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Νέα επεισόδια λαμβάνουν χώρα το απόγευμα της Κυριακής (18/10) στο Παρίσι, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να τους απομακρύνουν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού.

Σύμφωνα με το BFMTV, η ατμόσφαιρα στην πλατεία έχει καλυφθεί από δακρυγόνα, ενώ οι αστυνομικοί, μετά την αρχική χρήση χημικών, επιστράτευσαν και όχημα εκτόξευσης νερού, προκειμένου να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

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🇫🇷 Oh no, not this! Protesters in Paris are already near the Louvre Is the world’s most visited and oldest art museum under threat? Judging by the footage we’ve seen earlier, anything is possible. French cities have literally turned into war zones over the weekend. Macron is set to deliver an emergency address to the nation this evening. — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026

Την ίδια ώρα, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους επιχειρούν να στήσουν οδοφράγματα σε σημεία γύρω από την πλατεία, με την αστυνομία να συνεχίζει τις επιχειρήσεις διάλυσης του πλήθους.

Intervention des forces de l'ordre et usage de grenades lacrymogènes pour disperser un groupe de manifestants place de la République, suite à un nouvel appel à rassemblement ce dimanche #18octobre. pic.twitter.com/raUYltsZUE — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 18, 2026

Formation de barrages et départ de feu aux abords de la place de la République. Les forces de l’ordre tentent de disperser les individus avec du gaz lacrymogène. Les pompiers interviennent sur le feu @le_Parisien pic.twitter.com/kMdE5PZWqO — Paul Abran (@abran_paul) October 18, 2026

Ο Σερζ Παπέν θα συναντηθεί τη Δευτέρα με εκπροσώπους των ομοσπονδιών εμπορίου και τουρισμού, καθώς και τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου Σερζ Παπέν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα συγκαλέσει στο Μπερσί το πρωί της Δευτέρας τις ομοσπονδίες που εκπροσωπούν εμπόρους και διανομείς, ξενοδόχους και εστιάτορες, καθώς και τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, μετά τις λεηλασίες του Σαββάτου που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων.

«Μετά τις λεηλασίες και τις καταστροφές αυτού του Σαββάτου, θα συγκαλέσω αύριο το πρωί στις 9 στο Μπερσί τις ομοσπονδίες εμπόρων, εμπορικών σημάτων, τεχνιτών και εστιάτορων, καθώς και τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες», ανακοίνωσε ο υπουργός, του οποίου το χαρτοφυλάκιο καλύπτει επίσης τις ΜΜΕ, τη χειροτεχνία, τον τουρισμό και την αγοραστική δύναμη, σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο X.