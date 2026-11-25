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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να θέσει στο περιθώριο τις προτάσεις για επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Ρωσία.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί οικονομικές συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της αεροναυπηγικής.

Η ρωσική ηγεσία δίνει προτεραιότητα στις εδαφικές και πολιτικές απαιτήσεις της, κρίνοντας ότι τα οικονομικά ανταλλάγματα δεν αποτελούν επαρκές κίνητρο.

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι επενδυτικές προοπτικές δεν αποτελούν πλέον κεντρικό στοιχείο της διαπραγματευτικής στρατηγικής.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί την αποτυχία της προσπάθειας να χρησιμοποιηθεί η οικονομική συνεργασία ως εργαλείο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

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Τις προτάσεις για επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Ρωσία, τις οποίες σχεδίαζε να αξιοποιήσει ως κίνητρο για να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει θέσει στο περιθώριο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουάσινγκτον φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα, έπειτα από διαδοχικές διαπραγματεύσεις, ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για οικονομικές συνεργασίες με τις ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας και της αεροπορικής βιομηχανίας.

Την αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πέντε αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για την αλλαγή της αμερικανικής διαπραγματευτικής στρατηγικής.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενημέρωσαν Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι επιχειρηματικές συνεργασίες δεν αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο των προτάσεων της Ουάσινγκτον προς τη Μόσχα.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί αλλαγή προσέγγισης για την αμερικανική πλευρά, η οποία είχε επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσία ως διαπραγματευτικό εργαλείο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η ρωσική ηγεσία φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στις εδαφικές και πολιτικές απαιτήσεις της έναντι των οικονομικών ανταλλαγμάτων που προτείνουν οι Αμερικανοί.

Οι προτάσεις για Nord Stream, πετρέλαιο και τιτάνιο

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου και ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είχε επιχειρήσει να αναδείξει την οικονομική συνεργασία σε σημαντικό εργαλείο για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο αυτό, είχαν εξεταστεί διάφορα σχέδια για την περίοδο μετά τον πόλεμο, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κοινά οικονομικά συμφέροντα μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονταν επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών σε ρωσικά πετρελαϊκά έργα, καθώς και συνεργασίες στον τομέα της παραγωγής τιτανίου, ενός μετάλλου με σημαντικές εφαρμογές στην αεροναυπηγική και τη βιομηχανία.

Παράλληλα, είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις για την πιθανή συμμετοχή Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, μέσω των οποίων η Ρωσία προμήθευε φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως είχε μεταδώσει το Reuters τον Οκτώβριο, στις σχετικές συνομιλίες είχαν συμμετάσχει υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και ο Κούσνερ.

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Οι επενδυτικές αυτές προοπτικές παρουσιάζονταν ως οικονομικά ανταλλάγματα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη Μόσχα να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονταν για τέτοιου είδους συμφωνίες»

Παρά την αρχικά θετική ανταπόκριση Ρώσων αξιωματούχων στις αμερικανικές προτάσεις, το ενδιαφέρον της Μόσχας φαίνεται ότι περιορίστηκε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Κρεμλίνο εξακολούθησε να επιμένει στις βασικές απαιτήσεις του για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και η αποδοχή άλλων όρων που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτους.

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Η στάση αυτή οδήγησε την αμερικανική πλευρά στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές προτάσεις δεν αποτελούσαν επαρκές κίνητρο για τη ρωσική ηγεσία.

«Έγινε αρκετά σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονταν για τέτοιου είδους συμφωνίες», δήλωσε στους Financial Times ένας από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Έτσι, οι επιχειρηματικές συνεργασίες έπαψαν να αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αμερικανικής πρότασης, καθώς δεν φαίνεται να μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

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Η προηγούμενη κίνηση Τραμπ με τα ρωσικά καύσιμα

Η αλλαγή στρατηγικής έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει προσωρινά ορισμένες αμερικανικές κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα.

Τον Οκτώβριο, η Ουάσινγκτον είχε προχωρήσει στην κίνηση αυτή, αφού η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει ντίζελ στις διεθνείς αγορές, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι τιμές των καυσίμων.

Οι κυρώσεις που ανεστάλησαν είχαν αρχικά επιβληθεί με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα που αξιοποιεί η Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

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Η προσωρινή χαλάρωσή τους εντασσόταν στην προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να συνδυάσει την οικονομική πολιτική με τη διπλωματική πίεση, προσφέροντας στη Ρωσία συγκεκριμένα οφέλη ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία της. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση δεν κατάφερε να μεταβάλει τις βασικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

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Η επιμονή της Μόσχας στις εδαφικές παραχωρήσεις

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να θέσει σε δεύτερο πλάνο τις επιχειρηματικές συμφωνίες αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ρωσία επιμένει ότι μια διευθέτηση πρέπει να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, καθώς και άλλους όρους που αφορούν την ασφάλεια και τις μελλοντικές στρατιωτικές δυνατότητες του Κιέβου.

Η ουκρανική πλευρά, αντίθετα, απορρίπτει όρους που θεωρεί ότι θα υπονόμευαν την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

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Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας.

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