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Οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα της οδού Rue de la Paix και αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας μέσα σε λίγα λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωση της παράνομης πράξης τους, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτες υψηλής ταχύτητας για τη διαφυγή τους.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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Σκηνές που προκαλούν σοκ καταγράφηκαν στο κέντρο του Παρισιού, όταν τέσσερις ένοπλοι κουκουλοφόροι πραγματοποίησαν ληστεία σε πολυτελές κοσμηματοπωλείο της De Beers, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Βίντεο από το περιστατικό αποτυπώνει τη δράση των ληστών, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και κινήθηκαν με ιδιαίτερη ταχύτητα.

Στα πλάνα φαίνονται οι μασκοφόροι δράστες να βρίσκονται έξω από το κατάστημα, κρατώντας τα όπλα τους και επιτηρώντας τον χώρο, ενώ την ίδια στιγμή ανυποψίαστοι περαστικοί περνούν σε μικρή απόσταση από το σημείο, χωρίς να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Λίγα λεπτά αργότερα, οι τέσσερις δράστες εγκατέλειψαν την περιοχή, διαφεύγοντας με μοτοσικλέτες.

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Four masked men with assault rifles walked into a De Beers diamond store in the heart of Paris, cleaned it out in minutes, and sped off on motorcycles. The robbery happened around 11:15 a.m. at the De Beers store on Rue de la Paix, near Place Vendôme, a hub of luxury jewelers. The attack lasted only two to three minutes, and the robbers rode off on two powerful motorbikes without being stopped. One French radio station reported more than €1 million worth of jewelry was stolen. Police said the robbers showed their weapons but didn’t fire them, and De Beers said there were no serious injuries. It’s the latest in a string of brazen heists in Paris, following the October 2025 theft of crown jewels valued at 88 million euros from the Louvre. France has some of the toughest gun laws in Europe, and these guys still showed up with rifles in broad daylight. How do four men with assault rifles ride away from one of the most guarded streets in Paris? — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) November 13, 2026

Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Rue de la Paix, σε απόσταση αναπνοής από την Place Vendôme, μία από τις πλέον γνωστές και πολυτελείς περιοχές του Παρισιού, όπου βρίσκονται ορισμένα από τα πιο διάσημα κοσμηματοπωλεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομικής συνδικαλιστικής ένωσης Alliance στο Παρίσι, οι τέσσερις ένοπλοι κατάφεραν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να αρπάξουν κοσμήματα συνολικής αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ το κοσμηματοπωλείο παρέμεινε προσωρινά κλειστό μετά το περιστατικό.