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«Η διαφθορά έχει γίνει κανονικότητα, δυστυχώς. Η σημερινή κυβέρνηση είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Βλέπουμε όλοι, κάθε μέρα βγαίνει κι ένα καινούργιο. Έχουμε γίνει πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η νοοτροπία αυτή έχει διαπεράσει όλον σχεδόν τον κυβερνητικό μηχανισμό» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη».

«Φθάσαμε στο σημείο ο κ.Γιαννίτσης, κορυφαίο στέλεχος του Σημίτη, να λέει πως σήμερα η διαφθορά είναι 100 φορές χειρότερα από τότε… Αυτή βέβαια δεν είναι η ηθική αντίληψη της Κεντροδεξιάς. Είναι ξένη προς εμάς αυτή η νοοτροπία. Εκφράζει ασφαλώς τον πρωθυπουργό και το σύστημά του. Δείτε το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν δίνει απαντήσεις! Σας το λέω εγώ που είμαι και θύμα της σκευωρίας Νοβάρτις επί Τσίπρα. Φαίνεται ενοχλούν οι απόψεις μου… Όμως, έτσι δεν μπορεί να πάει μπροστά ο τόπος. Απαιτείται Δικαιοσύνη» ανέφερε σχετικά.

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Ερωτηθείς για τα αγροτικά ζητήματα, είπε «αυτό που ξεκάθαρα ισχύει είναι ότι οι αγρότες μας έχουν δίκιο. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε φιάσκο της ΑΑΔΕ. Στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα επί της ουσίας. Ωστόσο, Ελλάδα χωρίς τον αγροτικό τομέα δεν μπορεί να υπάρξει. Χρειαζόμαστε διατροφική ασφάλεια και προπάντων αυτάρκεια. Το μήνυμα μου είναι σαφές: Απαιτείται επανασυγκρότηση της επαρχίας! Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς στήριξη στον αγροτικό τομέα. Δεν πρέπει να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια κι ούτε βέβαια να αφήσουμε τη Μερκοσούρ να διαλύσει την ελληνική παραγωγή».

Ως προς τη Θεσσαλονίκη, διαπίστωσε μια «μεγάλη οικονομική κρίση»: «Είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού όταν περπατάς στην πόλη. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ.Φιλιππίδης, στη Θεσσαλονίκη -και μεταφέρω, επί λέξει, τα στοιχεία του- η κατάσταση έχει ως εξής: Εγνατία: Μετρά πλέον 110 κλειστά καταστήματα. Τσιμισκή: Για πρώτη φορά στα χρονικά καταγράφονται 20 άδεια καταστήματα στον πιο ακριβό και περιζήτητο εμπορικό δρόμο της πόλης. Μητροπόλεως: Τα λουκέτα φτάνουν σχεδόν τα 17. Βενιζέλου και Ιωάννη Δραγούμη: Δύο ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα παραμένουν ερμητικά κλειστά και άδεια. Βασιλίσσης Όλγας: Από το ύψος της Σοφούλη μέχρι το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης λειτουργούν σχεδόν 100 καταστήματα take-away, εκτοπίζοντας την αμιγώς εμπορική δραστηριότητα. Περιφερειακοί και παράλληλοι δρόμοι: Πάνω και κάτω από τη Βασιλίσσης Όλγας, το 70% με 80% των ισόγειων καταστημάτων στις πολυκατοικίες είναι κλειστά, με ταμπέλες ξεχασμένες εδώ και 10, 15 ή 20 χρόνια! Στην Καλαμαριά η Αρετσού, που μέχρι πρότινος έσφυζε από ζωή, είναι αγνώριστη προς το χειρότερο. Κι άλλα πολλά. Στην δική μου αντίληψη η Θεσσαλονίκη πρέπει πια να πρωταγωνιστήσει. Είναι το κλειδί για την ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας».

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή, είπε πως «η πραγματικότητα είναι ότι με τον Κώστα είμαστε φίλοι. Γνωριζόμαστε από το 1976. Μας ενώνει η κοινή ανησυχία όπως και η ταύτιση απόψεων σε μια σειρά θεμάτων. Έχουμε επίσης το ..προνόμιο να έχουμε διαγραφεί και οι δύο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ κυριολεκτικά και ο Κώστας μεταφορικά, όπως ο ίδιος το είπε χαρακτηριστικά. Μας ενώνει ακόμα η λατρεία για τη Θεσσαλονίκη».