Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα οργανώνει διαδοχικές συναντήσεις με τους ηγέτες των «27» κρατών-μελών, επιδιώκοντας να γεφυρώσει τις έντονες διαφωνίες σχετικά με τον νέο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Οι χώρες του Βορρά πιέζουν για περικοπές στις δαπάνες, ενώ οι «Φίλοι της Συνοχής», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, διεκδικούν την προστασία των κονδυλίων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αγροτική πολιτική.

Στις διαπραγματεύσεις προστίθεται η απαίτηση για σύνδεση του προϋπολογισμού με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, προκαλώντας ρήγματα στα στρατόπεδα των κρατών και καθιστώντας την επίτευξη συμφωνίας ιδιαίτερα δύσκολη πριν από το τέλος του έτους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις εκ πρώτης όψεως αγεφύρωτες διαφορές των «27» για τον νέο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δεν περιορίστηκε στην έκκληση προς τους ηγέτες για πνεύμα συμβιβασμού, αλλά οργανώνει ένα ιδιότυπο πολιτικό «speed dating», με διαδοχικές συναντήσεις ομάδων χωρών μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να υπερασπιστεί τις ελληνικές θέσεις αρχικά μεταξύ συμμάχων και στη συνέχεια σε ένα πιο δύσκολο τραπέζι, όπου θα βρεθεί απέναντι, μεταξύ άλλων, στη Δανία, μία από τις χώρες του Βορρά που πρωτοστατούν στις πιέσεις για περαιτέρω περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Advertisement

Advertisement

Όπως είχε αναφέρει η HuffPost, ο Κόστα θα συναντήσει αρχικά χωριστά τους λεγόμενους «φειδωλούς» –Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία– που πιέζουν για περιορισμό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των εθνικών συνεισφορών τους.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι 17 χώρες που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση των «Φίλων της Συνοχής» –Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Σλοβενία, Μάλτα, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία–, οι οποίες διεκδικούν την προστασία των κονδυλίων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αγροτική πολιτική.

Στη συνέχεια, ο Κόστα θα ανακατέψει την τράπουλα, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι χώρες με διαφορετικά, συχνά διαμετρικά αντίθετα, συμφέροντα.

Τα δύο ραντεβού του Μητσοτάκη

Στις 16.45 ώρα Βρυξελλών (17.45 ώρα Ελλάδας), ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη συνάντηση των χωρών που υποστηρίζουν την Πολιτική Συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Οι «Φίλοι της Συνοχής» είχαν ήδη συναντηθεί το πρωί, πριν από τη Σύνοδο, προκειμένου να συντονίσουν τις θέσεις τους, αναθέτοντας στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και στον Ρουμάνο πρόεδρο Νικουσόρ Νταν να εκπροσωπήσουν τις κοινές τους θέσεις στις διαπραγματεύσεις.

Advertisement

Στις 20.45 (21.45 ώρα Ελλάδας), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες της Δανίας, της Ουγγαρίας, της Κροατίας και του Λουξεμβούργου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο προϋπολογισμό.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, από την άλλη, θεωρεί υπερβολικά μεγάλο ακόμη και τον μειωμένο προϋπολογισμό που προτείνει ο Κόστα.

Advertisement

Μελόνι: Απέχουμε «έτη φωτός» από τη συμφωνία

Ενδεικτική των αποστάσεων που καλείται να γεφυρώσει ο Κόστα είναι η δήλωση της Τζόρτζια Μελόνι ότι οι ηγέτες απέχουν «έτη φωτός» από μια λύση.

«Δεν έχω προθεσμία, έχω προϋποθέσεις», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να συναινέσει σε έναν προϋπολογισμό που θα υποχρεώνει την Ιταλία να συνεισφέρει περισσότερο και να λαμβάνει λιγότερα.

Advertisement

Από την πλευρά της, η Φρεντέρικσεν επισήμανε μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις του 2020: αυτή τη φορά η Δανία βρίσκεται στο ίδιο στρατόπεδο με τη Γερμανία.

