credits: thestival - Φωτογραφία από το διαμέρισμα που εντοπίστηκαν τα δύο παιδιά στην Θεσσαλονίκη

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Παιδιά μόνα σε διαμέρισμα: Αναβλήθηκε η δίκη – Παραμένουν υπό κράτηση η μητέρα κι ο σύντροφός της

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο εισαγγελέας παρήγγειλε κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για τις συνθήκες διαβίωσης δύο ανήλικων παιδιών.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα με κακές συνθήκες υγιεινής έπειτα από καταγγελία γειτόνων στην αστυνομία.

Οι γονείς συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 25 Νοεμβρίου.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία τους.

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Εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας έδωσε ο εισαγγελέας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, τα οποία εντοπίστηκαν να βρίσκονται επί ώρες μόνα τους σε διαμέρισμα με πολύ κακές συνθήκες υγιεινής. Παράλληλα, θα αξιολογηθεί εάν είναι ασφαλές να επιστρέψουν στη μητέρα τους και τον σύντροφό της.

«Η Εισαγγελία έχει στείλει ήδη, με τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας. Από πλευράς μας θα ανατεθεί σε κοινωνικό λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας και συγκεκριμένα του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών η διενέργεια της έρευνας» δήλωσε στο thestival.gr ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θεόδωτος Σιδηρόπουλος.

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Η μητέρα των παιδιών κατάγεται από τη Συρία, ενώ ο σύντροφός της από την Παλαιστίνη. Και οι δύο συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα δύο παιδιά παρέμεναν μόνα στο σπίτι για αρκετές ώρες, κλαίγοντας, μέχρι που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (21/11) γείτονες ενημέρωσαν την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα για να εισέλθουν στο διαμέρισμα, όπου αντίκρισαν μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα, με ρούχα, απορρίμματα και ακαθαρσίες σκορπισμένα στο πάτωμα. Το δίχρονο αγοράκι ήταν επίσης λερωμένο.

Οι αστυνομικοί φρόντισαν το παιδί, αλλάζοντάς του πάνες και ρούχα, ενώ στη συνέχεια, όταν τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας, μερίμνησαν και για τη σίτισή τους.

Η γυναίκα και ο σύντροφός της είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Γιάννη Χαλκίδη, στους Αμπελόκηπους. Η σύλληψή τους έγινε λίγη ώρα αφότου οι αστυνομικοί απομάκρυναν τα παιδιά από το σπίτι.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Τα δύο παιδιά εξακολουθούν να φιλοξενούνται, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Πηγή: thestival

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