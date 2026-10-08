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Η πρωτοβουλία στοχεύει στα δίκτυα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, τη χρηματοδότησή τους και την επιρροή τρίτων χωρών όπως η Τουρκία και το Κατάρ.

Το ψήφισμα καλεί την Κομισιόν να αναπτύξει μεθοδολογία εντοπισμού της ισλαμιστικής διείσδυσης και να ενισχύσει τους ελέγχους στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Παράλληλα, ζητά από το Συμβούλιο την εξέταση ένταξης οργανώσεων που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων.

Το μη δεσμευτικό αυτό κείμενο υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των μουσουλμάνων πολιτών από διακρίσεις, διαχωρίζοντάς τους από τα οργανωμένα ισλαμιστικά δίκτυα.

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Τη λήψη μέτρων κατά της ισλαμιστικής διείσδυσης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις κοινωνίες ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτοντας στο στόχαστρο τα δίκτυα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, τη χρηματοδότησή τους και την επιρροή τρίτων χωρών, με ειδικές αναφορές στην Τουρκία και το Κατάρ.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο με 381 ψήφους υπέρ, 167 κατά και 15 αποχές, εξασφαλίζοντας ισχυρή, αλλά όχι απόλυτη πολιτική στήριξη. Υπέρ τάχθηκαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR), οι Πατριώτες για την Ευρώπη, η Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών και η μεγάλη πλειονότητα του Renew Europe. Αντίθετα, το καταψήφισαν οι Σοσιαλιστές, οι Πράσινοι, η Αριστερά και ορισμένοι Φιλελεύθεροι.

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Οι αντιδράσεις είχαν εκδηλωθεί πριν από την ψηφοφορία, με τις ομάδες που διαφωνούσαν να προειδοποιούν ότι η πρωτοβουλία κινδυνεύει να στιγματίσει μουσουλμανικές κοινότητες και να συγχέει τη νόμιμη θρησκευτική ή κοινωνική δραστηριότητα με τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό.

Την πρωτοβουλία προώθησε το ΕΛΚ, με πρωταγωνίστρια τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή Σελίν Ιμάρ, η οποία είχε θέσει ως στόχο τη συγκρότηση ευρείας πλειοψηφίας, ακόμη και με τη συμμετοχή των δεξιότερων πολιτικών ομάδων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την παραμονή της ψηφοφορίας, η Ιμάρ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ζητά από την Κομισιόν «να κλείσει την πόρτα στη Μουσουλμανική Αδελφότητα με τα κοστούμια και τις γραβάτες», αναφερόμενη στα δίκτυα που, σύμφωνα με την ίδια, επιχειρούν να αποκτήσουν θεσμική επιρροή εμφανιζόμενα ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η πρωτοβουλία δεν είναι καινούργια. Όπως είχε γράψει η HuffPost, το ΕΛΚ είχε εγκρίνει στις 29-30 Ιουνίου ειδικό ψήφισμα για την «παρέμβαση του πολιτικού Ισλάμ στις ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες», προειδοποιώντας για σταδιακή διείσδυση σε θεσμούς, κόμματα και οργανώσεις και ζητώντας χαρτογράφηση των δικτύων και διακοπή χρηματοδοτήσεων προς εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Τι ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Το νέο ψήφισμα καλεί την Κομισιόν να αναπτύξει κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία εντοπισμού της ισλαμιστικής διείσδυσης, με κριτήρια όπως η αδιαφανής χρηματοδότηση, οι θεσμικές διασυνδέσεις και η σχέση με ήδη εντοπισμένα δίκτυα.

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Ζητά αυστηρότερους ελέγχους στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, στις συνεργασίες και στους τελικούς δικαιούχους που ενδέχεται να ωφελούν το πολιτικό Ισλάμ. Στο πλαίσιο αυτό κατονομάζεται το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσουλμανικών Οργανώσεων Νεολαίας και Φοιτητών (FEMYSO), για το οποίο ζητούνται ενισχυμένοι έλεγχοι πριν από ενδεχόμενες συνεργασίες με ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς αυτό να συνιστά διαπίστωση παράνομης δραστηριότητας.

Παράλληλα, καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει την πιθανή ένταξη προσώπων και οργανώσεων που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα νομικά κριτήρια.

Ζητά επίσης αυστηρότερους διασυνοριακούς ελέγχους, περιορισμούς στις θεωρήσεις εισόδου για κήρυκες μίσους και στενότερη συνεργασία με την Europol και την Eurojust. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξωτερική χρηματοδότηση και στις εταιρικές σχέσεις με παράγοντες που συνδέονται με Τουρκία και Κατάρ, ενώ το ψήφισμα στηρίζει εθνικές απαγορεύσεις δημόσιας χρήσης μπούρκας και νικάμπ.

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Το Ευρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει, πάντως, ότι η προστασία των μουσουλμάνων πολιτών από τις διακρίσεις αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση, διαχωρίζοντας τη μουσουλμανική κοινότητα από τα οργανωμένα ισλαμιστικά δίκτυα. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι οι πολιτικές κατά των διακρίσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να προστατεύεται το Ισλάμ από την κριτική ή να νομιμοποιούνται τέτοια δίκτυα, ζητώντας παράλληλα στήριξη στους μουσουλμάνους εκπροσώπους που υπερασπίζονται τις δημοκρατικές αξίες και αντιστέκονται στις ισλαμιστικές πιέσεις.

Το ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν σημαίνει ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα εντάσσεται αυτομάτως στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων. Αποτελεί, ωστόσο, σαφές πολιτικό αίτημα προς την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για αυστηρότερη αντιμετώπιση των δικτύων που, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, επιδιώκουν να επηρεάσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς εκ των έσω.

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