Η Ουκρανία στο τραπέζι των ανταλλαγμάτων

Στο ήδη περίπλοκο παζάρι έρχεται να προστεθεί η απαίτηση του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, με την υποστήριξη των «φειδωλών», να συνδεθεί η συμφωνία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Advertisement

Οι πιέσεις προς την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, που αντιδρούν στην ανάληψη νέων οικονομικών υποχρεώσεων έναντι του Κιέβου, εντείνονται, με τους «φειδωλούς» να επισείουν την προοπτική μεγαλύτερων περικοπών στην Πολιτική Συνοχής.

Advertisement

Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί ρήγματα και στο στρατόπεδο των «Φίλων της Συνοχής», καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, χώρες όπως η Ιταλία, η Ρουμανία, η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και η Σλοβενία εμφανίζονται διατεθειμένες να συνταχθούν με τη Γερμανία στο συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου να προστατεύσουν τους πόρους της Συνοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, δεν αποκλείεται τελικά η απαίτηση Μερτς να γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαπραγματευτικού παζαριού, με αμοιβαίες παραχωρήσεις και ανταλλάγματα.

Άλλωστε, παραμένει ασαφές κατά πόσο η αδιαλλαξία που επιδεικνύουν σήμερα ορισμένες κυβερνήσεις αντανακλά αμετακίνητες εθνικές θέσεις ή αποτελεί μέρος μιας σκληρής διαπραγματευτικής τακτικής για την εξασφάλιση μεγαλύτερων ανταλλαγμάτων.

Advertisement

Τα επτά «ραντεβού» του Κόστα

Το πρόγραμμα των συναντήσεων, σε ώρες Βρυξελλών, έχει ως εξής:

16.15–16.45: Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία.

Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία. 16.45–17.15: Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Εσθονία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ισπανία.

Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Εσθονία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ισπανία. 17.30–19.00: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία και Ισπανία.

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία και Ισπανία. 19.00–20.00: Λετονία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία και Φινλανδία.

Λετονία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία και Φινλανδία. 20.45–21.45: Δανία, Ουγγαρία, Κροατία, Λουξεμβούργο και Ελλάδα.

Δανία, Ουγγαρία, Κροατία, Λουξεμβούργο και Ελλάδα. 21.45–22.45: Βέλγιο, Τσεχία, Πορτογαλία, Σουηδία, Κύπρος και Εσθονία.

Βέλγιο, Τσεχία, Πορτογαλία, Σουηδία, Κύπρος και Εσθονία. 22.45–23.45: Λιθουανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Αυστρία και Μάλτα.

Θα χρειαστεί τελικά δεύτερη ημέρα;

Στόχος του Κόστα είναι να διαπιστώσει εάν και πού υπάρχει κοινός τόπος. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω διαπραγμάτευση, οι εργασίες ενδέχεται να συνεχιστούν αύριο, Παρασκευή. Ωστόσο, είναι αρκετά πιθανό η έκτακτη Σύνοδος να ολοκληρωθεί απόψε.

Όπως και αν εξελιχθούν τα αποψινά «ραντεβού», το μεγάλο στοίχημα παραμένει η τακτική Σύνοδος Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, ο Κόστα αναμένεται να συνεχίσει τις επαφές του με τα κράτη-μέλη μέσω τηλεδιασκέψεων, χωρίς να αποκλείονται και δια ζώσης συναντήσεις με ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η αγωνία για συμφωνία πριν από το τέλος του έτους συνδέεται με το πυκνό εκλογικό ημερολόγιο του 2027, που περιλαμβάνει προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και βουλευτικές αναμετρήσεις στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και την Εσθονία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει προειδοποιήσει ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μετά τον Δεκέμβριο, ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα πολιτικά επιτακτική την επίτευξη συμφωνίας εντός του έτους, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατο έναν συμβιβασμό το πρώτο εξάμηνο του 2027.