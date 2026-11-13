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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία ότι μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ενδέχεται να παρακάμψει τα συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Ο Μερτς απηύθυνε έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν συντονισμένες με την ευρωπαϊκή ομάδα, απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημα της Μόσχας για συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει τους φόβους για έναν νέο διεθνή επανακαθορισμό σφαιρών επιρροής που θα επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

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«Σας παρακαλώ, όχι εκπλήξεις». Με αυτή την ευθεία προειδοποίηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την Παρασκευή από το Δουβλίνο την ανησυχία των Ευρωπαίων για τις αναμενόμενες συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της συνόδου APEC, όπου βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Ορισμένοι εδώ στο Δουβλίνο φοβούνται ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μια δεύτερη στιγμή του Άνκορατζ», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, σύμφωνα με το Reuters, ενώ τη δήλωση μεταδίδουν και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

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«Θέλω λοιπόν να διατυπώσω το μήνυμά μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με απόλυτη σαφήνεια: Σας παρακαλώ, όχι εκπλήξεις. Συνεχίστε να λειτουργείτε ως μέρος της ομάδας της Ευρώπης και της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι στο Άνκορατζ της Αλάσκας, τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ είχε υποδεχθεί τον Πούτιν με κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, σε μια συνάντηση για την Ουκρανία από την οποία απουσίαζαν τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Παρά το θερμό κλίμα, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε την ευκαιρία να επιστρέψει στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας.

Η προειδοποίηση Μερτς αντανακλά τον φόβο μιας νέας απευθείας συνεννόησης Ουάσιγκτον και Μόσχας, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει τετελεσμένα για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια με τη Ρωσία»

Ο Γερμανός καγκελάριος απέρριψε παράλληλα την ανάγκη να συζητήσει η Ευρώπη με τη Μόσχα τη μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, όπως ζητά πλέον η ρωσική πλευρά στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η Ρωσία επαναφέρει ουσιαστικά απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Δεκέμβριο του 2021, πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, για τερματισμό της περαιτέρω διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και περιορισμό της ανάπτυξης συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων στις χώρες που εντάχθηκαν στη Συμμαχία μετά το 1997.

Ο προβληματισμός αυτός συνδέεται και με τα σενάρια μιας νέας «Γιάλτας», όπου οι μεγάλες δυνάμεις θα επιχειρούσαν να επανακαθορίσουν τις σφαίρες επιρροής τους. Τη διάσταση αυτή είχε αναδείξει ο πρέσβης Ανδρέας Παπασταύρου στην ανάλυσή του στη HuffPost για την ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι στην Κίνα.