Οικογενειακή φωτογραφία των Ευρωπαίων ηγετών στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο, στις 13 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Cathal McNaughton

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στη σύσταση κοινής ομάδας για την εκπροσώπηση της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία.

Η ομάδα θα αποτελείται από θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πέντε κράτη της ομάδας E5, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Οι εκπρόσωποι των πέντε χωρών θα συμμετέχουν σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας, επιδιώκοντας την ενιαία φωνή της Ευρώπης στις διεθνείς συνομιλίες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η Ουκρανία διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα για αποφάσεις σχετικά με την κυριαρχία και τα εδάφη της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικεντρωθεί στο ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας και στην παροχή της απαραίτητης οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας.

Παρά τη συμφωνία, παραμένει αβέβαιο αν η ρωσική πλευρά θα αποδεχθεί τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής ομάδας στη διαπραγματευτική διαδικασία.

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Σε συμφωνία για την εκπροσώπηση της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την ευρωπαϊκή διαπραγματευτική ομάδα θα αποτελούν η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι πέντε χώρες της ομάδας E5: Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και Πολωνία.

«Σήμερα οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η ευρωπαϊκή μας ομάδα για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία θα αποτελείται από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την E5 της Συμμαχίας των Προθύμων», δήλωσε ο Κόστα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δουβλίνο, οι πέντε χώρες θα εκπροσωπούνται σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας, ενώ από την πλευρά της ΕΕ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Today the Leaders agreed that the European Team for negotiations on peace in Ukraine is the EU institutions and the E5 of the Coalition of the Willing – France, Germany, Italy, Poland and the United Kingdom.



Our principles and our positions in these negotiations remain well… pic.twitter.com/wFLM2ElTRo November 13, 2026

Τελικά ποιος θα μιλά με τη Ρωσία;

Η απόφαση προκάλεσε αμέσως το ερώτημα ποιος τελικά θα μιλά εξ ονόματος της Ευρώπης. Ο δημοσιογράφος των Financial Times, Χένρι Φόι, επισήμανε στη συνέντευξη Τύπου ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ζητήσει το όνομα ενός Ευρωπαίου συνομιλητή, ενώ οι ηγέτες επέλεξαν ένα πολύ ευρύτερο σχήμα. Υπενθύμισε παράλληλα ότι η Κάγια Κάλας είχε δηλώσει το πρωί πως, ως Ύπατη Εκπρόσωπος, διαθέτει ήδη θεσμική εντολή για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Ποιος είναι ο ρόλος της Ύπατης Εκπροσώπου, αν όχι να κάνει ακριβώς αυτό;», ρώτησε.

Ο Αντόνιο Κόστα υπερασπίστηκε την επιλογή της συλλογικής εκπροσώπησης.

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«Αν κοιτάξετε τους συνομιλητές του προέδρου Τραμπ, δεν είναι ένας, είναι δύο. Αν κοιτάξετε την ουκρανική αντιπροσωπεία, νομίζω ότι αποτελείται από τρία ή τέσσερα άτομα», απάντησε.

Εξήγησε ότι η ΕΕ διαθέτει τις δικές της θεσμικές αρμοδιότητες, ενώ η Συμμαχία των Προθύμων έχει καθοριστικό ρόλο στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

«Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ομάδα και να μιλάμε με μία μόνο φωνή. Αυτό συμφωνήσαμε να κάνουμε», πρόσθεσε.

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Επικαλέστηκε επίσης τις ευρωπαϊκές Συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση σε ζητήματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν εκπροσωπεί την Επιτροπή στις αρμοδιότητές της.

Δεν διευκρίνισε, πάντως, ποιος θα είναι ο συγκεκριμένος ρόλος της Κάγια Κάλας.

Η απάντηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν ακόμη πιο κατηγορηματική:

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«Για να είμαστε απολύτως σαφείς, εμείς αποφασίζουμε ποιος μας εκπροσωπεί. Και αυτό ακριβώς κάναμε σήμερα. Τα 27 κυρίαρχα κράτη, μαζί με τους θεσμούς της ΕΕ, πήραμε την απόφασή μας».

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία ανέρχεται σε 230 δισ. ευρώ και ξεκαθάρισε τον στόχο της συμμετοχής στις συνομιλίες: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να στηρίξουμε την Ουκρανία».

I welcome the renewed momentum to move things forward to a just and lasting peace.



A strong European presence is important.



We have agreed on a European team – E5 plus EU Institutions.



