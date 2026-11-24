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Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η Ρωσία συνεχίζει να προμηθεύεται σύγχρονη δυτική τεχνολογία μέσω μεσαζόντων και δικτύων σε τρίτες χώρες, παρά τις επιβληθείσες κυρώσεις.

Παράλληλα, σε ρωσικά drones ανακαλύφθηκαν κάρτες SIM λιθουανικής εταιρείας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων θέσης και εικόνας, λειτουργώντας ως ιπτάμενα κινητά τηλέφωνα.

Η ουκρανική πλευρά τονίζει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα και ποινικές διώξεις κατά των μεσαζόντων που διευκολύνουν τη διοχέτευση ξένων εξαρτημάτων σε ρωσικά οπλικά συστήματα.

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Αμερικανικά και ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία κατασκευάστηκαν μέσα στο 2026, εντοπίστηκαν σε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνθηκαν προς την Ουκρανία. Την αποκάλυψη έκανε το Kyiv Independent, επικαλούμενο στοιχεία από έκθεση των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα μέσα Αυγούστου οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ρωσικό αεριωθούμενο επιθετικό drone Geran-4 πάνω από την περιφέρεια του Κιέβου. Η εξέταση των συντριμμιών αποκάλυψε ότι ορισμένα από τα εξαρτήματά του είχαν παραχθεί από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

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Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι, παρά τα περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου και τις δυτικές κυρώσεις, η Ρωσία εξακολουθεί να εξασφαλίζει σύγχρονη τεχνολογία δυτικής προέλευσης, αξιοποιώντας δίκτυα προμήθειας και μεσάζοντες σε τρίτες χώρες.

Η Ρωσία άρχισε νωρίτερα μέσα στη χρονιά τη μαζική παραγωγή του Geran-4, ενός αεριωθούμενου drone που είναι ταχύτερο και πιο ευέλικτο σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι γνωστό και ως Shahed.

Η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων έδειξε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε είχε κατασκευαστεί στην Ειδική Οικονομική Ζώνη Αλαμπούγκα και ενσωμάτωνε σχεδόν 100 εξαρτήματα μη ρωσικής προέλευσης.

Από τα 12 εξαρτήματα που έφεραν κωδικούς ημερομηνίας παραγωγής, τα επτά είχαν κατασκευαστεί το 2026, τα τρία το 2025 και τα υπόλοιπα δύο το 2024. Πρόκειται, δηλαδή, για υλικά που παρήχθησαν αρκετό καιρό μετά την επιβολή των δυτικών περιορισμών στη Ρωσία.

Η έκθεση των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρει συγκεκριμένα τις ακόλουθες εταιρείες:

CTS Corporation (ΗΠΑ): Τρία τσιπ χρονισμού με ημερομηνίες παραγωγής τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026.

Vishay Intertechnology (ΗΠΑ): Δίοδος ισχύος που κατασκευάστηκε στα μέσα Φεβρουαρίου του 2026.

STMicroelectronics (Ελβετία / Γαλλοϊταλική): Μικροελεγκτής που παρήχθη στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 και στη συνέχεια συναρμολογήθηκε και δοκιμάστηκε στη Μαλαισία.

Σε γραπτές απαντήσεις τους προς τον Kyiv Independent, οι STMicroelectronics και Vishay Intertechnology δεν έδωσαν εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα εξαρτήματά τους βρέθηκαν στη Ρωσία. Ανέφεραν ότι έχουν σταματήσει τις δραστηριότητες και τις αποστολές τους προς τη χώρα από το 2022, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες συμμόρφωσης. Από την πλευρά της, η CTS Corporation δεν απάντησε στο αίτημα του μέσου.

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Another Russian Shahed never made it to its target. Army aviation crews keep hunting them down in the sky.



📹: 12th Army Aviation Brigade pic.twitter.com/1OjnkiYgmL — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 11, 2026

Κάρτες SIM από τη Λιθουανία σε ρωσικά drones

Μια δεύτερη έκθεση των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών παρουσιάζει φωτογραφίες οκτώ καρτών SIM της λιθουανικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Pildyk, θυγατρικής της Tele2 Lietuva, οι οποίες εντοπίστηκαν σε ρωσικά drones μέσα στο 2025.

