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Ο ιστορικός πύργος του δημαρχείου της Λιμόζ κατέρρευσε έπειτα από εμπρηστική επίθεση, ενώ σημειώθηκαν λεηλασίες καταστημάτων και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων σε διάφορες περιοχές.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις, ενώ 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων του Σαββάτου.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη βία και δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εκφοβιστεί από τις προσπάθειες επιβολής πολιτικής ατζέντας μέσω της χρήσης βίας.

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Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τη Γαλλία με τον πύργο του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ να καταρρέει τυλιγμένος στις φλόγες, καθώς οι ταραχές ξέφυγαν εκτός ελέγχου.

Οι τοπικές αρχές είπαν πως το δημαρχείο έχει «χαθεί» εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από εμπρησμό.

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La mairie de Limoges s’effondre… 🥹 Classé monument historique, le bâtiment existait depuis 150 ans (1876) https://t.co/UW3Ej8UNm3 — Destination Télé (@DestinationTele) October 17, 2026

Ταραχές ξέσπασαν χθες Σάββατο σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, στο περιθώριο διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Το κύμα βίας ήταν ένα από τα χειρότερα που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ειρηνικά σε δεκάδες πόλεις, κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτήρια, λεηλάτησαν καταστήματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.

Στη Μασσαλία κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο και έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις το Σάββατο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση δεν θα εκφοβιστεί, διεμήνυσε ο Λεκορνί. «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ( LFI) και στον υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές του 2027, τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

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«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε.

Περίπου 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 550.000 πολίτες που συμμετείχαν σε πορείες και συγκεντρώσεις.

Με πληροφορίες από BBC-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

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