We will defend both Ukraine’s and Europe's interests. pic.twitter.com/JMXUCQRzaS Advertisement November 13, 2026 «Χαιρετίζω τη νέα δυναμική που έχει δημιουργηθεί στην προσπάθεια για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Η ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία είναι σημαντική.

Συμφωνήσαμε στη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής διαπραγματευτικής ομάδας, αποτελούμενης από τις πέντε χώρες της E5 και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα υπερασπιστούμε τόσο τα συμφέροντα της Ουκρανίας όσο και εκείνα της Ευρώπης».

Οι ρωσικές απαιτήσεις και η «παγίδα» για την Ευρώπη

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Η συμφωνία στο Δουβλίνο ακολουθεί τις ανακοινώσεις των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ότι ο Πούτιν αποδέχθηκε τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, έθεσε στη συνέχεια όρους, ενώ επιδιώκει να εντάξει στις συνομιλίες τις απαιτήσεις του για αναδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, με περιορισμούς στη διεύρυνση και τη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ.

Για αυτή την «παγίδα» προειδοποίησε η Κάγια Κάλας, ζητώντας πρώτα κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτική συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέρριψε την ανάγκη διαπραγμάτευσης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας με τη Ρωσία, ενώ, ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών Τραμπ–Πούτιν στην Κίνα, απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον: «Σας παρακαλώ, όχι εκπλήξεις», εκφράζοντας τον φόβο ενός δεύτερου Άνκορατζ.

«Μόνο η Ουκρανία αποφασίζει για τα εδάφη της»

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Ο Κόστα υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια της Ευρώπης αρχίζει από την ασφάλεια της Ουκρανίας», χαιρετίζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με μία σαφή και ενιαία φωνή σε όλες τις συζητήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ουκρανίας και την ασφάλεια της ηπείρου μας», τόνισε.

Ξεκαθάρισε παράλληλα τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων:

«Μόνο η Ουκρανία έχει τη νομιμοποίηση να αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν τα εδάφη και την κυριαρχία της».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις για το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας, την ανοικοδόμηση και την ευημερία της, ενώ οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων, σε στενό συντονισμό με το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι εργάζονται ήδη για ισχυρές και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και για ένα πακέτο μεταπολεμικής οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας.

Ανακοίνωσε επίσης ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και πρόταση για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας το 2027, πριν από την επόμενη Σύνοδο Κορυφής, στις 26 και 27 Νοεμβρίου.

Τα «μεγαλύτερα… κότσια» και η απάντηση του Ιρλανδού πρωθυπουργού

Η συζήτηση στη συνέντευξη Τύπου έφτασε και στην ιδιαίτερα ωμή δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα ο Λετονός πρωθυπουργός, καλώντας την Ευρώπη να αποκτήσει «bigger balls» απέναντι στη Ρωσία.

Δημοσιογράφος ρώτησε τους Ευρωπαίους ηγέτες αν συμμερίζονται αυτή την εκτίμηση, ειδικά απέναντι στις απαιτήσεις της Μόσχας για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν απέφυγε να επαναλάβει την έκφραση.

«Δεν θα επαναλάβω τη φράση που χρησιμοποιήσατε, αλλά πιστεύω ότι μερικές φορές η Ευρώπη είναι υπερβολικά επικριτική απέναντι στον εαυτό της», απάντησε.

Υπερασπίστηκε την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στη ρωσική εισβολή, επικαλούμενος τα 21 πακέτα κυρώσεων και την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Δεν έχουμε ακόμη καμία ένδειξη ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρά την ειρήνη», τόνισε.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστική δοκιμασία για τη Ρωσία»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντόνιο Κόστα προειδοποίησε ότι «οι επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσουν καθοριστική δοκιμασία για την ετοιμότητα της Ρωσίας να θέσει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο».

«Η μέχρι τώρα συμπεριφορά της, με την κλιμάκωση και τα πλήγματα κατά Ουκρανών αμάχων, υποδηλώνει το αντίθετο. Η Ρωσία πρέπει να αλλάξει πορεία», πρόσθεσε.

Επανέλαβε ότι η άμεση προτεραιότητα της ΕΕ παραμένει η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας και η προώθηση της ευρωπαϊκής της πορείας.

Η συμφωνία στο Δουβλίνο δίνει απάντηση στο ζήτημα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις τις προηγούμενες ημέρες. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό αν η Μόσχα θα αποδεχθεί τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής ομάδας, καθώς το Κρεμλίνο είχε θέσει νωρίτερα όρους για τη διεύρυνση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.