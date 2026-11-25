Μόνα παιδιά στην Θεσσαλονίκη: Εντολή για κατεπείγουσα έρευνα από τον εισαγγελέα για τις συνθήκες διαβίωσης των δύο παιδιών

Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τους αστυνομικούς που μπαίνουν στο σπίτι «χωματερή» και βρίσκουν μόνα τα δύο παιδιά – «Πάμε να βρούμε τη μαμά»

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε τα δύο παιδιά από το διαμέρισμα-τρώγλη – «Αλλαξα την πάνα στο 2χρονο, ήταν λερωμένο για ώρες» (βίντεο)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, οι οποίοι το περασμένο Σάββατο άφησαν χωρίς επίβλεψη τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, σε κατοικία στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε και τους δύο ενόχους για έκθεση κατά συρροή, χωρίς να τους αναγνωρίσει ελαφρυντικά.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι γείτονες άκουγαν επί περίπου πέντε ώρες τα δύο παιδιά να κλαίνε ασταμάτητα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τα νήπια μόνα τους, ενώ διαπίστωσαν ότι ο χώρος βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση.

Κατά την απολογία της, η 22χρονη υποστήριξε ότι κυοφορούσε το τρίτο της παιδί, αλλά αισθάνθηκε πόνους και στη συνέχεια παρουσίασε αιμορραγία. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, αποφάσισαν με τον σύντροφό της να ζητήσουν από έναν φίλο τους να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

«Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα και είδαμε αστυνομία στο σπίτι. Δυστυχώς είμαστε ξένοι και δεν μπορούσαμε να πούμε σε κάποιον για τα παιδιά. Φύγαμε αναστατωμένοι αλλά στις 10 το βράδυ και όχι 5 το απόγευμα όπως λέγεται», ανέφερε η νεαρή μητέρα.

Από την πλευρά του, ο 25χρονος ισχυρίστηκε ότι η σύντροφός του απέβαλε, λέγοντας: «Εγώ πήρα το έμβρυο στο χέρι μου. Δεν ήξερα τι να κάνω».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του ζευγαριού δεν έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο προχώρησε στην καταδίκη τους. Παράλληλα, δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ούτε η εγκυμοσύνη ούτε η αποβολή που επικαλέστηκε η 22χρονη.

Τα δύο μικρά παιδιά εξακολουθούν να βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο, έως ότου προσδιοριστεί το κατάλληλο περιβάλλον για τη φροντίδα και την ασφάλειά τους.

Σχετικά άρθρα Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε τα δύο παιδιά από το διαμέρισμα-τρώγλη – «Αλλαξα την πάνα στο 2χρονο, ήταν λερωμένο για ώρες» (βίντεο) Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τους αστυνομικούς που μπαίνουν στο σπίτι «χωματερή» και βρίσκουν μόνα τα δύο παιδιά – «Πάμε να βρούμε τη μαμά» Μόνα παιδιά στην Θεσσαλονίκη: Εντολή για κατεπείγουσα έρευνα από τον εισαγγελέα για τις συνθήκες διαβίωσης των δύο παιδιών