίς να γνωρίζουν αν θα υπάρχουν παραγγελίες μετά το τέλος της τρέχουσας χρηματοδότησης. Μια κοινή συμφωνία επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αναλάβουν δεσμεύσεις προτού βρεθούν να διεκδικούν τον ίδιο εξοπλισμό.

Στην Πολωνία, οι Ευρωπαίοι δοκίμασαν πώς θα διοικούσαν από κοινού μια επιχείρηση. Το πακέτο του 2027 τους δίνει την ευκαιρία να αποφασίσουν πώς θα εξασφαλίζουν από κοινού τα μέσα της.

Η απόφαση αφορά και τη θέση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η συμμετοχή της στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και στους κανόνες κατανομής θα της δώσει θεσμικό λόγο σε αποφάσεις που αφορούν τόσο τη δική της άμυνα όσο και την ασφάλεια της υπόλοιπης Ευρώπης.