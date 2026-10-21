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Η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ κατήγγειλε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επικύρωση της συμφωνίας από το λιβυκό Κοινοβούλιο ως ενέργεια που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα.

Η παρέμβαση υπογράμμισε ότι η συμφωνία αγνοεί το διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα απάντησε στις ανησυχίες τονίζοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

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Μετά την κοινή δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίοι χαρακτήρισαν «άκυρο και ανυπόστατο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το ζήτημα τέθηκε σήμερα και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την πρόεδρό του, Ρομπέρτα Μέτσολα, να διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Αφορμή αποτέλεσε η παρέμβαση της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της ευρωομάδας του κόμματος, Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία είναι επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

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Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, και λίγο πριν λάβουν τον λόγο οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τελευταίας Συνόδου Κορυφής, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ζήτησε τον λόγο επί της διαδικασίας, καταγγέλλοντας την απόφαση του λιβυκού Κοινοβουλίου να επικυρώσει τη συμφωνία με την Τουρκία.

«Καταγγέλλουμε αυτή την ενέργεια, διότι θέτει υπό αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αντίκειται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελίζα Βόζεμπεργκ τόνισε ότι η επικύρωση από το λιβυκό Κοινοβούλιο δεν μεταβάλλει τον παράνομο χαρακτήρα της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι το μνημόνιο αγνοεί τα ελληνικά νησιά και το δικαίωμά τους σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

«Η γεωγραφία και το διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με κοινοβουλευτικές αποφάσεις», υπογράμμισε, αντιπαραβάλλοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο με τις συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τις οποίες χαρακτήρισε σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση απέναντι στη νέα αυτή εξέλιξη, ζητώντας να μιλήσει «με ενιαία φωνή και αποφασιστικότητα» και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά κανάλια και μέσα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.

Απαντώντας στην παρέμβαση της Ελίζας Βόζεμπεργκ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε: «Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας».

Υπενθυμίζεται ότι στην κοινή τους ανακοίνωση οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισαν ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρο και ανυπόστατο», επαναβεβαιώνοντας την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα και την Κύπρο.