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Η ίδια τονίζει ότι αυτές οι ενέργειες θα αποτελούσαν έμπρακτες αποδείξεις της ρωσικής προθυμίας για ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο δάνειο 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για την ενίσχυση της θέσης της ενόψει των συνομιλιών.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στον ενεργειακό τομέα και τον σκιώδη στόλο.

Η ευρωπαϊκή πλευρά επιδιώκει ενεργό συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης που θα προστατεύει την κυριαρχία της Ουκρανίας.

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Την παύση των ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μια ανακωχή στη Μαύρη Θάλασσα για την ασφαλή εξαγωγή τροφίμων ζητά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως έμπρακτες αποδείξεις ότι ο Πούτιν αντιμετωπίζει σοβαρά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η έκκλησή της έρχεται την ώρα που νέα ρωσική επίθεση σε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της ουκρανικής Naftogaz στην περιφέρεια Πολτάβα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, θέτοντάς τες εκτός λειτουργίας.

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Μιλώντας την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι η ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας διαρκεί ήδη περισσότερο από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Τα παιδιά που γεννήθηκαν όταν τα ρωσικά άρματα μάχης πέρασαν τα σύνορα της Ουκρανίας φτάνουν σήμερα σε σχολική ηλικία. Για αυτά, ο πόλεμος είναι η μόνη πραγματικότητα που έχουν γνωρίσει», είπε.

«Θα κρίνουμε την πρόοδο με βάση τις πράξεις της Ρωσίας και όχι απλώς τα λόγια της», τόνισε, σημειώνοντας ότι η αποδοχή των δύο προτάσεων εκεχειρίας της Συμμαχίας των Προθύμων «θα έδειχνε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις».

Η ίδια περιέγραψε τους δύο πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής. «Πρώτον, μέγιστη στήριξη στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Δεύτερον, πλήρης ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για μια διαρκή ειρήνη».

Russia’s war of aggression against Ukraine has already lasted longer than WWI.



Children born when Russian tanks first crossed Ukraine’s borders are now reaching school age.



This war must end, for the sake of these children ↓https://t.co/2kUhAB2eKb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2026

Χρηματοδότηση και κυρώσεις

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Ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης και της Παρασκευής (26 και 27 Νοεμβρίου), η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι το χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας για το 2027 ανέρχεται σε 70 δισ. ευρώ, με την Κομισιόν να προτείνει νέο δάνειο 45 δισ. ευρώ, ώστε το Κίεβο να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις από την ισχυρότερη δυνατή θέση.

Αναφέρθηκε επίσης στο 22ο πακέτο κυρώσεων που παρουσίασε τη Δευτέρα η Κομισιόν, με μέτρα κατά ρωσικών τραπεζών, του ενεργειακού τομέα και του «σκιώδους στόλου», καθώς και προτάσεις για απαγόρευση θεωρήσεων εισόδου σε νυν και πρώην μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και περιορισμιούς για αθλητές και καλλιτέχνες.

«Οι κυρώσεις αποδίδουν, διαβρώνουν τα θεμέλια της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας», υπογράμμισε.

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Η Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις

«Μια ισχυρή ευρωπαϊκή ομάδα θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο συνομιλιών», δήλωσε, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι στο Δουβλίνο συμφωνήθηκε η εκπροσώπηση της Ευρώπης από τις χώρες της E5 (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και Πολωνία), την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, χωρίς ωστόσο η Μόσχα να έχει αποδεχθεί την ευρωπαϊκή συμμετοχή.

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Κλείνοντας, η φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δύο τελευταίες διαπραγματευτικές ενότητες για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ μπορούν να ανοίξουν εντός του έτους.

«Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς τον λαό της Ουκρανίας: ανήκουμε ο ένας στον άλλο! Το μήνυμά μας προς τη Ρωσία είναι επίσης σαφές. Η Ευρώπη θέλει ειρήνη. Μια ειρήνη που μπορεί να διαρκέσει, που προστατεύει την κυριαρχία της Ουκρανίας και παρέχει εγγυήσεις για τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά της», κατέληξε.

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