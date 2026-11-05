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Οι διαδηλωτές αντιδρούν στην ακρίβεια, το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις προωθούμενες κυβερνητικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

Μαθητές και φοιτητές συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας τις υποβαθμισμένες συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκριση του προϋπολογισμού, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν την ενίσχυση των αστυνομικών μέτρων και τον περιορισμό του δικαιώματος στη διαδήλωση.

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Σε πανεθνικό απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η Γαλλία, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τα συνδικάτα έχουν προκηρύξει γενική απεργία, με τη συμμετοχή εργαζομένων από κρίσιμους τομείς, όπως τα νοσοκομεία, οι αερομεταφορές, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση και οι σιδηρόδρομοι.

Το τελευταίο διάστημα της προεδρικής θητείας του Εμάνουελ Μακρόν χαρακτηρίζεται από διαδοχικές κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις. Στις αντιδράσεις των μαθητών λυκείου, οι οποίοι καταγγέλλουν την υποβάθμιση των εκπαιδευτικών συνθηκών, έχουν προστεθεί οι κινητοποιήσεις εργαζομένων που πραγματοποιούν κάθε εβδομάδα διαδηλώσεις, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχή αύξηση του κόστους ζωής.

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Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την έγκριση ενός προϋπολογισμού λιτότητας από το έντονα διχασμένο κοινοβούλιο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος της χώρας πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ.

Πριν από τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τα τέσσερα μεγαλύτερα συνδικάτα των σιδηροδρομικών εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες δημοσιονομικές περικοπές. Όπως προειδοποίησαν, τα μέτρα της κυβέρνησης ενδέχεται να επιδεινώσουν τη φτώχεια, να οδηγήσουν σε σημαντικές περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση, να προκαλέσουν πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και να περιορίσουν τις απαραίτητες επενδύσεις για την περιβαλλοντική προστασία.

Γαλλία: Ακρίβεια, περικοπές και εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις

Οι σημερινές διαμαρτυρίες έχουν στο επίκεντρό τους την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την αποτροπή των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών, καθώς η ακροδεξιά πολιτικός Μαρίν Λεπέν, η οποία υποστηρίζει την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Την ερχόμενη άνοιξη αναμένεται να αναδειχθεί ο διάδοχος του Εμάνουελ Μακρόν.

Στο μέτωπο της εκπαίδευσης, μαθητές λυκείου εξακολουθούν να προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολικών μονάδων, αντιδρώντας στις πολυπληθείς σχολικές αίθουσες και στις ελλείψεις συντήρησης των σχολικών κτιρίων. Θεωρούν ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση του αριθμού των μαθητών σε ορισμένες τάξεις, καθώς και η χορήγηση δανειακής χρηματοδότησης στις περιφερειακές αρχές για την επισκευή των σχολικών εγκαταστάσεων.

Στις αντιδράσεις συμμετέχουν πλέον και φοιτητές, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς πανεπιστημιακών σχολών. Ταυτόχρονα, συνδικαλιστικές οργανώσεις που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους συντονίζουν τις δράσεις τους, απευθύνοντας κοινό κάλεσμα για απεργίες και διαδηλώσεις με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση της συνεχούς επιβάρυνσης των νοικοκυριών από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Στην πανεθνική απεργία συμμετέχουν, επίσης, εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι συντάσσονται με τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων.

Καταγγελίες για αυταρχισμό και περιορισμό του δικαιώματος στη διαδήλωση

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν και τα μέτρα αστυνόμευσης που εφαρμόζει η γαλλική κυβέρνηση. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για αυξημένη αστυνομική παρουσία και καταγγέλλουν προσπάθεια περιορισμού του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν.

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Ειδικότερα, η Γαλλική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει την ανησυχία της για μια «αυταρχική στροφή» της κυβέρνησης Μακρόν, η οποία, όπως υποστηρίζει, αποσκοπεί στη φίμωση κάθε αντίθετης φωνής. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ενισχύονται τα μέτρα αστυνόμευσης, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβάλλονται περιορισμοί στις συγκεντρώσεις στο κέντρο των πόλεων, ακόμη και απαγορεύσεις κυκλοφορίας.

Η επικεφαλής της αριστερής συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CGT, Σοφί Μπινέ, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια επικίνδυνη αυταρχική πορεία. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις αποφάσεις των τοπικών αρχών σε πόλεις όπως η Ρεν, η Τουλούζη και η Λυών, οι οποίες επιχειρούν να μεταφέρουν τις διαδηλώσεις μακριά από τα κεντρικά σημεία των πόλεων.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της μετριοπαθούς συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CFDT, Μαριλίζ Λεόν, υπογράμμισε ότι η ορατότητα αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε διαδήλωσης, επισημαίνοντας τη σημασία της δυνατότητας των πολιτών να εκφράζουν δημόσια τις διεκδικήσεις τους.

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Σημαντικές αναταράξεις αναμένονται και στις μετακινήσεις, εξαιτίας της συμμετοχής εργαζομένων στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές. Η γαλλική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF έχει προειδοποιήσει για πιθανές διαταραχές στα δρομολόγια των περιφερειακών τρένων, αλλά και σε ορισμένες περιοχές της ευρύτερης μητροπολιτικής περιφέρειας του Παρισιού.

Προβλήματα στη λειτουργία των λιμανιών της χώρας προαναγγέλλουν, επίσης, οι λιμενεργάτες, οι οποίοι συμμετέχουν στις απεργιακές δράσεις. Σημαντική αναμένεται να είναι και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Παιδείας, περίπου το 18% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρόκειται να απεργήσει.

Τα συνδικάτα, από την πλευρά τους, αναφέρουν ότι στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης θα συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντας το κύμα αντιδράσεων σε ολόκληρη τη Γαλλία.

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Με πληροφορίες από Reuters, The Guardian

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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