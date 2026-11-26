Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια των εργασιών της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, με τις διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να βρίσκονται σε εξέλιξη. Πηγή ΕΕ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι οι περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακυρώνουν τις σχετικές φιλοδοξίες.

Η Ελλάδα αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε μείωση στα κονδύλια που αφορούν τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω των εκ διαμέτρου αντίθετων θέσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Πολλοί ηγέτες εκφράζουν έντονες αμφιβολίες για την επίτευξη συμφωνίας ακόμη και εντός του Δεκεμβρίου εξαιτίας της αδιαλλαξίας αρκετών κυβερνήσεων.

Η διαδικασία των διαβουλεύσεων εξελίσσεται με καθυστερήσεις, ενώ παραμένει αβέβαιο αν θα υπάρξει πρόσφορο έδαφος για συνέχιση των συνομιλιών.

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Με μια αιχμηρή παρέμβαση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το πολιτικό «speed dating» του Αντόνιο Κόστα στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η επιμονή σε περαιτέρω περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ουσιαστικά ακυρώνει τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Χ.

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If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

Η παρέμβασή του έρχεται σε συνέχεια της πρωινής τοποθέτησής του ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό» και της άρνησης της Ελλάδας να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Από το «speed dating» στην «ομαδική θεραπεία»

Μετά τις χωριστές συναντήσεις του Κόστα με τις «φειδωλές» χώρες και τους «Φίλους της Συνοχής», ακολούθησε η κρίσιμη συνάντηση των έξι μεγάλων οικονομιών της ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Ολλανδίας και Ισπανίας, με τον Εμανουέλ Μακρόν να εκπροσωπεί και την ισπανική πλευρά.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο των μικρότερων ομάδων όπου διασταυρώνονται οι θέσεις των δύο βασικών διαπραγματευτικών στρατοπέδων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συμμετοχή του στη συνάντηση των «Φίλων της Συνοχής», θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες της Δανίας, της Ουγγαρίας, της Κροατίας και του Λουξεμβούργου.

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Το πολιτικό «speed dating», όπως είχε αναφέρει νωρίτερα η HuffPost, χαρακτηρίζεται πλέον από Ευρωπαίους διπλωμάτες, σύμφωνα με το Rapporteur, ως ένα είδος «ομαδικής θεραπείας».

Αμφιβολίες ακόμη και για τον Δεκέμβριο

Ενδεικτική του κλίματος είναι η δήλωση του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος αμφισβήτησε δημοσίως ακόμη και την προοπτική συμφωνίας τον Δεκέμβριο.

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«Αφού άκουσα τις εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις που διατυπώθηκαν γύρω από το τραπέζι, εκτιμώ ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας σήμερα είναι πρακτικά μηδενικές. Απίθανη φαίνεται και μια συμφωνία περί τα Χριστούγεννα», ανέφερε.

Νωρίτερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει ότι οι ηγέτες απέχουν «έτη φωτός» από μια λύση.

Μακρά νύχτα στις Βρυξέλλες

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Οι διαβουλεύσεις εξελίσσονται ήδη με καθυστέρηση μίας ώρας και 20 λεπτών με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση των συναντήσεων σε μικρότερες ομάδες να μετατίθεται μετά τη μία τα ξημερώματα, ώρα Βρυξελλών.

Στη συνέχεια, ο Κόστα αναμένεται να συγκαλέσει εκ νέου την ολομέλεια των ηγετών, προκειμένου να αποφασιστεί εάν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων την Παρασκευή.

Όπως έχει αναφέρει η HuffPost, παραμένει ισχυρό το ενδεχόμενο η Σύνοδος να ολοκληρωθεί χωρίς δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεων.

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Το ζητούμενο παραμένει κατά πόσο η αδιαλλαξία ορισμένων κυβερνήσεων αποτελεί πραγματική κόκκινη γραμμή ή μέρος μιας σκληρής διαπραγματευτικής τακτικής για την εξασφάλιση ανταλλαγμάτων ενόψει της καθοριστικής Συνόδου του Δεκεμβρίου.

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