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Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή του Αρείου Πάγου.

Ο πρώην υπουργός κλήθηκε να απολογηθεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

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Από το περιβάλλον του πρώην υπουργού επισημαίνεται ότι η κλήση του από τον ανακριτή εντάσσεται στην προβλεπόμενη διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου καθώς ο κ Καραμανλής έχει δηλώσει και από το βήμα της Βουλής, ότι προσβλέπει στην κρίση της Δικαιοσύνης, την οποία σέβεται και εμπιστεύεται απόλυτα.