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Η συλλογικότητα Lacrymos de Sang συγκέντρωσε χιλιάδες μαρτυρίες γυναικών που παρουσίασαν έντονη αιμορραγία, επώδυνες κράμπες, ακόμα και περιστατικά απώλειας εγκυμοσύνης μετά την επαφή τους με τα χημικά.

Ερευνητές εκφράζουν ανησυχία για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην αναπαραγωγική υγεία, παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν επί του παρόντος περιορισμένα και μη οριστικά.

Η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι δικές της μελέτες δεν εντόπισαν κινδύνους από τη χρήση των δακρυγόνων, αρνούμενη την ανάγκη αναστολής της χρήσης τους από την αστυνομία.

Ειδικοί στον τομέα της υγείας αμφισβητούν τα κυβερνητικά συμπεράσματα, ζητώντας διαφάνεια σχετικά με την ασφάλεια των χημικών ουσιών, ειδικά για τους εφήβους και τα παιδιά.

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Για σχεδόν τρία χρόνια, η Νάιμα ντι Πιέρο είχε ελάχιστη έως καθόλου περίοδο. Η 46χρονη, που εργάζεται σε φιλανθρωπικό οργανισμό και πάσχει από ενδομητρίωση, λαμβάνει αντισυλληπτικά χάπια προκειμένου να καταστείλει τον έμμηνο κύκλο της. Ωστόσο, δύο ημέρες μετά την έκθεσή της σε δακρυγόνα της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Γαλλία στις 17 Οκτωβρίου, άρχισε να εμφανίζει έντονη αιμορραγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η γαλλική αστυνομία χρησιμοποίησε περίπου 22.000 δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών εκείνη την ημέρα, όταν οι κινητοποιήσεις έφτασαν στο αποκορύφωμά τους. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία σε ακτιβιστές και ερευνητές υγείας, οι οποίοι φοβούνται ότι δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και νεαρά κορίτσια ενδέχεται να έχουν υποστεί άμεσες, αλλά και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην αναπαραγωγική τους υγεία εξαιτίας της εκτεταμένης έκθεσης στα δακρυγόνα.

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Η Ντι Πιέρο περιγράφει πως για περίπου δέκα ημέρες η αιμορραγία ήταν τόσο έντονη, ώστε αναγκαζόταν να αλλάζει εσώρουχα αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Στη συνέχεια, εμφάνισε θρόμβους αίματος και εξαιρετικά επώδυνες κράμπες. Ο πόνος συνεχίζει να επηρεάζει τον ύπνο της, με αποτέλεσμα να χρειάζεται παυσίπονα και θερμοφόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αρχικά, όπως αναφέρει, δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε στον οργανισμό της. Τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, άρχισαν να καταγράφονται αντίστοιχες αναφορές από χιλιάδες γυναίκες σε ολόκληρη τη Γαλλία, οι οποίες παρουσίασαν παρόμοια συμπτώματα μετά την έκθεσή τους σε δακρυγόνα, στο πλαίσιο του κύματος κοινωνικών διαμαρτυριών που είχε ξεκινήσει στη χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι μαρτυρίες χιλιάδων γυναικών και κοριτσιών

Παρά το γεγονός ότι τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις των δακρυγόνων στην υγεία των γυναικών παραμένουν περιορισμένα, ανάλογες αναφορές είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν. Γυναίκες είχαν περιγράψει διαταραχές της εμμήνου ρύσεως μετά τη χρήση δακρυγόνων στις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ το 2019, αλλά και στις κινητοποιήσεις του κινήματος Black Lives Matter στις ΗΠΑ το 2020.

Με στόχο να διερευνήσει τις πιθανές επιπτώσεις των δακρυγόνων στην αναπαραγωγική υγεία, η φεμινιστική συλλογικότητα Lacrymos de Sang συγκέντρωσε μαρτυρίες από περισσότερες από 9.200 γυναίκες και κορίτσια, μεταξύ των οποίων και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που δήλωσαν ότι είχαν εκτεθεί σε δακρυγόνα. Το 94% των συμμετεχουσών ανέφερε πως αντιμετώπισε γυναικολογικά συμπτώματα.

Οι καταγγελίες περιλάμβαναν έντονες κράμπες στη μήτρα, ασυνήθιστα μεγάλη αιμορραγία, αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες η περίοδος σταμάτησε ή χάθηκε. Ορισμένες γυναίκες περιέγραψαν τόσο ισχυρό πόνο, ώστε δεν μπορούσαν να περπατήσουν ή να προσέλθουν στην εργασία τους, ενώ άλλες ανέφεραν ότι η αιμορραγία συνεχίστηκε για εβδομάδες.

Η συλλογικότητα κατέγραψε, επίσης, μαρτυρίες γυναικών που ανέφεραν απώλεια εγκυμοσύνης. Από τις 47 γυναίκες που δήλωσαν ότι ήταν έγκυες και είχαν εκτεθεί σε δακρυγόνα, οι 15 ανέφεραν ότι απέβαλαν. Άλλες 17 περιέγραψαν συσπάσεις, πόνο ή αιμορραγία, ενώ δύο δήλωσαν ότι χρειάστηκε να αναζητήσουν επείγουσα γυναικολογική φροντίδα. «Δεν γνωρίζουμε τι θα μπορούσε να σημαίνει η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε δακρυγόνα για την αναπαραγωγική τους υγεία μακροπρόθεσμα», δήλωσε η Εύα Λούνα Τολάνς, ιδρύτρια της συλλογικότητας.

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Τι δείχνουν οι επιστημονικές έρευνες και τα δεδομένα

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί μόλις δύο μελέτες που εξετάζουν τις διαταραχές της εμμήνου ρύσεως μετά την έκθεση σε δακρυγόνα. Καμία από τις δύο δεν έχει αποδείξει ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της έκθεσης και των συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Ωστόσο, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων τα χημικά συστατικά των δακρυγόνων ενδέχεται να επηρεάζουν την αναπαραγωγική υγεία.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, είχε δηλώσει στις αρχές Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης, ότι η κυβέρνηση είχε πραγματοποιήσει δικές της μελέτες το 2021 και το 2022, χωρίς να εντοπίσει στοιχεία για συγκεκριμένους κινδύνους στην υγεία από την έκθεση σε δακρυγόνα. Με βάση τα ευρήματα αυτά, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε λόγος να ανασταλεί η χρήση τους. Ωστόσο, καμία από τις δύο μελέτες δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Η θέση της κυβέρνησης έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ερευνητές στον τομέα της υγείας, οι οποίοι θέτουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι συγκεκριμένες έρευνες εξέτασαν τις επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους. Πρόκειται για ομάδες που εκτέθηκαν σε σημαντικό βαθμό στα δακρυγόνα κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων στη Γαλλία.

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«Μπορούν να αποδείξουν ότι αυτό είναι ασφαλές για τα παιδιά; Στην πραγματικότητα, είναι ευθύνη των κυβερνήσεων να αποδείξουν ότι κάτι είναι ασφαλές, όχι το αντίστροφο», δήλωσε η Άσα Χασάν, συνυπογράφουσα αμερικανικής μελέτης που εντόπισε συσχέτιση ανάμεσα στην έκθεση σε δακρυγόνα και τις διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, συμπεριλαμβανομένης της αιφνίδιας αιμορραγίας.

Με πληροφορίες από The Guardian

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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