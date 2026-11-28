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Αναζωπυρωμένο εμφανίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον και η κινητικότητα για την ένταξη του ισραηλινού πυραύλου υψηλής ακριβείας LORA στο οπλοστάσιο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων– μια εξέλιξη που, αν γίνει πραγματικότητα, θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στην ελληνική αποτρεπτική ισχύ.

LORA: Πύραυλοι σε κοντέινερ

O πύραυλος LORA (Long Range Artillery) της ΙΑΙ χαρακτηρίζεται από την ίδια την εταιρεία ως Precision Strike Tactical Missile (τακτικός πύραυλος πληγμάτων ακριβείας). Πρόκειται για ένα βαλλιστικό (ή «ημι-βαλλιστικό», όπως αναφέρεται ενίοτε) βλήμα που προορίζεται για χτυπήματα κατά στόχων στρατηγικής σημασίας βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου, εκτοξευόμενο από χερσαίες ή θαλάσσιες πλατφόρμες, με εξαιρετικά υψηλό βαθμό ακριβείας.

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Σύμφωνα με την εταιρεία, η εμβέλεια του LORA είναι από 90 μέχρι 430 χλμ– ωστόσο θεωρείται ότι ίσως στην πραγματικότητα να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έχει μήκος 5,2 μέτρα και βάρος 1.600 κιλά. Ο πύραυλος βρίσκεται σφραγισμένος μέσα σε κοντέινερ- κάνιστρα, από τα οποία και εκτοξεύεται, χαρακτηριστικό το οποίο παρέχει πολύ μεγάλο βαθμό επιχειρησιακής ευελιξίας και μειώνει δραματικά τις ανάγκες από πλευράς συντήρησης/ προστασίας- αξίζει να σημειωθεί πως δεν διαθέτει υδραυλικά, καθώς όλα τα συστήματά του λειτουργούν ηλεκτρικά.

Στην περίπτωση της χερσαίας έκδοσης, μέχρι τέσσερα βλήματα μπορούν να φέρονται και να εκτοξεύονται από φορτηγό, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα εξαπόλυσης από τη θάλασσα, ακόμα και από πλατφόρμες/ σκάφη από τα οποία δεν θα περίμενε κανείς «κανονικά» να εξαπολύονται τέτοια όπλα: Ο πύραυλος δεν αποτελεί «κανονικό» (οργανικό) κομμάτι του εξοπλισμού του πλοίου (όπως πχ οι πύραυλοι που εξοπλίζουν κανονικά μια φρεγάτα) , αλλά στην ουσία απλώς φορτώνεται σε αυτό.

«Αόρατη» απειλή

Εν ολίγοις, τα κοντέινερ με τους πυραύλους μπορούν να φορτώνονται/ μεταφέρονται όπου υπάρχει επιχειρησιακή ανάγκη– σε φορτηγά για μεταφορά οπουδήποτε στην επικράτεια, σε νησιά, ακόμα και σε πλοία που δεν αποτελούν κύριες μονάδες κρούσης (όχι πχ φρεγάτες, αλλά ακόμα και πλοία υποστήριξης ή και εμπορικά σκάφη). Η ιδιότητα αυτή, σε συνδυασμό με τη μακρά εμβέλεια, εκτοξεύει κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ, καθώς πρόκειται στην ουσία για μια «αφανή» αλλά διαρκή απειλή εναντίον στόχων υψηλής αξίας σε πολύ μεγάλες αποστάσεις– ακόμα και «σκληρών»/ προστατευμένων.

Για την περίπτωση της Ελλάδας, οι LORA θα αποτελούσαν στην ουσία απάντηση στο τουρκικό οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων, που περιλαμβάνει βλήματα όπως τα Bora, Tayfun και Yildirim, διασφαλίζοντας πως ενδεχόμενες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς θα είχαν άμεση και ανάλογη απάντηση, ακόμα και σε μεγάλο βάθος στην επικράτεια του αντιπάλου, χτυπώντας στόχους όπως βάσεις, στρατηγεία, κέντρα ανεφοδιασμού κλπ- με λίγα λόγια σημαντικά «κέντρα» των ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου πολύ βαθιά στα μετόπισθέν του.

Οι LORA θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά σε συστήματα όπως τα επίσης ισραηλινά PULS, με τα οποία αναβαθμίζεται το πυραυλικό πυροβολικό του Ελληνικού Στρατού (και τα οποία, αν και διαθέτουν επίσης δυνατότητα χρήσης βλημάτων μεγαλύτερου βεληνεκούς, έχουν πιο τακτικό χαρακτήρα). Υπενθυμίζεται πως στο ελληνικό οπλοστάσιο υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια επίσης τα βλήματα ATACMS, που εκτοξεύονται από τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων MLRS.

Το ελληνικό ενδιαφέρον για τους LORA δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς βρίσκονται στα ελληνικά «ραντάρ» εδώ και πολύ καιρό– το σύστημα είχε κάνει άλλωστε την εμφάνισή του και στη DEFEA 2025. Η κινητικότητα που παρατηρείται τελευταία έρχεται στον απόηχο της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών δεσμών Ελλάδας- Ισραήλ, αλλά και με βάση τα διδάγματα από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, όπου οι βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν αποδείξει πως η αξία τους ως όπλα που επιφέρουν αποτελέσματα σε μεγάλη απόσταση και αναχαιτίζονται δύσκολα παραμένει υψηλή.

Άλλος τομέας στον οποίο φέρεται να παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον είναι αυτός του ηλεκτρονικού πολέμου. Ακόμη, κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί πως μεταξύ των παρουσιάσεων που έχουν γίνει σε Έλληνες επιτελείς από εταιρείες του χώρου της αμυντικής βιομηχανίας τους τελευταίους μήνες, ήταν και παρουσιάσεις από τις Rafael και Elbit (Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Land Systems) για συστήματα ενεργητικής προστασίας (APS) για τεθωρακισμένα.

Οι δύο εταιρείες έχουν αντίστοιχα τα Trophy και Iron Fist, συστήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης σύγχρονων απειλών σε τεθωρακισμένα, όπως οι αντιαρματικοί πύραυλοι και τα drones αυτοκτονίας. Δεδομένων των εξελίξεων στον σύγχρονο πόλεμο (και ειδικά από την Ουκρανία), που επιτάσσουν ενδεχομένως λιγότερα, αλλά καλύτερα προστατευμένα άρματα μάχης – και τεθωρακισμένα εν γένει- η αναβάθμιση της προστασίας των ελληνικών τεθωρακισμένων σχηματισμών (με έμφαση στα Leopard 2) αποτελεί αντικείμενο που χρήζει προτεραιότητας.