Ο Γιόνας Όμαν, από τη μη κυβερνητική οργάνωση Blue/Yellow, που υποστηρίζει την Ουκρανία, εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες κάρτες επιτρέπουν στα drones να μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους, αλλά και εικόνα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, λειτουργούν «ουσιαστικά ως ιπτάμενα κινητά τηλέφωνα».

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Παράλληλα, η χρήση ευρωπαϊκών καρτών SIM δυσχεραίνει τον εντοπισμό των drones από τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς η δραστηριότητά τους μπορεί να μοιάζει με τη συνηθισμένη κίνηση ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η Tele2 Lietuva υποστήριξε ότι οι κάρτες είχαν αγοραστεί και ενεργοποιηθεί το 2024, πριν τεθεί σε ισχύ στη Λιθουανία, την 1η Ιανουαρίου 2025, η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών.

Ο επικεφαλής ελέγχου κινδύνου της εταιρείας, Λίνας Μαρτσινκεβίτσιους, εκτίμησε ότι οργανωμένα κυκλώματα προχωρούν στην αγορά και ενεργοποίηση ανώνυμων καρτών SIM, τις οποίες στη συνέχεια μεταπωλούν σε απατεώνες, λαθρεμπόρους και, τελικά, σε πράκτορες εχθρικών κρατών.

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Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρίνισε ότι, αν και η εξαγωγή καρτών SIM στη Ρωσία απαγορεύεται, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην παράνομη διοχέτευση και μεταπώλησή τους. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η υποχρεωτική καταχώριση των στοιχείων ταυτότητας αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη.

Ukrainian soldiers shoot down a Russian Shahed drone from a helicopter, saving a local power substation from a direct strike. pic.twitter.com/ugWgSRkBAq — UNITED24 Media (@United24media) November 22, 2026

Περισσότερα από 16.000 ξένα εξαρτήματα σε ρωσικά οπλικά συστήματα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας έχει καταγράψει περισσότερα από 16.000 εξαρτήματα ξένης προέλευσης σε ρωσικά drones και πυραύλους. Τα συγκεκριμένα υλικά προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες, ενώ οι ουκρανικές αρχές έχουν αποστείλει συνολικά 28 αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς το εξωτερικό.

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Ο ειδικός απεσταλμένος του Ουκρανού προέδρου για τις κυρώσεις, Βλάντισλαβ Βλάσιουκ, αποκάλυψε ότι τον Σεπτέμβριο εντοπίστηκε σε καταρριφθέν drone Geran-5 ένα ευρωπαϊκό τρανζίστορ, το οποίο είχε κατασκευαστεί τον Φεβρουάριο του 2026. Με άλλα λόγια, το εξάρτημα είχε φτάσει σε ρωσικό οπλικό σύστημα μόλις επτά μήνες μετά την παραγωγή του.

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Το Κίεβο δεν υποστηρίζει ότι οι κατασκευάστριες εταιρείες πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους στη Ρωσία. Ζητά, ωστόσο, να ενισχυθούν οι έλεγχοι στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς, σύμφωνα με τις ουκρανικές εκτιμήσεις, τα εξαρτήματα καταλήγουν στη ρωσική αγορά μέσω τριών ή τεσσάρων εταιρειών-βιτρίνα.

Ο Βλάσιουκ υπογραμμίζει ότι για να περιοριστούν αυτές οι διαδρομές απαιτούνται ποινικές διώξεις σε βάρος των μεσαζόντων, μεγαλύτερη ευθύνη των κατασκευαστών ως προς τον τελικό προορισμό των προϊόντων τους, αλλά και έρευνες για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των χωρών της G7.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κάποιος πλήρωσε για κάθε εξάρτημα που έφτασε στη Ρωσία και κάποιες τράπεζες διεκπεραίωσαν αυτή την πληρωμή».

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