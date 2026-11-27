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Πέθανε την Πέμπτη ο Φίλιππος Τσαλίδης, πρώην βουλευτής Ξάνθης της ΝΔ, σε ηλικία 73 ετών: Σύμφωνα με το Xanthinews, απεβίωσε στην Αθήνα, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα.

Ο Φίλιππος Τσαλίδης εκπροσώπησε την Ξάνθη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2004-2007.

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Κατά τη διάρκεια της πολιτικής και επαγγελματικής του πορείας ανέλαβε σημαντικές θέσεις ευθύνης στον δημόσιο τομέα. Το 2008 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ το 2015 ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου.

Το 2016 ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θέση στην οποία παρέμεινε για περίπου δύο χρόνια, έχοντας την ευθύνη της διοίκησης του σιδηροδρομικού οργανισμού.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης.