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«Δεν θα ξαναείμαι στην πολιτική, δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος. Έχει τελειώσει μέσα μου», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο ηθοποιός και πρώην δήμαρχος Στυλίδας, Απόστολος Γκλέτσος.

Ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε πως δεν θα πήγαινε σε κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα, ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν συνασπίζονται μαζί Ανδρουλάκης και Τσίπρας για να νικήσουν τον Μητσοτάκη; Να πάνε μαζί, να κάνουν ένα βήμα πίσω και να πάνε μπροστά. Τώρα κουβαλάνε νερό στον μύλο του Μητσοτάκη».

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Αναφερόμενος στην υπόθεση του κ. Χατζηγιαννάκη σχολίασε πως «ο Τσίπρας έχασε το ηθικό του πλεονέκτημα. Τον είχα ενημερώσει τον Τσίπρα για το πολιτικό ποιόν του Χατζηγιαννάκη. Δεν του είχα πει τι κάνει, του είχα πει το πολιτικό ποιόν του, πώς από αποτυχημένος δήμαρχος Σκύρου κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον είχα ενημερώσει για την κουλτούρα του και το πού μπορούσε να φτάσει. Και του λέω άσ’ τον να κατέβει, ας γίνει βουλευτής, όχι τον κάνει νούμερο 2 στο κόμμα».

Όπως σημείωσε, παρά τις προειδοποιήσεις του ο κ. Τσίπρας «δεν έκανε τίποτα, τον έκανε νούμερο 2 στην ΕΛ.Α.Σ. Και τον ενημέρωσα ξανά με γραπτό μήνυμα στις 16 του μήνα και δεν απάντησε».