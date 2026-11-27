Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, στις 26 Νοεμβρίου 2026, με την ελληνική πλευρά να θέτει ως κόκκινη γραμμή την αποτροπή περαιτέρω περικοπών στα κονδύλια της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ενόψει των δύσκολων διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034. (REUTERS/Yves Herman)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αθήνα αναγνωρίζει τις σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με τον νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε το ενδεχόμενο περαιτέρω περικοπών στα κονδύλια της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Οι «φειδωλές» χώρες επιμένουν στη συρρίκνωση του συνολικού προϋπολογισμού, παρά τη συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα για 1,78 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Το βάρος των διαπραγματεύσεων μεταφέρεται στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, με την επίτευξη συμφωνίας να κρίνεται επιτακτική λόγω των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

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Χαμηλούς τόνους κρατά η Αθήνα στην αποτίμηση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες αποστάσεις που εξακολουθούν να χωρίζουν τα κράτη-μέλη στις διαπραγματεύσεις για τον νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028-2034.

«Οι σημερινές συζητήσεις ανέδειξαν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι αυτές οι διαφορές θα γεφυρωθούν σε μία σύνοδο. Είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, αποτιμώντας τις εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν προέβη σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, συμμετείχε σε δύο από τις συναντήσεις που οργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Αρχικά συμμετείχε στη συνάντηση των «Φίλων της Συνοχής» και στη συνέχεια σε μικρότερη συνάντηση με τους ηγέτες της Ουγγαρίας, της Κροατίας και του Λουξεμβούργου, παρουσία του Κόστα και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επρόκειτο να συμμετάσχει και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία, ωστόσο, δεν προσήλθε, στο πλαίσιο του μποϊκοτάζ των συναντήσεων από τους «φειδωλούς».

Οι ελληνικές κόκκινες γραμμές και οι απαιτήσεις των «φειδωλών»

Η τελευταία συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα προβλέπει προϋπολογισμό περίπου 1,78 τρισ. ευρώ, μειωμένο κατά 44 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη διαπραγματευτική πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας και κατά 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, σε τρέχουσες τιμές. Παρά τις ήδη σημαντικές περικοπές, οι «φειδωλές» χώρες, με τη Γερμανία και την Ολλανδία στην πρώτη γραμμή, επιμένουν σε ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση του προϋπολογισμού και στον περιορισμό των εθνικών συνεισφορών τους.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει από το πρωί ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό», είχε τονίσει, τασσόμενος υπέρ της εξεύρεσης νέων ιδίων πόρων και υπενθυμίζοντας την ελληνική πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G.

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Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, επανήλθε με αιχμηρή ανάρτησή του στο Χ, προειδοποιώντας ότι η επιμονή σε νέες περικοπές ισοδυναμεί με το να πετάξει η Ευρώπη την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Προοπτική πολυήμερης Συνόδου τον Δεκέμβριο

Το βάρος των διαπραγματεύσεων μεταφέρεται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από τις δύο προγραμματισμένες ημέρες, όπως άφησε να εννοηθεί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

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Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 σε σειρά άλλων κρατών-μελών εντείνουν την πίεση για συμφωνία πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη χαρακτηρίσει πολιτικά επιτακτική την επίτευξη συμφωνίας τον Δεκέμβριο, εκτιμώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι πολιτικές εξελίξεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την επίτευξή της το πρώτο εξάμηνο του 2027.

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