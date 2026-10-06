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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη το νέο πρόγραμμα AGILE για την αμυντική καινοτομία, ύψους 115 εκατ. ευρώ, με στόχο να χρηματοδοτούνται μικρομεσαίες, νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέες αμυντικές τεχνολογίες.

Το βασικό στοιχείο είναι η ταχύτητα: η επιχορήγηση θα μπορεί να χορηγείται μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, ώστε νέες τεχνολογίες να περνούν γρηγορότερα από το στάδιο του πρωτοτύπου στην επιχειρησιακή χρήση.

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Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε αναδυόμενες και ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι δυνατότητες στον κυβερνοχώρο, η κβαντική υπολογιστική και τα διαστημικά συστήματα. Θα μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί την προσαρμογή μη στρατιωτικών τεχνολογιών για αμυντικές εφαρμογές.

Πέρα όμως από την ταχύτητα, το AGILE εντάσσεται στη μεγαλύτερη προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και να περιορίσει στρατηγικές εξαρτήσεις από τρίτες χώρες. Στόχος είναι να μπουν περισσότερο στο αμυντικό οικοσύστημα μικρότερες και καινοτόμες επιχειρήσεις και να συνδεθούν με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς αναδόχους, ώστε νέες τεχνολογίες να μπορούν να φτάνουν ταχύτερα στις ένοπλες δυνάμεις.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που ανήκουν στην ΕΖΕΣ, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, καθώς και από την Ουκρανία. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει, κατά κανόνα, να ελέγχονται από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες.

«Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να βραδυπορεί όταν η απειλή είναι ταχεία», δήλωσε ο εισηγητής Ιβάρς Ίγιαμπς.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 536 ψήφους υπέρ, 101 κατά και 16 αποχές. Απομένει η επίσημη έγκρισή της από το Συμβούλιο, ενώ το AGILE προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2027.